Появилось видео применения полицией Миннеаполиса газа против журналистов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлено применение слезоточивого газа полицейскими из В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлено применение слезоточивого газа полицейскими из Миннеаполиса против представителя СМИ.

Корреспондент РИА Новости подтвердил, что на видео попал инцидент с членом съемочной группы телеканала VICE.

Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после акции протеста. Журналисты оказались на территории заправочной станции в районе, где происходили беспорядки. После разгона митингующих бойцы Нацгвардии разрешили прессе остаться там. На станции находились журналисты, владельцы заправки и помогающие охранять ее люди.

Внезапно на дороге появился микроавтобус с полицией, которая сразу же начала стрелять резиновыми пулями. Услышав, что это частная собственность и эти люди ее охраняют, а также неоднократные крики "Пресса!", правоохранители прекратили стрельбу, но, наведя оружие на людей, вошли на заправку и приказали всем покинуть здание. Журналисты опустились на колени, показывая свои удостоверения. Несмотря на это, полицейский распылил слезоточивый спрей из баллончика в лицо одному из членов съемочной группы, а затем — в лицо корреспонденту агентства.

На записи видно, как из-за слезоточивого газа журналист VICE начинает кашлять. Он говорит на камеру: "Мне в лицо только что брызнули из газового баллончика. <...> Очевидно, моя голова лежит на земле". После этого слышны слова "Вставай, садись в машину", сотрудник прессы поднимается с земли и отвечает "Хорошо".

Протесты в США

На этой неделе в Миннеаполисе и многих других городах Соединенных Штатов вспыхнули беспорядки. Силу применяют как протестующие, так и стражи правопорядка.

Police and National Guard patrolling neighborhood and shooting civilians on their own property. [Minneapolis] #BlackLivesMatter #riots2020 pic.twitter.com/N7ZIoQ0OMF — Jibs (@j1bster) May 31, 2020

Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских.

В интернете появились видеозаписи, на которых видно, как правоохранители надели на Флойда наручники, втроем повалили его на землю, при этом один из них надавил ему коленом на шею. А Флойд несколько раз сказал, что не может дышать, после чего замолчал. Он умер в реанимации.