КС Молдавии передал полномочия президента и.о. премьера Павлу Филипу

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии временно передал обязанности президента и.о. премьер-министра Павлу Филипу.

Как сообщается на сайте КС, решение было принято с целью распустить парламент и назначить досрочные выборы. Отказ президента Игоря Додона распустить парламент расценивается как невыполнение конституционных обязательств, уточняется в заявлении.

"Это отчаянный шаг — воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти", — заявил Додон в комментарии РИА Новости.

Ответом на действия Конституционного суда будет "внешняя и внутренняя мобилизация", добавил глава государства.

Формирование новой коалиции в Молдавии

В субботу пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Представители России, США и Евросоюза поддержали формирование коалиции.

Додон выдвинул на пост премьера сопредседателя блока ACUM Майю Санду. За ее кандидатуру проголосовали единогласно. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня.

Парламент, в свою очередь, заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. Также была принята декларация "О захваченном государстве".

Всего в молдавском парламенте 101 место: 35 у социалистов, 30 у демократов и 26 у ACUM. Парламентские выборы прошли еще 24 февраля, но правительство по их итогам не получалось сформировать все это время.