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ЦИК Молдавии утвердил второй тур выборов президента 15 ноября
ЦИК Молдавии утвердил второй тур выборов президента 15 ноября
Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в среду приняла решение о проведении второго тура выборов президента 15 ноября, сообщил председатель... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:26
2020-11-04T17:30
майя санду
игорь додон
цик молдавии
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в среду приняла решение о проведении второго тура выборов президента 15 ноября, сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признала выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Согласно местному законодательству, ЦИК может назначить II тур только после перепроверки оригиналов протоколов со всех избирательных участков."ЦИК постановила утвердить проведение второго тура выборов президента Молдавии 15 ноября 2020 года", - сказал Чимил.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду набрала в первом туре 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61%.
https://ria.ru/20201103/dodon-1582800113.html
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майя санду, игорь додон, цик молдавии, молдавия, в мире

ЦИК Молдавии утвердил второй тур выборов президента 15 ноября

17:26 04.11.2020 (обновлено: 17:30 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в среду приняла решение о проведении второго тура выборов президента 15 ноября, сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил.
В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признала выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Согласно местному законодательству, ЦИК может назначить II тур только после перепроверки оригиналов протоколов со всех избирательных участков.
"ЦИК постановила утвердить проведение второго тура выборов президента Молдавии 15 ноября 2020 года", - сказал Чимил.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду набрала в первом туре 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61%.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 11:58
Додон рассказал, каким президентом будет его оппонент Санду
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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