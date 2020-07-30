Запуск авиасообщения с курортами Египта зависит от ситуации с терроризмом

"Это произошло через два месяца после начала российской военной операции в Сирии, и российские спецслужбы быстро установили, что это был террористический акт, который был совершен в отместку за то, что мы начали борьбу с террористическими организациями в Сирии. Пока что в Сирии операция не закончена, соответственно - все опасности, риски сохраняются", - заявил Борисенко.