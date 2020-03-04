Адвокат прокомментировал решение египетского суда по крушению А321

По его словам, 30 семей потребовали в Египте через суд в общей сложности по 6 миллионов долларов компенсации за каждого погибшего в катастрофе.

"Нам также ответили, что записи, в том числе списки пассажиров, хранятся в Главном управлении авиакомпании всего шесть месяцев. Кроме того, мы послали нашим египетским адвокатам официальный список пассажиров, который был опубликован МЧС РФ, список мы заверили нотариально, сделали нотариальный перевод и легализацию, но, тем не менее, египетским судом этот список тоже не был принят", - добавил Загайнов.