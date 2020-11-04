https://ria.ru/20201104/moldaviya-1583047178.html
ЦИК Молдавии утвердил второй тур выборов президента 15 ноября
ЦИК Молдавии утвердил второй тур выборов президента 15 ноября
Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в среду приняла решение о проведении второго тура выборов президента 15 ноября, сообщил председатель... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:26
2020-11-04T17:26
2020-11-04T17:30
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в среду приняла решение о проведении второго тура выборов президента 15 ноября, сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признала выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Согласно местному законодательству, ЦИК может назначить II тур только после перепроверки оригиналов протоколов со всех избирательных участков."ЦИК постановила утвердить проведение второго тура выборов президента Молдавии 15 ноября 2020 года", - сказал Чимил.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду набрала в первом туре 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61%.
https://ria.ru/20201103/dodon-1582800113.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майя санду, игорь додон, цик молдавии, молдавия, в мире