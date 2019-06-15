КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые с 7 по 9 июня. Об этом заявил председатель суда Михай Поалелунжь.

Речь идет о решениях, которые касаются роспуска парламента, проведения досрочных выборов, признания незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду. По словам председателя суда, нынешнее решение окончательное.

Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал решение суда.

"Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис был преодолен!" — написал он в фейсбуке

Политический кризис в Молдавии

Политическая ситуация вновь обострилась в Молдавии в начале июня. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство во главе с Майей Санду. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными.

Парламент в ответ обвинил находившуюся у власти Демократическую партию в попытке узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд отстранил Додона от должности президента и назначил временно исполняющим его обязанности вице-председателя ДПМ Павла Филипа, чтобы тот распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Додон аннулировал указ Филипа, заявив, что он не соответствует нормам конституции. Около ста глав местных администраций выступили в поддержку правительства Санду. В результате 14 июня Демпартия объявила, что правительство Филипа уходит в отставку.

Новое правительство

Кабинет министров Майи Санду этим утром собрался на первое заседание. До этого здание правительства почти неделю блокировали сторонники Демпартии.

"Сегодня на заседании почти все министры, кроме Николая Попеску — министр иностранных дел находится в командировке. Мы рады, что все завершилось таким мирным образом", — сказала Санду журналистам.

От палаток сторонников Демпартии не осталось и следа, поэтому члены нового кабинета министров вошли в здание через центральный вход. Повестка заседания не оглашалась, но после него Санду обещала сообщить журналистам о принятых решениях.

Плахотнюк и его сторонники покидают страну

Накануне премьер заявила, что глава Демократической партии Владимир Плахотнюк должен ответить перед лицом закона за свои действия.

"Плахотнюк много лет терроризировал страну, в ближайшее время независимая юстиция применит соответствующие санкции к гражданину Плахотнюку и всем, кто подчинялся ему напрямую и нарушал при этом законодательные нормы", — сказала она.

После того, как стало известно, что правительство Филипа уходит в отставку, местные СМИ стали писать, что сторонники и члены Демократической партии покидают Молдавию.

"Пять частных самолетов приземлились сегодня после обеда в аэропорту Кишинева. Произошло это вскоре после того, как Демократическая партия сообщила, что отказывается от правления", — сообщил местный телеканал Jurnal TV , но имен улетевших не назвал.

Позже министр внутренних дел Андрей Нэстасе подтвердил эти сообщения.

"У нас есть информация о самолетах, которые вывозили людей из страны, на данный момент известно, что на одном из них улетела семья мэра Оргеева Илана Шора, на втором — двое человек из окружения главы Демпартии", — сказал он.

Среди покинувших страну СМИ называли и Плахотнюка. В партии уточнили, что он уехал на несколько дней, чтобы провести время с семьей.

Санду со своей стороны заявила, что бегство из страны никого не избавит от необходимости отвечать за поступки.

"Мы действуем в соответствии с законом, у вас есть наше обязательство, что мы предпримем любые усилия, чтобы вернуть в страну всех, кто уехал, они ответят перед законом", — подчеркнула она.

"Благоразумие взяло верх"

Отставку правительства Филипа и приход к власти новой парламентской коалиции прокомментировал спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак.

"Конечно же, вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима", — сказал он журналистам.

При этом он выразил надежду на то, что парламентской коалиции и новому правительству "и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране".

"Это позволит в будущем через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты цивилизованно разрешать политические разногласия на основе реального волеизъявления граждан", — добавил Козак.

Он также отметил важность того, что в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США заняли единую позицию по поддержке демократического процесса в Молдове.