https://ria.ru/20201109/voronezh-1583687918.html

Трое военных погибли при стрельбе на аэродроме под Воронежем

Трое военных погибли при стрельбе на аэродроме под Воронежем

Трое военных погибли при нападении срочника в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T09:48

2020-11-09T09:48

2020-11-09T10:40

стрельба на военном аэродроме под воронежем

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Трое военных погибли при нападении срочника в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Еще один человек получил легкое ранение, его жизни ничего не угрожает.Около пяти утра солдат атаковал "прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части". После этого он завладел оружием одного из офицеров и скрылся.В городе ввели план "Перехват", рассказали РИА Новости в Росгвардии. Распространяются ориентировки на Антона Макарова.По сообщениям местных СМИ, сначала военнослужащий напал на сослуживцев с топором. Источник агентства в правоохранительных органах сказал, что инцидент произошел на аэродроме "Балтимор". Площадка с 2012 года находится на ремонте, ее должны ввести в эксплуатацию в конце 2020-го.Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненны срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html

воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронежская область, происшествия