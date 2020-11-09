https://ria.ru/20201109/voronezh-1583687918.html
Трое военных погибли при стрельбе на аэродроме под Воронежем
Трое военных погибли при стрельбе на аэродроме под Воронежем
Трое военных погибли при нападении срочника в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T09:48
2020-11-09T09:48
2020-11-09T10:40
стрельба на военном аэродроме под воронежем
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Трое военных погибли при нападении срочника в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Еще один человек получил легкое ранение, его жизни ничего не угрожает.Около пяти утра солдат атаковал "прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части". После этого он завладел оружием одного из офицеров и скрылся.В городе ввели план "Перехват", рассказали РИА Новости в Росгвардии. Распространяются ориентировки на Антона Макарова.По сообщениям местных СМИ, сначала военнослужащий напал на сослуживцев с топором. Источник агентства в правоохранительных органах сказал, что инцидент произошел на аэродроме "Балтимор". Площадка с 2012 года находится на ремонте, ее должны ввести в эксплуатацию в конце 2020-го.Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненны срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html
воронежская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронежская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости.
Трое военных погибли при нападении срочника в Воронежской области
, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Еще один человек получил легкое ранение, его жизни ничего не угрожает.
Около пяти утра солдат атаковал "прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части". После этого он завладел оружием одного из офицеров и скрылся.
В городе ввели план "Перехват", рассказали РИА Новости в Росгвардии. Распространяются ориентировки на Антона Макарова.
По сообщениям местных СМИ, сначала военнослужащий напал на сослуживцев с топором.
Источник агентства в правоохранительных органах сказал, что инцидент произошел на аэродроме "Балтимор". Площадка с 2012 года находится на ремонте, ее должны ввести в эксплуатацию в конце 2020-го.
Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненны срок.