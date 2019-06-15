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РИА Новости

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Вчера, 16:26
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoКонституционный Суд Молдавии и палатки сторонников Демократической партии в Кишиневе, Молдова
Конституционный Суд Молдавии и палатки сторонников Демократической партии в Кишиневе, Молдова
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Конституционный Суд Молдавии и палатки сторонников Демократической партии в Кишиневе, Молдова
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые с 7 по 9 июня. Об этом заявил председатель суда Михай Поалелунжь.
Речь идет о решениях, которые касаются роспуска парламента, проведения досрочных выборов, признания незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду. По словам председателя суда, нынешнее решение окончательное.
Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал решение суда.
"Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис был преодолен!" — написал он в фейсбуке.
Сотрудники правоохранительных органов охраняют вход в здание правительства Молдавии во время митинга сторонников Демократической партии Молдавии
14 июня, 20:00
Общего противника больше нет. Новый поворот ситуации в МолдавииДемпартия Молдавии объявила, что сформированное ею правительство уходит в отставку, президент Игорь Додон поздравил страну с этой "символической" победой. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Политический кризис в Молдавии

Политическая ситуация вновь обострилась в Молдавии в начале июня. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство во главе с Майей Санду. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными.
Парламент в ответ обвинил находившуюся у власти Демократическую партию в попытке узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд отстранил Додона от должности президента и назначил временно исполняющим его обязанности вице-председателя ДПМ Павла Филипа, чтобы тот распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.
Додон аннулировал указ Филипа, заявив, что он не соответствует нормам конституции. Около ста глав местных администраций выступили в поддержку правительства Санду. В результате 14 июня Демпартия объявила, что правительство Филипа уходит в отставку.
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13 июня, 07:08
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии

Новое правительство

Кабинет министров Майи Санду этим утром собрался на первое заседание. До этого здание правительства почти неделю блокировали сторонники Демпартии.
"Сегодня на заседании почти все министры, кроме Николая Попеску — министр иностранных дел находится в командировке. Мы рады, что все завершилось таким мирным образом", — сказала Санду журналистам.
От палаток сторонников Демпартии не осталось и следа, поэтому члены нового кабинета министров вошли в здание через центральный вход. Повестка заседания не оглашалась, но после него Санду обещала сообщить журналистам о принятых решениях.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Вчера, 13:23
Премьер Молдавии Санду надеется на улучшение сотрудничества с Россией

Плахотнюк и его сторонники покидают страну

Накануне премьер заявила, что глава Демократической партии Владимир Плахотнюк должен ответить перед лицом закона за свои действия.
"Плахотнюк много лет терроризировал страну, в ближайшее время независимая юстиция применит соответствующие санкции к гражданину Плахотнюку и всем, кто подчинялся ему напрямую и нарушал при этом законодательные нормы", — сказала она.
После того, как стало известно, что правительство Филипа уходит в отставку, местные СМИ стали писать, что сторонники и члены Демократической партии покидают Молдавию.
"Пять частных самолетов приземлились сегодня после обеда в аэропорту Кишинева. Произошло это вскоре после того, как Демократическая партия сообщила, что отказывается от правления", — сообщил местный телеканал Jurnal TV, но имен улетевших не назвал.
Позже министр внутренних дел Андрей Нэстасе подтвердил эти сообщения.
"У нас есть информация о самолетах, которые вывозили людей из страны, на данный момент известно, что на одном из них улетела семья мэра Оргеева Илана Шора, на втором — двое человек из окружения главы Демпартии", — сказал он.
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
11 июня, 16:18
Политолог: в Молдавии сложилась "уникальная ситуация" Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии. В эфире радио Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение о том, как будет складываться ситуация в стране.
Среди покинувших страну СМИ называли и Плахотнюка. В партии уточнили, что он уехал на несколько дней, чтобы провести время с семьей.
Санду со своей стороны заявила, что бегство из страны никого не избавит от необходимости отвечать за поступки.
"Мы действуем в соответствии с законом, у вас есть наше обязательство, что мы предпримем любые усилия, чтобы вернуть в страну всех, кто уехал, они ответят перед законом", — подчеркнула она.

"Благоразумие взяло верх"

Отставку правительства Филипа и приход к власти новой парламентской коалиции прокомментировал спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак.
"Конечно же, вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима", — сказал он журналистам.
При этом он выразил надежду на то, что парламентской коалиции и новому правительству "и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране".
Парламент Молдавии
11 июня, 08:24
"Молдавия ищет новые пути". Политолог об идеях главы Демпартии страныВице-премьер Дмитрий Козак сообщил о переданных в конверте предложениях главы Демпартии Молдавии. В эфире радио Sputnik руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень нашел объяснение этим действиям.
"Это позволит в будущем через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты цивилизованно разрешать политические разногласия на основе реального волеизъявления граждан", — добавил Козак.
Он также отметил важность того, что в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США заняли единую позицию по поддержке демократического процесса в Молдове.
"Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий", — уверен Козак.
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Павел ФилипВладимир ПлахотнюкМайя СандуИгорь ДодонПравительство МолдавииМолдавияВ мире
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