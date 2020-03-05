Разорившаяся "Когалымавиа" потребовала от Египта $200 миллионов

Российская авиакомпания и турецкий туроператор обратились с иском против властей Египта в Постоянную палату третейского суда в Гааге еще в 2017 году, но первые слушания по делу прошли только начале этого года. Истцы потребовали компенсировать прямой ущерб и потерю инвестиций в экономику страны в размере 200 миллионов долларов (больше 13 миллиардов рублей. — Прим. ред.).

"На первой стадии мы должны были доказать, что именно было инвестициями, и были ли эти инвестиции в экономику Египта", — заявила представитель обеих компаний Оксана Головина.

Истцы утверждают, что власти Египта знали, что система безопасности в аэропортах страны не соответствовала международным нормам и требованиям, спустя более четырех лет после трагедии так и не дали официального заключения о причинах крушения, и так и не взяли на себя ответственность и не выплатили компенсаций. По мнению истцов, теракт также привел к невозможности компаний "полноценно продолжать свою деятельность" и упущенной выгоде. Инвестициями в экономику Египта компании считают "многолетнюю деятельность по организации поездок российских туристов в Египет".