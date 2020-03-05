Разорившаяся "Когалымавиа" потребовала от Египта $200 миллионов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов. Об этом сообщает "РБК".
Российская авиакомпания и турецкий туроператор обратились с иском против властей Египта в Постоянную палату третейского суда в Гааге еще в 2017 году, но первые слушания по делу прошли только начале этого года. Истцы потребовали компенсировать прямой ущерб и потерю инвестиций в экономику страны в размере 200 миллионов долларов (больше 13 миллиардов рублей. — Прим. ред.).
"На первой стадии мы должны были доказать, что именно было инвестициями, и были ли эти инвестиции в экономику Египта", — заявила представитель обеих компаний Оксана Головина.
Истцы утверждают, что власти Египта знали, что система безопасности в аэропортах страны не соответствовала международным нормам и требованиям, спустя более четырех лет после трагедии так и не дали официального заключения о причинах крушения, и так и не взяли на себя ответственность и не выплатили компенсаций. По мнению истцов, теракт также привел к невозможности компаний "полноценно продолжать свою деятельность" и упущенной выгоде. Инвестициями в экономику Египта компании считают "многолетнюю деятельность по организации поездок российских туристов в Египет".
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года, Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Авиасообщение между странами осенью 2015 года было временно приостановлено. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов в апреле 2018 года между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.