В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Полицейские во время демонстрации "желтых жилетов" в Тулузе, Франция. Архивное фото

Полицейские во время демонстрации "желтых жилетов" в Тулузе, Франция

© Pascal Pavani Полицейские во время демонстрации "желтых жилетов" в Тулузе, Франция

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT

"Полицейский в Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстрации "желтых жилетов", — говорится в сообщении телеканала в Telegram.

"Фредерик попытался прокричать, что он работник СМИ, но все равно получил несколько ударов дубинкой", — отмечает RT.

Позднее руководитель канала Ксения Федорова сообщила РИА Новости, что здоровью Эгуи ничего не угрожает. Она также напомнила, что за все время протестов во Франции пострадали 15 сотрудников RT и мультимедийного агентства Ruptly.

Ранее аналогичный случай произошел в Париже с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой.

Interpellation musclée. Les forces de l'ordre me donnent des coups de matraque alors que je suis identifié presse. #GiletsJaunes #Toulouse #Acte28 pic.twitter.com/CdFErafXGu — Frédéric RT France (@frederic_RTfr) 25 мая 2019 г.

Освещая беспорядки в ходе первомайской манифестации во французской столице, Иванова получила удары дубинкой от полиции. Врачи госпиталя, куда сразу же обратилась журналистка, диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы. Иванова также подала жалобу на действия правоохранителей в Генеральную инспекцию Национальной полиции Франции (IGPN).