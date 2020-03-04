Адвокат прокомментировал решение египетского суда по крушению А321

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд в Египте не стал рассматривать иски родственников жертв авиакатастрофы в небе над Синайским полуостровом к "Когалымавиа", страховой компании "Ингосстрах" и властям Египта, ссылаясь на недоказанность факта нахождения погибших на борту самолета, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Загайнов - один из юристов, работающих над этими исками.
По его словам, 30 семей потребовали в Египте через суд в общей сложности по 6 миллионов долларов компенсации за каждого погибшего в катастрофе.
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"Суд не стал рассматривать дело (иск к перевозчику и страховой компании - ред.) по существу в связи с тем, что якобы не доказан факт нахождения погибших на борту разбившегося самолета. Дело в том, что юристы "Ингосстраха" и "Когалымавиа" еще в суде первой инстанции оспаривали нахождение погибших на борту самолета и их родственные отношения с истцами. Наши египетские адвокаты по требованию египетского суда обратились за списком, попытались в Египте получить официальный список пассажиров через паспортно-миграционный департамент министерства внутренних дел Египта, но в своем письме департамент указал, что имена пассажиров самолета, потерпевшего аварию, не установлены", - рассказал адвокат.
"Нам также ответили, что записи, в том числе списки пассажиров, хранятся в Главном управлении авиакомпании всего шесть месяцев. Кроме того, мы послали нашим египетским адвокатам официальный список пассажиров, который был опубликован МЧС РФ, список мы заверили нотариально, сделали нотариальный перевод и легализацию, но, тем не менее, египетским судом этот список тоже не был принят", - добавил Загайнов.
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По этим же основаниям суд не стал рассматривать иск родственников погибших к премьер-министру Египта на момент крушения самолёта Шерифу Исмаилу, а также подчиненным ему главам МВД, министрам финансов и авиации. Защита будет добиваться рассмотрения заявлений в апелляционных инстанциях, заключил Загайнов.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Авиасообщение между странами осенью 2015 года было временно приостановлено. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов в апреле 2018 года между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.