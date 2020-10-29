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https://ria.ru/20201029/shamsutdinov-1582031255.html
Адвокат рассказал о состоянии устроившего стрельбу срочника Шамсутдинова
Адвокат рассказал о состоянии устроившего стрельбу срочника Шамсутдинова
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года, чувствует себя хорошо, жалоб у... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T09:40
2020-10-29T09:40
рамиль шамсутдинов
стрельба в военной части в забайкалье
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
происшествия
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КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года, чувствует себя хорошо, жалоб у него нет, сообщил адвокат Равиль Тугушев.В четверг во Втором Восточном окружном военном суде в Чите состоялось заседание, на котором началось формирование коллегии присяжных заседателей для рассмотрения дела Шамсутдинова. Суд продолжит это делать 19 ноября.Как уточнил на видео другой адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев, к участию в качестве присяжных заседателей были приглашены 500 человек, на первое заседание по отбору присяжных явились только 15. По его словам, некоторым из пришедших был заявлен отвод и осталось 11 кандидатов, чего недостаточно. Поэтому заседание было отложено.Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.По данным главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/shamsutdinov-1577666306.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573606086.html
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рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия

Адвокат рассказал о состоянии устроившего стрельбу срочника Шамсутдинова

09:40 29.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСолдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде
Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года, чувствует себя хорошо, жалоб у него нет, сообщил адвокат Равиль Тугушев.
В четверг во Втором Восточном окружном военном суде в Чите состоялось заседание, на котором началось формирование коллегии присяжных заседателей для рассмотрения дела Шамсутдинова. Суд продолжит это делать 19 ноября.
Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
23 сентября, 16:32Сказано в эфире
Адвокат: Шамсутдинов никогда не отрицал свою вину в расстреле сослуживцевСолдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в части в Забайкалье, признал вину в преступлении, экспертиза признала его психически здоровым, сообщили в СК. Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев в эфире радио Sputnik сообщил о ходе дела.
"Сегодня в перерыве между заседаниями разговаривал с Рамилем. Чувствует он себя хорошо, каких-либо жалоб нет", - сказал Тугушев в видеокомментарии в Facebook.
Как уточнил на видео другой адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев, к участию в качестве присяжных заседателей были приглашены 500 человек, на первое заседание по отбору присяжных явились только 15. По его словам, некоторым из пришедших был заявлен отвод и осталось 11 кандидатов, чего недостаточно. Поэтому заседание было отложено.
Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.
Рамиль Шамсутдинов - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
29 июня, 09:47
"Будет более объективно". Защита Шамсутдинова попросит о суде присяжных
 
Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайПроисшествия
 
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