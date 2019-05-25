В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
"Полицейский в Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстрации "желтых жилетов", — говорится в сообщении телеканала в Telegram.
"Фредерик попытался прокричать, что он работник СМИ, но все равно получил несколько ударов дубинкой", — отмечает RT.
Позднее руководитель канала Ксения Федорова сообщила РИА Новости, что здоровью Эгуи ничего не угрожает. Она также напомнила, что за все время протестов во Франции пострадали 15 сотрудников RT и мультимедийного агентства Ruptly.
Ранее аналогичный случай произошел в Париже с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой.
Interpellation musclée. Les forces de l'ordre me donnent des coups de matraque alors que je suis identifié presse. #GiletsJaunes #Toulouse #Acte28 pic.twitter.com/CdFErafXGu— Frédéric RT France (@frederic_RTfr) 25 мая 2019 г.
Освещая беспорядки в ходе первомайской манифестации во французской столице, Иванова получила удары дубинкой от полиции. Врачи госпиталя, куда сразу же обратилась журналистка, диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы. Иванова также подала жалобу на действия правоохранителей в Генеральную инспекцию Национальной полиции Франции (IGPN).
В МИД России ранее назвали недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей и призвали французские власти провести тщательное расследование этого инцидента.