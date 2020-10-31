https://ria.ru/20201031/krushenie-1582146390.html

Катастрофа российского самолета Airbus A321 "Когалымавиа" в Египте

Катастрофа российского самолета Airbus A321 "Когалымавиа" в Египте

31 октября 2015 года российский самолет Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх (Египет) – Санкт-Петербург, потерпел крушение РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T01:41

2020-10-31T01:41

2020-10-31T01:44

россия

крушение airbus a321 в египте

египет

справки

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31 октября 2015 года российский самолет Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх (Египет) – Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. На борту самолета находились 224 человека, в том числе 217 пассажиров (58 мужчин, 134 женщины и 25 детей) и семь членов экипажа. Пассажирами аэробуса были в основном граждане Российской Федерации (212 человек), четыре человека – граждане Украины и один гражданин Белоруссии. В самолете летели в основном петербуржцы. В Россию также возвращались жители соседних регионов – Ленинградской области, Великого Новгорода, Пскова, Карелии, несколько человек из других субъектов РФ. Все находившиеся на борту погибли. Катастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации.Самолет Airbus-А321 авиакомпании Metrojet ("Когалымавиа"), в котором находились туристы туроператора Brisco, 31 октября в 06.51 мск вылетел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург и пропал с экранов радаров через 23 минуты. По данным египетского управления гражданской авиации, лайнер следовал на высоте 9,4 километра, затем резко снизился на 1,5 километра, после чего исчез с радаров. "Когалымавиа" попросила авиавласти Турции, Греции и России помочь в установлении связи с самолетом, что сделать не удалось, и перевозчик обратился к Международной авиаслужбе спасения за помощью в поиске самолета. Самолет пропал с экранов радаров в районе Кипра, поэтому в течение получаса не могли определить точное место возможного крушения. Для поисков российского самолета была поднята по тревоге военная авиация Египта. Содействие службам Египта оказала Армия обороны Израиля, направив свой разведывательный самолет для участия в поисковой операции. Обломки лайнера обнаружили в центре Синайского полуострова в горах между районами Эль-Кантала и Эль-Лаксима близ города Эль-Хасна. Для идентификации самолета на место обнаружения были отправлены экстренные службы Египта. Египетские силы безопасности оцепили место крушения. Из города Эль-Ариш на севере Синая были направлены порядка двадцати автомобилей скорой помощи для эвакуации жертв катастрофы. Информация о судьбе самолета не поступала достаточно долго. О том, что лайнер разбился, египетские СМИ сообщили лишь три часа спустя и со ссылкой на источники. Российская сторона получила официальное подтверждение от египетских властей о крушении самолета после 15.00 мск. По согласованию с Каиром к ликвидации последствий крушения лайнера была привлечена группировка сил и средств Российской единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве более одной тысячи человек и 250 единиц техники, из них от МЧС России – более 660 человек и 100 единиц техники. На месте были организованы поисковые работы с применением беспилотных летательных аппаратов и данных космического мониторинга, обследовано более 40 квадратных километров территории.В связи с крушением российского самолета в Египте президент России подписал указ об объявлении в стране 1 ноября 2015 года траура. Власти Петербурга продлили траур до 3 ноября, а Ленинградской области – до 4 ноября. Согласно статьи 26 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, расследование авиационного происшествия, случившимся с самолетом, принадлежащим одному государству-члену конвенции на территории другого государства, и повлекшим смерть или серьезное ранение людей или произошедшего из-за серьезного технического дефекта воздушного судна, производится страной, на территории которой произошла авария. В данном случае расследование проводит Египет. В России по поручению президента в связи с катастрофой была сформирована правительственная комиссия во главе с министром транспорта.Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию под руководством исполнительного директора комитета. Следственным комитетом РФ по факту авиакатастрофы российского самолета в Египте сначала было возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ ("нарушение правил полетов и подготовки к ним"), затем еще одно по части 3 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Позже они были объединены в одно производство. Расследование осуществляет Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации, в котором для этого была создана следственно-оперативная группа. Египет сразу после катастрофы уведомил все заинтересованные страны о возможности принять участие в расследовании трагедии. Для выяснения причин крушения самолета была создана Международная комиссия по расследованию, в нее вошли специалисты из пяти стран: России, Египта, Франции (государство-разработчик самолета), Германии (государство-изготовитель лайнера) и Ирландии (государство регистрации). Главой комиссии назначили египтянина Аймана аль-Мукаддама.1 ноября 2015 года генеральный прокурор Египта разрешил российским специалистам сопровождать созданную египетскую техническую комиссию при исследовании обломков самолета на месте катастрофы. Группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России по согласованию с компетентными органами и совместно с представителями Республики Египет в соответствии с нормами национального и международного права участвовала в осмотре места авиакатастрофы в Египте. 17 ноября 2015 года глава ФСБ РФ Александр Бортников во время совещания в Кремле об итогах расследования причин трагедии сообщил, что в результате исследования личных вещей, багажа и частей самолета были выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. Он квалифицировал случившееся как теракт. Российские спецслужбы установили, что террористический акт был совершен в отместку за то, что Россия начала борьбу с террористическими организациями в Сирии. В свою очередь египетские власти призвали не торопиться с выводами. Глава МИД Египта сообщил, что в рамках расследования уголовного дела теракт рассматривается как одна из версий. В течение 2015 года в Египте, в России, Германии и Франции были проведены исследования фрагментов воздушного судна, а также бортового оборудования, имеющего энергонезависимую память. Была расшифрована и изучена международными экспертами информация с двух бортовых аварийных самописцев российского лайнера – речевого и параметрического, которые были найдены в день катастрофы. В марте 2016 года Международная комиссия по расследованию катастрофы российского самолета А321 заявила о том, что получила официальный доклад от Следственного комитета России и передала его в генпрокуратуру Египта для завершения юридических процедур. Сама комиссия, несмотря на передачу дела, продолжила техническое обследование обломков лайнера. В середине апреля генеральный прокурор Египта объявил о передаче дела о катастрофе российского самолета в Высшую прокуратуру государственной безопасности страны. Это решение он принял на основании данных доклада Следственного комитета России, "в котором указывается на подозрение о наличии криминального следа". В июне 2016 года директор ЦРУ Джон Бреннан, выступая в сенате Конгресса США, сообщил, что американская разведка располагает данными о причастности к взрыву на российском пассажирском самолете А321 египетской группировки "Ансар Бейт аль-Макдис", присягнувшей на верность запрещенному во многих странах террористическому движению "Исламское государство"* (организация, запрещенная в РФ), а 4 августа минобороны Египта заявило о ликвидации лидера этой террористической группировки. По настоянию Следственного комитета России в сентябре 2016 года на территории аэропорта Каира была выполнена "выкладка" фрагментов конструкции воздушного судна и двигателей. К этой работе привлекались специалисты МАК, Франции, Германии, Ирландии, США. В результате проведенных работ была определена зона начала разрушения самолета в воздухе и установлен факт высокоэнергетического динамического воздействия на обшивку воздушного судна по направлению "изнутри-наружу" и "взрывной декомпрессии" в полете. Тогда же было согласовано проведение точного анализа ряда обломков самолета, которые были определены в ходе выкладки. В октябре 2016 года комиссия по расследованию, сформированная генеральной прокуратурой Египта, отправила двенадцать обломков лайнера в научную лабораторию по сплавам для проведения детального исследования. Расследование продолжается. Следственный комитет РФ переквалифицировал уголовное дело, которое теперь расследуется по статьям 205, 222.1 УК РФ ("террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Россия активно сотрудничаем с египетской стороной в этом вопросе. Вместе с тем, в соответствии с общемировой процессуальной практикой, детали следствия не разглашаются. Египетские власти до сих пор не возбудили уголовное дело по статье "терроризм", расследование проходит как по обычной авиакатастрофе, что позволяет им не выплачивать компенсации семьям погибших. Хотя еще в феврале 2016 года президент Египта признал, что причиной катастрофы российского А321 был теракт. Каир признает, что трагедия осенью 2015 года произошла из-за халатности местных служащих. При этом суд подтвердил египетскую юрисдикцию для рассмотрения исков о возможных компенсациях, но отказался рассматривать конкретные иски, указав на то, что личности погибших до сих пор не установлены. Египетские адвокаты потерпевших по требованию египетского суда попытались получить официальный список пассажиров через паспортно-миграционный департамент министерства внутренних дел Египта, но в своем письме департамент указал, что имена пассажиров самолета, потерпевшего аварию, не установлены. На этом основании суд и отказал. Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом российская авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group обратились с иском против властей Египта в Постоянную палату третейского суда в Гааге еще в 2017 году, но первые слушания по делу прошли только в начале 2020 года. Истцы потребовали компенсировать прямой ущерб и потерю инвестиций в экономику страны в размере 200 миллионов долларов (больше 13 миллиардов рублей). Истцы утверждают, что власти Египта знали, что система безопасности в аэропортах страны не соответствовала международным нормам и требованиям, спустя более четырех лет после трагедии так и не дали официального заключения о причинах крушения, и так и не взяли на себя ответственность и не выплатили компенсаций. По мнению истцов, теракт также привел к невозможности компаний "полноценно продолжать свою деятельность" и упущенной выгоде. Инвестициями в экономику Египта компании считают "многолетнюю деятельность по организации поездок российских туристов в Египет". Полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ после катастрофы были приостановлены. Решению о возобновлении прямых перелетов в апреле 2018 года между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах. Регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром было восстановлено, но чартерных рейсов на курорты Красного моря по-прежнему нет. В память о жертвах катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом в Египте в 2017 году были открыты два мемориала: один на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, другой в Ленинградской области. Петербургский памятник, находящийся на Центральной аллее кладбища, представляет собой два сложенных крыла самолета и саркофаг с посвящением. Он возведен на месте захоронения неопознанных останков жертв. В Ленинградской области мемориал, открытый на Румболовской горе, представляет собой коридор из заостренных стальных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие орган. В ветреную погоду они издают гул. В мемориальный комплекс входит "Роща памяти" из краснолистных кленов и елей. Число кленов (128) соответствует количеству погибших семей, а елей (25) – числу погибших детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* Террористическая организация, запрещенная в России.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крушение airbus a321 в египте, египет, справки