https://ria.ru/20201029/napadenie-1582057559.html

Случаи нападения на российских журналистов за рубежом в 2015-2020 годах

Случаи нападения на российских журналистов за рубежом в 2015-2020 годах

корреспондент Первого канала Георгий Олисашвили сообщил о нападении на съемочную группу в Филадельфии (США). Оператор Максим Катаев получил сотрясение мозга... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:33

2020-10-29T12:33

2020-10-29T12:36

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202029 октября корреспондент Первого канала Георгий Олисашвили сообщил о нападении на съемочную группу в Филадельфии (США). Оператор Максим Катаев получил сотрясение мозга. Журналисты снимали последствия разграбления магазинов. С появлением с агрессивно настроенных людей они вернулись в автомобиль, но не успели заблокировать двери – преследователи открыли машину и вырвали камеру из рук оператора. Олисашвили заявил, что они остановили полицейский патруль и сообщили о случившемся, но сотрудники отказались ехать на место происшествия и посоветовали обратиться в службу 911. После звонка в 911 полицейские сопроводили их в участок, где журналисты дали показания. 22 июля в США силовики напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров. 31 мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе (США), подвергся нападению полиции – ему брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. 201922 июня портал Вести.ru сообщил, что в Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора. Как уточнялось в сообщении, когда корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев турагентства, к ним подошли несколько молодых людей. Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. Вступился за журналистов муж хозяйки турагентства. В итоге хулиганы сбежали. 25 мая телеканал RT сообщил, что во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстрации "желтых жилетов".По информации телеканала, здоровью журналиста ничего не угрожало.15 мая столице Судана Хартуме корреспондент агентства Sputnik Махаммад аль Фатих получил несколько ударов палками по голове и телу от представителей военной полиции.Как рассказал сам журналист, нападение произошло днем, когда он освещал ситуацию на улицах города, а также работы по уборке баррикад на мосту Нимр. Аль Фатих уточнил, что один из солдат с силой выхватил у него из рук мобильный телефон, бросил его на землю и сломал. Другая группа из пяти военных, по словам журналиста, ударила его палками по голове и телу, несмотря на то, что он сообщил им, что является журналистом.1 мая корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции. Журналистка находилась в центре беспорядков и снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Стражи порядка, пытавшиеся разогнать хулиганов, избили ее несмотря на то, что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске – соответствующая наклейка. Врачи парижского госпиталя диагностировали у Ивановой сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья. 20188 декабря корреспондент РИА Новости Виктория Иванова пострадала от слезоточивого газа на акции протеста в Париже. 1 декабря корреспондент ВГТРК Дарья Григорова получила травму ноги и отравление слезоточивым газом, ведя репортаж с Елисейских полей в Париже, где проходили массовые протесты против повышения цен на бензин. 24 ноября стало известно, что съемочная группа RT пострадала при освещении протестов в Париже. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщала, что у оператора RT France небольшая травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, а в стрингера видеоагентства Ruptly попали камнем. 1 мая корреспондент РИА Новости пострадала в результате применения полицией слезоточивого газа в ходе столкновений с устроившими беспорядки на первомайском шествии в Париже. 201710 декабря корреспондент РИА Новости пострадал от применения гранат со слезоточивым газом в ходе столкновений израильской полиции с палестинцами в Вифлееме.8 мая французская полиция избила журналиста Sputnik France во время манифестации против итогов выборов в Париже, у нее отняли защитную каску и попытались разбить телефон.201615 июня стало известно, что в Лилле (Франция) британские болельщики напали на съемочную группу Life после матча между сборными России и Словакии: фанаты пытались отнять микрофон у корреспондента и вырвать провода из камеры, однако техника не пострадала. Журналисты не пострадали. 11 июня во время беспорядков с участием футбольных фанатов в Марселе (Франция) пострадал журналист телеканала RT на французском Фабьен Буззанка. В пресс-службе телеканала сообщили, что Буззанка вел трансляцию происходящего в Periscope. Кому-то из футбольных фанатов это не понравилось, и он ударил журналиста в лицо. По словам пострадавшего, на него напал кто-то из английских болельщиков. 26 мая съемочная группа телеканала RT, работавшая на освещении протестных акций в Париже, подверглась нападению неизвестных проукраинских активистов. На кадрах, распространенных RT, видно, как прохожий бьет корреспондента телеканала Анну Баранову по защитному шлему прямо во время работы в эфире. В другой момент напавшие пытаются перегородить кадр плакатом с проукраинскими лозунгами. По сообщению телеканала, активисты также "ставили подножки оператору, толкали съемочную группу и били по камере".1 мая корреспондент телеканала RT Гарри Фир и оператор медиахолдинга ВГТРК пострадали в ходе беспорядков в Париже. 201519 ноября стало известно, что съемочная группа программы "Центральное телевидение" телеканала НТВ подверглась нападению на северной окраине Брюсселя, где искала родственников или друзей террориста, который 13 ноября совершил самоподрыв на стадионе "Стад де Франс" в Париже. Как рассказал корреспондент канала, во время интервью с группой подростков один из молодых людей набросился на оператора, пытался вырвать камеру, бил руками и ногами, после чего вся группа, человек из десяти, накинулась на журналистов. Подростки забрали рюкзак с документами, с деньгами, с ноутбуком. Нескольких подростков из числа нападавших задержали. Состояние корреспондента и оператора оценивалось как удовлетворительное, они продолжили съемки репортажа по теме терактов в Париже.30 октября съемочная группа RT на арабском языке, освещавшая антиизраильские протесты в палестинском городе Рамалла, в прямом эфире попала под действие слезоточивого газа. Гранаты со слезоточивым газом выпустили израильские военные в сторону демонстрантов. Никто из съемочной группы RT серьезно не пострадал.l19 октября телеканал RT сообщил об избиении тележурналиста видеоагентства Ruptly Хосе Секейра во время съемок марша антиисламского движения PEGIDA в Дрездене (Германия). По словам журналиста, злоумышленники напали сзади в то время, как он вел трансляцию. По его словам, обошлось без травм, однако повреждено съемочное оборудование. 17 мая телеканал RT сообщил, что во время освещения Дня Иерусалима на корреспондента и оператора RT Arabic напали представители израильской армии. Военнослужащие повредили камеру, группе запретили продолжать съемку.16 января телеканал LifeNews сообщил о нападении митингующих в центре Киева на своих журналистов. Во время акции за отставку генпрокурора Виталия Яремы, которую освещали корреспондент Жанна Карпенко и оператор Александра Ульянова, около 20 человек подбежали к девушкам и разбили дорогостоящее оборудование. Карпенко и Ульяновой удалось извлечь с флеш-карты разбитой камеры видео нападения. 1 января неизвестные избили корреспондентку LifeNews и оператора в ходе факельного шествия националистов в центре Киева. Как сообщил канал, неизвестные толкнули журналистку Жанну Карпенко, она упала и ударилась головой, кроме того, у журналистки отобрали телефон. Хулиганы также отняли у оператора камеру и разбили ее. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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