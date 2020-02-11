Светлана Зубова: Египет добился прогресса по безопасности в аэропортах

Временный поверенный в делах России в Египте Светлана Зубова рассказала в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника о том, когда можно ждать возобновления авиаперелетов из российских городов на популярные курорты Египта , о перспективах экономического сотрудничества Москвы и Каира и о том, как на них повлияли итоги недавнего саммита Россия-Африка.

— Светлана Игоревна, в конце января российские эксперты по авиабезопасности закончили очередной осмотр аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Как вы считаете, насколько эти аэропорты готовы в плане безопасности к приему рейсов из России и когда ожидается возобновление полноформатного авиасообщения между нашими странами?

— На наш взгляд, египетским властям удалось за последнее время добиться значительного прогресса в укреплении безопасности в аэропортах и на авиационном транспорте. Как мы видим, и это подтверждают наши специалисты, Египтом предприняты эффективные меры по приведению воздушных гаваней в соответствие с требованиями ИКАО. Происходит оснащение аэропортов современным высокотехнологичным оборудованием, камерами наблюдения, системами сканирования багажа, идет процесс обучения персонала. Россия учитывает эти позитивные изменения, что, в частности, дало нам возможность восстановить прямое авиасообщение с Каиром в апреле 2018 года.

По итогам состоявшейся в январе этого года инспекции нашими экспертами будет подготовлен детальный отчет, который, безусловно, должен быть всесторонне изучен заинтересованными российскими министерствами и ведомствами. С учетом этих процедур пока трудно со всей определенностью ответить на вопрос о конкретных сроках возобновления чартерного сообщения между Россией и египетскими курортами. Надеемся, что это произойдет довольно скоро.

— Как продвигается расследование трагедии с российским самолетом Airbus А321 компании "Когалымавиа", потерпевшим крушение на Синайском полуострове в 2015 году? Есть ли новая информация? Появились ли подозреваемые?

— Расследование продолжается. Мы активно сотрудничаем с египетской стороной в этом вопросе. Вместе с тем, в соответствии с общемировой процессуальной практикой, детали следствия не разглашаются.

— Президенты России и Египта были сопредседателями первого экономического форума и саммита Россия - Африка в октябре 2019 года в Сочи. Насколько это событие повлияло на взаимодействие между Москвой и Каиром на Африканском континенте?

— Сопредседательство президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси на экономическом форуме и саммите в Сочи укрепило и активизировало и без того плотную координацию и сотрудничество между нашими странами на всех направлениях и прежде всего на африканском. Мы находимся в постоянном контакте с египетской стороной по вопросам урегулирования существующих на континенте кризисов, включая ситуацию в Ливии, Судане, Южном Судане и так далее, обсуждаем совместные шаги по противостоянию существующим здесь вызовам и угрозам: терроризму, наркотрафику, организованной преступности, пиратству. По всем этим сюжетам позиции России и Египта близки или совпадают.

Активно работаем с египтянами в целях реализации российских экономических планов в Африке, которые будут в том числе способствовать решению поставленных Каиром в ходе его председательства в Африканском союзе в 2019 году задач в целях устойчивого развития региона. В частности, продолжаем сопровождение продвижения одного из наиболее значимых экономпроектов в Африке — создания в АРЕ Российской промышленной зоны. Его важность обусловлена прежде всего уникальными возможностями выхода российской продукции через Египет непосредственно на африканские рынки. Проводим также интенсивные контакты с представителями посольств стран-членов ЕАЭС в Каире для обсуждения перспектив привлечения указанных государств к работе РПЗ.

В рамках сотрудничества с египетскими партнерами на Африканском континенте в течение 2019 года российские представители подключались к масштабным общеафриканским мероприятиям, организованным Египтом в качестве председателя Афросоюза. Так, посольство приняло участие в работе состоявшегося в новой административной столице АРЕ в ноябре инвестиционного форума "Африка-2019", а также проведенных в декабре прошлого года Асуанском форуме и конференции Африканской ассоциации по государственному управлению.

— Повлияло ли проведение саммита Россия - Африка на позиции Российской Федерации на Черном континенте, на ее экономическое и политическое взаимодействие со странами континента?

— Состоявшиеся в октябре прошлого года в Сочи саммит Россия — Африка и экономический форум, безусловно, дали старт принципиально новой программе укрепления и развития всего комплекса отношений России со странами континента. Хотелось бы особо подчеркнуть, что благодаря энергичным усилиям президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси как сопредседателя саммита удалось обеспечить участие в сочинских мероприятиях практически всех стран Африканского континента. С удовлетворением отмечаем, что на них присутствовали главы 45 государств Африки и руководители восьми межафриканских региональных организаций.

Результатом российско-африканской встречи в Сочи стало подписание 92 соглашений. Российский инвестиционный пакет превышает 16 миллиардов долларов США. В рамках форума удалось также активизировать сотрудничество между АС и ЕАЭС. Заключен меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Комиссией Африканского союза. В обозримой перспективе это позволит упростить процесс межведомственного взаимодействия между членами ЕАЭС и африканскими государствами с целью предоставления соответствующих экономических преференций.

Российско-египетские отношения по всем показателям вышли на уровень стратегического партнерства. Продвинутые связи с Каиром служат наглядным примером, своего рода ролевой моделью для развития взаимодействия с другими странами Африканского континента, подтверждают статус нашей страны как ведущей мировой державы, готовой к налаживанию многопрофильного взаимовыгодного сотрудничества с африканскими народами.

Значительное внимание в ходе саммита было уделено вопросам консолидации усилий по противостоянию террористическому интернационалу. Мы открыты для предметного обсуждения нашего возможного содействия в борьбе с экстремистскими группировками в Сахаро-Сахельском регионе и странах Центральной Африки, включая военно-техническое сотрудничество.

В целом можно с уверенностью констатировать, что саммит Россия-Африка придал мощный импульс российско-африканскому диалогу, открыл принципиально новые возможности для политического и экономического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

— Насколько близки сейчас позиции Москвы и Каира в деле урегулирования конфликта в Ливии?

— Как я уже отметила, координация наших с Египтом подходов по Ливии осуществляется на регулярной основе. 4 февраля состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым и его египетским коллегой Самехом Шукри, где в том числе затрагивался ливийский сюжет. Мы едины с Каиром в оценках происходящего в данной арабской стране, выступаем за запуск общеливийского национального диалога и нахождение развязок конфликта самими ливийцами. Позитивно воспринимаем итоги состоявшейся 19 января этого года в Берлине конференции по Ливии и рассчитываем на одобрение ее решений основными ливийскими политическими силами. Разделяем также озабоченности египтян по поводу роста террористической угрозы в Ливии.

— В египетской тюрьме находятся российские граждане, уроженцы Республики Ингушетия. Недавно на эту тему выступал глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Египет не ответил ни на одну из более чем 20 нот посольства России о причинах задержания. Спикер Совета Федерации поручила подготовить обращение к египетским коллегам. Есть ли какая-то реакция Египта на слова российского министра и получили ли египетские депутаты письмо российских парламентариев?

— Прежде всего поясню, что помимо четырех уроженцев Республики Ингушетия — И. М. Аушева, А. И. Дзейтова, Р. А. Плиева и И. Р. Чемурзиева — под арестом в Египте по тому же делу находится гражданка России З. А. Салиходжаева (уроженка Таджикистана). Еще одно уголовное дело возбуждено египетскими правоохранительными органами в отношении жителя Чеченской Республики С. С. Абубакирова. Россияне обвиняются в финансировании террористической группировки ИГИЛ*, использовании социальных сетей для распространения экстремистских идей, а также шпионаже в пользу иностранного государства.

Несмотря на то, что египетские органы безопасности задержали упомянутых российских граждан еще в августе 2018 года, посольство не было уведомлено об этом в соответствии с порядком, предусмотренным двусторонней Консульской конвенцией. Причем, действительно, свыше 20 наших нот с просьбой о предоставлении информации о задержанных были оставлены без ответа МИД АРЕ.

После передачи в конце декабря 2019 года министру иностранных дел АРЕ Самеху Шукри устного послания Сергея Викторовича Лаврова о судьбе упомянутых российских граждан заместитель министра иностранных дел АРЕ по консульским вопросам Хашим запросил у руководства посольства копии всех ранее направлявшихся нот по фактам задержания россиян в Египте. Были получены промежуточные ответы в отношении ряда других досье, находящихся на контроле нашей дипмиссии. Вместе с тем официальных комментариев с египетской стороны по делам четырех уроженцев Ингушетии, Салиходжаевой и Абубакирова пока так и не последовало. О ходе судебного процесса и датах проведения судебных заседаний посольство по-прежнему не уведомляется.

Некоторые положительные подвижки тем не менее наметились — консульским сотрудникам предоставлена возможность посещать наших граждан в тюрьме (чего мы добивались на протяжении более шести месяцев). Отреагировали власти АРЕ и на жалобы россиян на условия тюремного содержания: часть требований удовлетворена египетской стороной. Серьезную озабоченность, однако, вызывает отсутствие доступа задержанных к квалифицированному медицинскому обслуживанию.

Кроме того, хотелось бы отметить, что информация о местонахождении еще одного уроженца Республики Ингушетия, Х. О. Дугиева, предположительно также задержанного египетскими силовиками в августе 2018 года, у нас, несмотря на многократные соответствующие запросы, по-прежнему отсутствует.

— Как продвигается работа по подготовке строительства Росатомом первой египетской АЭС "Эль-Дабаа"? Ранее сообщалось, что строительство первого энергоблока начнется во второй половине 2020 года.

— Все работы по проекту АЭС "Эль-Дабаа" ведутся согласно установленному графику. Весной 2019 года Управление по атомным электростанциям Египта получило разрешение на строительную площадку. В настоящее время там начаты первоочередные подготовительные работы.

Продолжается проектирование станции и подготовка документации для получения так называемой ядерной лицензии на сооружение АЭС со стороны египетского органа атомного надзора — Управления по регулированию ядерной и радиологической безопасности (ENRAA). После этого имеется в виду приступить к полноформатному осуществлению данного масштабного проекта.

Особо хотелось бы отметить прогресс в работе с локальными поставщиками. Как известно, в соответствующем контракте закреплены степень и критерии локализации в процентном отношении от цены каждого блока станции. Локализация будет достигаться нарастающим эффектом: от 20 до 35% в зависимости от блока. В 2019 году генеральным подрядчиком — компанией "Атомстройэкспорт" — были успешно проведены три тендера и подписаны контракты с тремя египетскими компаниями. В июле 2019 года заключен контракт с египетской компанией "Петроджет" о выполнении первых подготовительных работ на площадке. В декабре 2019 года компания "Хассан Аллам" выиграла тендер на сооружение пионерной базы, а компания "Араб Контракторс" конкурс на выполнение работ по вертикальной планировке площадки и геодезической разбивочной основе. Все три компании обладают достаточным профессиональным опытом и хорошо известны на рынке Египта.

— Когда ожидаются первые поставки произведенных в РФ пассажирских вагонов по контракту между российско-венгерским консорциумом "ТМХ Венгрия" и Египетскими национальными железными дорогами?

— В соответствии с договоренностями консорциума "Трансмашхолдинг Венгрия Кфт." и министерства транспорта АРЕ поставка первых 180 пассажирских вагонов в рамках коммерческого контракта компании с Египетскими национальными железными дорогами должна быть осуществлена до конца июня 2020 года. При этом первые подвижные составы из этой партии могут появиться в АРЕ уже в первом квартале текущего года.

— Российская промышленная зона в Египте также является одной из главных тем российско-египетского сотрудничества. Как продвигаются переговоры по этой теме и когда можно ждать запуска промзоны?

— 23 мая 2018 года в Москве было подписано межправительственное соглашение о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны в особой экономической зоне Суэцкого канала. Впоследствии специалистами обеих стран была проделана большая работа по имплементации достигнутых договоренностей. В настоящее время уполномоченные органы России (Russian Industries Overseas Egypt, дочерняя компания Российского экспортного центра) и Египта (Главное управление Особой экономической зоны Суэцкого канала) проводят согласование различных аспектов девелоперского контракта, который определит технические и экономические параметры работы РПЗ. Ожидаем подписания указанного документа в первой половине 2020 года.

Параллельно Российский экспортный центр совместно с министерством промышленности и торговли Российской Федерации ведет поиск потенциальных резидентов и инвесторов РПЗ. На данный момент подписано 32 соглашения о намерениях с компаниями, выразившими желание принять участие в проекте.

— В минувшем году египетский президент пригласил президента России посетить Египет для участия в церемонии закладки первого камня АЭС, которую Россия будет строить в этой стране, а также запуске российской индустриальной зоны. Известны ли уже даты этого визита?

— Действительно, такое предложение со стороны Абдель Фаттаха ас-Сиси поступило в адрес президента России в ходе их встречи в Сочи в октябре 2019 года на полях саммита Россия-Африка. Вместе с тем пока конкретные сроки возможного визита не обозначены. В любом случае ожидаем ясности по времени закладки "первого бетона" и финализации юридических формальностей, связанных с подписанием соглашения по РПЗ. Тогда уже можно будет делать какие-либо прогнозы.

— Известно ли имя нового посла РФ в Египте? Когда он прибудет в Каир?

— В данный момент этот вопрос находится на стадии проработки.

— В последние годы так называемой арабской весны регион Ближнего Востока и Северной Африки стал главным поставщиком новостей для мировых СМИ. Все это накладывает ответственность и на российских дипломатов, фактически работающих в режиме нон-стоп. Насколько такая жесткая динамика и порой сложная обстановка повлияли на формирование нового поколения российских дипломатов, насколько закалила их?

— Безусловно, работа в российских посольствах в регионе Ближнего Востока и Северной Африки требует в последнее время огромного напряжения и самое главное — максимальной самоотдачи. В таком режиме вынуждены работать и молодые дипломаты. У них нет времени на раскачку. Ситуация сама заставляет их сразу же по приезде в командировку с головой погружаться в работу. Это трудно, но вместе с тем интересно, ведь у молодежи — в отличие от дипломатов старшего поколения — появляются уникальные возможности постигать все тонкости профессии с самого первого дня прихода на службу. Речь идет как о работе в поле — устные и письменные переводы, протокольные функции, обработка материалов СМИ, так и об аналитической составляющей нашей профессии — подготовка справочных документов, выход на контакты и умение обобщать полученную информацию. Бесспорно, такая практика способствует формированию сильного поколения российских дипломатов. Со своей стороны с уверенностью могу сказать, что в посольстве России в Каире трудятся именно такие молодые кадры.

— В посольстве будут какие-то мероприятия по случаю Дня дипломата, отмечаемого 10 февраля?

— На период с 3 по 12 февраля 2020 года посольством подготовлена обширная программа общественно-политических и культурных событий, посвященных нашему профессиональному празднику. Центральное из них — официальный прием по случаю Дня дипломатического работника 10 февраля. Кроме того, состоялся уже традиционный спортивный турнир. В общеобразовательной школе при посольстве был организован конкурс на лучшее сочинение среди учащихся 7-го и 8-го классов о роли дипломатической службы и круглый стол с учениками старших классов для обсуждения важных исторических вех дипломатической службы в России. На площадке РЦНК в Каире прошло комплексное мероприятие, посвященное памяти Евгения Максимовича Примакова: возложение цветов к его бюсту, фотовыставка и творческий семинар.