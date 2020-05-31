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2020-05-31T14:46
https://ria.ru/20200531/1572246620.html
Появилось видео применения полицией Миннеаполиса газа против журналистов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572246587_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_f0e368132b788d5cb21906f46ab81194.jpg
РИА Новости

Появилось видео применения полицией Миннеаполиса газа против журналистов

13:01 31.05.2020 (обновлено: 14:46 31.05.2020)
14156
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлено применение слезоточивого газа полицейскими из Миннеаполиса против представителя СМИ.
Корреспондент РИА Новости подтвердил, что на видео попал инцидент с членом съемочной группы телеканала VICE.
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Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после акции протеста. Журналисты оказались на территории заправочной станции в районе, где происходили беспорядки. После разгона митингующих бойцы Нацгвардии разрешили прессе остаться там. На станции находились журналисты, владельцы заправки и помогающие охранять ее люди.
Внезапно на дороге появился микроавтобус с полицией, которая сразу же начала стрелять резиновыми пулями. Услышав, что это частная собственность и эти люди ее охраняют, а также неоднократные крики "Пресса!", правоохранители прекратили стрельбу, но, наведя оружие на людей, вошли на заправку и приказали всем покинуть здание. Журналисты опустились на колени, показывая свои удостоверения. Несмотря на это, полицейский распылил слезоточивый спрей из баллончика в лицо одному из членов съемочной группы, а затем — в лицо корреспонденту агентства.
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На записи видно, как из-за слезоточивого газа журналист VICE начинает кашлять. Он говорит на камеру: "Мне в лицо только что брызнули из газового баллончика. <...> Очевидно, моя голова лежит на земле". После этого слышны слова "Вставай, садись в машину", сотрудник прессы поднимается с земли и отвечает "Хорошо".

Протесты в США

На этой неделе в Миннеаполисе и многих других городах Соединенных Штатов вспыхнули беспорядки. Силу применяют как протестующие, так и стражи правопорядка.
Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских.
В интернете появились видеозаписи, на которых видно, как правоохранители надели на Флойда наручники, втроем повалили его на землю, при этом один из них надавил ему коленом на шею. А Флойд несколько раз сказал, что не может дышать, после чего замолчал. Он умер в реанимации.
Одного из полицейских обвинили в убийстве по неосторожности, еще четверых уволили. В Миннеаполисе и соседнем городе Сент-Пол на выходные ввели комендантский час.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисСШАВ мире
Популярные комментарии
Закон для всех един так что журналист получил заслужено
31 мая, 13:15
Коля Мосяев
47311266
Это демократический газ его нужно вдыхать полной грудью... Хорошо свинцом не угостили..
31 мая, 13:06
Алексей Алекс
72110007
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