В Петербурге захоронили неопознанные останки жертв катастрофы над Синаем

Фигурки журавлей на акции памяти жертв авиакатастрофы над Синаем в Петропавловской крепости. Архивное фото

Фигурки журавлей на акции памяти жертв авиакатастрофы над Синаем в Петропавловской крепости. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Неопознанные останки жертв катастрофы российского самолета над Синайским полуостровом захоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель петербургского комитета по городской политике.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, одной из главных версий считается взрыв на борту. Полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.

"Церемония похорон прошла сегодня на Серафимовском кладбище", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на траурном мероприятии присутствовали родственники погибших, члены городского правительства.

В память о жертвах авиакатастрофы в небо выпустили 224 белых воздушных шара по числу погибших людей.