https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583712028.html
В СК сообщили подробности массового убийства под Воронежем
В СК сообщили подробности массового убийства под Воронежем
Рядовой Антон Макаров в Воронежской области зарубил офицера топором, чтобы завладеть оружием, после чего расстрелял сослуживцев, убив двоих и ранив еще одного,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:36
2020-11-09T11:36
2020-11-09T14:02
воронежская область
воронеж
стрельба на военном аэродроме под воронежем
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рядовой Антон Макаров в Воронежской области зарубил офицера топором, чтобы завладеть оружием, после чего расстрелял сослуживцев, убив двоих и ранив еще одного, сообщила пресс-служба Следственного комитета России."По данным следствия, 9 ноября 2020 года в 5 часов 30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, два из которых погибли, один ранен", - говорится в сообщении.По данным ЗВО, военнослужащий убил трех человек в части и скрылся с оружием. Кроме того, в местном военном госпитале сообщали об еще одном пострадавшем - он получил легкие ранения.Где именно произошло ЧП, официально не уточняется – в ЗВО заявляют об "одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области". Источники РИА Новости в правоохранительных органах ранее сообщали, что речь о военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже.
https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583710300.html
https://ria.ru/20201109/voronezh-1583693032.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, воронеж, стрельба на военном аэродроме под воронежем, следственный комитет россии (ск рф), происшествия