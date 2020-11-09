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Случаи нападения на сослуживцев в Вооруженных силах РФ в 2011-2020 годах

Случаи нападения на сослуживцев в Вооруженных силах РФ в 2011-2020 годах

9 ноября 2020 года в одной из частей в Воронежской области рядовой Антон Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:07

2020-11-09T13:07

2020-11-09T13:07

справки

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9 ноября 2020 года в одной из частей в Воронежской области рядовой Антон Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, два из которых погибли, один ранен. Где именно произошло ЧП, официально не уточняется – в Западном военном округе заявляют об "одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области". Источники РИА Новости в правоохранительных органах сообщали, что речь о военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Нападавший скрылся.25 октября 2019 года в Забайкалье при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия. В результате восемь человек погибли, двое ранены. Стрелявший был задержан. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила. Суд признал факт неуставных отношений в войсковой части.В суде срочник Рустам Мухатов признался в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами. По приказу сержанта он заставлял их по несколько часов выполнять физические упражнения, бил кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время. В марте 2020 года Читинский гарнизонный военный суд приговорил Мухатова к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Защита обжаловала этот приговор, однако 2-ой Восточный окружной военный суд оставил приговор без изменений.23 октября 2017 года на полигоне Алагяз в Армении военнослужащий-контрактник российских ВС случайно застрелил сослуживца при сдаче оружия после проведения занятий. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, он застрелился.29 сентября 2017 года на полигоне в Белогорске (Амурская область) солдат-срочник открыл стрельбу из автомата по сослуживцам. Погибли офицер и двое военнослужащих, еще двое получили ранения. Стрелявший, 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, скрылся, но спустя сутки был убит при задержании. 26 августа 2015 года в караульном помещении полевого лагеря в Костромской области военнослужащий открыл стрельбу из автомата по сослуживцам и покончил с собой. В результате стрельбы один офицер и двое солдат погибли, еще двое военнослужащих получили ранения. В отношении военного было возбуждено уголовное дело. Впоследствии представителем уполномоченного по правам человека в РФ в части была организована проверка, которая выявила ряд нарушений в организации несения караульной службы и тестирования военнослужащих на морально-психологическую устойчивость. 8 апреля 2015 года в Астраханской области в войсковой части 41659 рядовой Рамиль Кильсинбаев зарезал сослуживца из-за "дедовщины". По данным следствия, Кильсинбаев и рядовой Александр Распутняк несли службу в составе суточного наряда. Во время дежурства последний, не являясь начальником Кильсинбаева, заставлял его выполнять различные хозяйственные задачи, а также словесно оскорблял. В мае 2016 года Астраханский гарнизонный военный суд приговорил Кильсинбаева к семи годам колонии. 7 января 2014 года в столовой большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" произошел конфликт между матросами-срочниками, в результате которого 23-летний военнослужащий Михаил Балов попал в реанимацию с переломом челюсти и черепно-мозговой травмой. Следственным отделом СК РФ по гарнизону Владивосток было возбуждено уголовное дело в отношении матросов Гамзабега Ханова и Дьюлуса Басова, избивших на борту БПК "Маршал Шапошников" своего сослуживца. В июле 2014 года Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил Ханова и Басова к 2 годам и 1 году 6 месяцам содержания в дисциплинарной воинской части соответственно. 18 сентября 2013 года в Приморье рядовой Иванов, недовольный тем, как его сослуживец исполняет свои обязанности, нанес ему несколько ударов коленом и кулаком в живот, после чего заставил приседать и отжиматься. В результате у потерпевшего произошел разрыв селезенки. Иванов полностью признал вину в произошедшем. 28 ноября 2013 года Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил Иванова к трем годам заключения. Суд также обязал осужденного выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.4 августа 2013 года командира отделения разведроты воинской части в палаточном лагере в Мурманской области избил молодого сослуживца, который недостаточно быстро нес ему котелок. Избитый военнослужащий получил тупую закрытую травму живота с повреждением селезенки. Командир отделения разведроты был приговорен Заозерским гарнизонным судом к 2,5 годам колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. 31 декабря 2012 года в Новосибирской области младший сержант зарубил своего сослуживца топором за плохое поведение во время празднования Нового года. Ссора между военнослужащими произошла, когда они распивали спиртное. После конфликта военнослужащие разошлись по разным комнатам. Однако один из них настолько разозлился на приятеля, что дождался, пока тот заснет, и несколько раз ударил его топором по голове. За это преступление суд отправил злоумышленника в колонию на восемь лет.30 октября 2012 года на Сахалине группа военнослужащих распивала спиртные напитки. Солдаты Грукач и Загоруйко, применив физическое насилие, заставили двоих сослуживцев более позднего срока призыва мыть посуду. Грукач приказал этим же военнослужащим выкопать яму рядом с казармой и избил одного из них лопатой до смерти. Второму солдату удалось убежать и позвать на помощь, а тем временем Грукач, по данным ведомства, пытался закопать убитого. Приговором Курильского гарнизонного военного Грукачу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, Загоруйко – один год в колонии-поселении. Одновременно суд постановил взыскать с Грукача 1,12 миллиона рублей компенсации морального вреда.28 августа 2012 года в селении Белиджи Дербентского района Дагестана военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Им оказался сержант контрактной службы Пограничного управления ФСБ Рамазан Алиев. Погибли семь человек, пятеро из них были сотрудниками полиции Алтайского края. Трое человек пострадали. Ответным огнем сотрудников полиции преступник был ликвидирован.В декабре 2011 года военнослужащий Шамиль Белонос на территории общевойскового полигона Южного военного округа избил своего сослуживца за то, что тот якобы уклонялся от заготовки дров. Через несколько дней, угрожая физической расправой в случае неповиновения, он построил у стены пятерых своих сослуживцев, направил на них автомат АК-74М и сфотографировался на их фоне. В конце декабря 2011 года около полуночи Белонос разбудил сослуживцев, пеной для бритья нанес на их спины надписи и устроил еще одну "фотосессию". Приговором Волгоградского гарнизонного военного суда Белоносу было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении.23 августа 2011 года солдат воинской части №41659, находящейся в городе Алейске Алтайского края, Николай Морозов, избитый сослуживцами, выбросился из окна четвертого этажа казармы. Пострадавший выжил. По факту избиения было возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что младший сержант Иван Камашев и рядовой Владимир Варвас, будучи не просто сослуживцами, а земляками Морозова, не постеснялись забрать у него зимнее обмундирование и ботинки, а когда он потребовал вернуть вещи, стали избивать его. В мае 2012 года по решению Барнаульского гарнизонного военного суда Иван Камашев получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и на два года лишился права права занимать должности, связанные с выполнением распорядительно-организационных функций в госструктурах, а Владимира Варваса оштрафовали на 50 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевшего, взыскав с Варваса две тысячи, а с Камашева три тысячи рублей в счет компенсации морального вреда. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки