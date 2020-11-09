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Трое военных погибли при стрельбе на аэродроме под Воронежем
Трое военных погибли при стрельбе на аэродроме под Воронежем
Трое военных погибли при нападении срочника в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T09:48
2020-11-09T10:40
стрельба на военном аэродроме под воронежем
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Трое военных погибли при нападении срочника в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Еще один человек получил легкое ранение, его жизни ничего не угрожает.Около пяти утра солдат атаковал "прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части". После этого он завладел оружием одного из офицеров и скрылся.В городе ввели план "Перехват", рассказали РИА Новости в Росгвардии. Распространяются ориентировки на Антона Макарова.По сообщениям местных СМИ, сначала военнослужащий напал на сослуживцев с топором. Источник агентства в правоохранительных органах сказал, что инцидент произошел на аэродроме "Балтимор". Площадка с 2012 года находится на ремонте, ее должны ввести в эксплуатацию в конце 2020-го.Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненны срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html
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стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронежская область, происшествия

Трое военных погибли при стрельбе на аэродроме под Воронежем

09:48 09.11.2020 (обновлено: 10:40 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр УткинАэродром "Балтимор" в Воронеже
Аэродром Балтимор в Воронеже - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Александр Уткин
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Трое военных погибли при нападении срочника в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Еще один человек получил легкое ранение, его жизни ничего не угрожает.
Около пяти утра солдат атаковал "прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части". После этого он завладел оружием одного из офицеров и скрылся.
В городе ввели план "Перехват", рассказали РИА Новости в Росгвардии. Распространяются ориентировки на Антона Макарова.
Ориентировка на розыск Антона Макарова
Ориентировка на розыск Антона Макарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Ориентировка на розыск Антона Макарова
По сообщениям местных СМИ, сначала военнослужащий напал на сослуживцев с топором.
Источник агентства в правоохранительных органах сказал, что инцидент произошел на аэродроме "Балтимор". Площадка с 2012 года находится на ремонте, ее должны ввести в эксплуатацию в конце 2020-го.
Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненны срок.
Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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"Культ коротких решений". Почему Шамсутдинов расстрелял сослуживцев?Прошел уже год после трагедии в войсковой части в Забайкалье, когда срочник расстрелял сослуживцев, позже объяснив это тем, что над ним издевались.
 
Стрельба на военном аэродроме под ВоронежемВоронежская областьПроисшествия
 
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