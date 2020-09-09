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https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html
Случаи захвата и освобождения пиратами судов с россиянами на борту
в Нигерии в 30 километрах от города Лагоса пираты напали на судно Water Phoenix и похитили двух граждан России. По сообщению СМИ, были захвачены капитан и один... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:16
2020-09-09T17:16
россия
справки
в мире
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2020<strong>8 сентября</strong> в Нигерии в 30 километрах от города Лагоса пираты <a href="https://ria.ru/20200909/pokhischenie-1576993680.html" target="_blank">напали на судно</a> Water Phoenix и похитили двух граждан России. По <a href="https://ria.ru/20200908/piraty-1576948803.html" target="_blank">сообщению</a> СМИ, были захвачены капитан и один член экипажа, 16 членам команды удалось укрыться в специально оборудованном помещении. Всего на борту было 18 человек – семь россиян и 11 филиппинцев. Судно принадлежит нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen, оно шло под флагом Либерии.<strong>17 июля</strong> в нейтральных водах Гвинейского залива, в 210 морских милях от побережья Бенина восемь вооруженных пиратов <a href="https://ria.ru/20200720/1574617388.html" target="_blank">совершили нападение</a> на танкер Curacao Trader. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа, в их числе – семь россиян. 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону (Бенин). Оператором танкера является греческая компания Alison Management Corp, порт приписки – город Монровия (Либерия). <strong>В ночь на 9 мая</strong> у берегов экваториальной Гвинеи <a href="https://ria.ru/attack_pirate_14112008" target="_blank">пиратами</a> было <a href="https://ria.ru/20200510/1571240911.html" target="_blank">совершено два нападения</a> на судна с россиянами на борту. На рейде порта города Малабо во время атаки на судно Rio Mitong бандиты похитили одного россиянина – электромеханика, двое других граждан РФ были ранены и госпитализированы. Второй инцидент произошел в порту Луба, пираты<a href="https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020515167-gONYK.html" target="_blank"> похитили двух россиян</a> с грузового судна Djibloho. Россияне удерживаются на территории Нигерии. <strong>19 апреля</strong> контейнеровоз Tommi Ritscher, стоявший на рейде в порту города Котону (Бенин), был <a href="https://ria.ru/20200421/1570341118.html" target="_blank">атакован пиратами</a>. В <a href="https://ria.ru/20200421/1570371695.html" target="_blank">заложниках</a> оказались восемь членов экипажа, из них трое россиян. Позднее пираты покинули территориальные воды Бенина вместе с заложниками. 23 мая россияне <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200526/1571994791.html" target="_blank">были освобождены</a>. <strong>2 января</strong> пираты <a href="https://ria.ru/20200107/1563161613.html" target="_blank">напали на судно</a> AMBIKA в Нигерии и похитили трех членов экипажа, среди которых были двое граждан России и один индус, после чего в перестрелке убили четырех сотрудников спасательной группы ВМС страны. В ночь на 8 января все трое похищенных были <a href="https://ria.ru/20200108/1563188472.html" target="_blank">освобождены</a> в результате спецоперации местной команды ВМС в приморском штате Ондо на юго-западе Нигерии. 2019<strong>15 августа </strong>в районе камерунского порта Дуала <a href="https://ria.ru/20190816/1557571717.html" target="_blank">подверглось нападению</a> пиратов грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании "Ультрабалк". Пираты <a href="https://ria.ru/20190922/1558972421.html?in=t" target="_blank">похитили</a> восемь человек, в том числе троих россиян – старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. После <a href="https://ria.ru/20190926/1559153822.html" target="_blank">выполнения незаконных требований</a> похитителей 22 сентября команду корабля освободили. Освобождением моряков занималась компания-работодатель из Германии, сумма выкупа не разглашалась.<strong>В ночь на 2 января</strong> контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы <a href="https://ria.ru/20190104/1549038862.html" target="_blank">подвергся пиратскому нападению</a> во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе. На его борту находились 24 человека – 23 гражданина России и один украинец. Захватчики похитили шесть россиян и потребовали выкуп за моряков. 30 января все российские моряки были <a href="https://ria.ru/20190130/1550144075.html" target="_blank">освобождены</a>. 2018<strong>21 апреля</strong> в прибрежных водах Нигерии пиратами был <a href="https://ria.ru/20180523/1521164584.html" target="_blank">похищен экипаж</a> нидерландского судна "ФВН Рапид", включая его капитана – гражданина России. В результате усилий правоохранительных органов Нигерии и компании-судовладельца захваченный экипаж был освобожден 23 мая. <strong>В ночь с 13 на 14 августа</strong> у берегов Габона <a href="https://ria.ru/20180823/1527134785.html" target="_blank">пропал с радаров</a> нефтяной танкер Pantelena под панамским флагом греческой компании Lotus Shipping, среди членов экипажа находилось двое россиян и 17 граждан Грузии. Для поиска судна были <a href="https://ria.ru/20180818/1526798343.html" target="_blank">подключены</a> военно-морские силы региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO). 23 августа, благодаря американским спутникам, корабль был <a href="https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201808260217-nlgu.htm" target="_blank">обнаружен</a> пришвартованным в порту Габона Овендо. По словам капитана судна, танкер захватили пираты и девять дней удерживали экипаж. Они не причинили морякам вреда и освободили их 23 августа. При этом капитан не сообщил, на каких условиях произошло освобождение. 24 августа судно прибыло в порт Ломе (Того). 2017<strong>15 мая</strong> в Гвинейском заливе у берегов Нигерии <a href="https://ria.ru/20170522/1494823319.html" target="_blank">произошло пиратское нападение</a>, в результате которого были похищены несколько моряков, в том числе гражданин России. 8 июня российский моряк (судно MV Glory) был <a href="https://rg.ru/2017/06/08/v-nigerii-osvobodili-pohishchennogo-piratami-rossiianina.html" target="_blank">освобожден</a>. <strong>5 февраля </strong>у берегов Нигерии примерно в 200 километрах к юго-западу от <a href="https://ria.ru/20170305/1489317980.html" target="_blank">острова Бонни</a> в Гвинейском заливе произошло нападение на многоцелевое двухпалубное судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой кампании Briese. Оно шло без груза из города Дуала (Камерун) в город Тема (Гана). Пираты подплыли на моторной лодке, открыли стрельбу и взяли судно на абордаж. Восемь членов экипажа – семь россиян и один украинец – оказались в плену, их отвезли в пиратский лагерь на берегу. При этом само судно с частью моряков не было захвачено пиратами. После сложных переговоров, в которых, помимо судовладельца, участвовали полиция Германии, посольства России и Украины в Нигерии, удалось договориться об освобождении экипажа. 5 марта семь граждан России и один гражданин Украины были <a href="https://ria.ru/20170305/1489309593.html" target="_blank">отпущены из плена</a>. 2016 <strong>27 ноября </strong>в территориальных водах Бенина в результате бандитского <a href="https://ria.ru/world/20161202/1482687377.html" target="_blank">нападения</a> на судно-рефрижератор "Сароник Бриз", принадлежащего судоходной компании ООО "Дальрифер", были захвачены трое моряков – российских граждан, которые были увезены нападавшими в неизвестном направлении. Судно с остальными членами экипажа возвратилось в порт Котону (Бенин). 20 декабря похищенные российские моряки были <a href="https://ria.ru/world/20161221/1484190781.html" target="_blank">освобождены</a>. <strong>23 февраля</strong> пираты <a href="https://ria.ru/world/20160224/1380009622.html" target="_blank">захватили</a> судно французской компании MV Bourbon, обсуживающее нефтяные месторождения. ВМС Нигерии провели спасательную операцию по освобождению судна, однако пиратам удалось захватить двух членов экипажа. Одним из захваченных заложников оказался гражданин России. 25 марта российский МИД <a href="https://ria.ru/world/20160327/1398251128.html" target="_blank">сообщил</a> об освобождении россиянина Ивана Рудного, который содержался в плену в Нигерии в джунглях. <strong>В начале февраля</strong> группа боевиков в Нигерии <a href="https://ria.ru/world/20160707/1461050622.html" target="_blank">атаковала танкер</a> MT Leon Dias, взяв в заложники двух россиян. Позже заложников удалось освободить. <strong>30 января</strong> в нейтральных водах Атлантического океана на расстоянии 100 морских миль от берега Нигерии группа из 13 человек, угрожая оружием, <a href="https://ria.ru/world/20160523/1438314800.html" target="_blank">совершила пиратское нападение</a> на принадлежащий судоходной компании Leon Shipping танкер Leon Dias, следовавший с дизельным топливом из морского порта Ломе (Того) в морской порт Бата (Экваториальная Гвинея). На борту танкера, шедшего под флагом Либерии с портом приписки Монровия, находился 21 член экипажа, из которых двое были из России. С целью выкупа пираты захватили в заложники пять членов экипажа танкера, в том числе 60-летнего гражданина России, и покинули судно. Позже судовладелец передал требуемый выкуп, и заложники были освобождены. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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россия, справки, в мире

Случаи захвата и освобождения пиратами судов с россиянами на борту

17:16 09.09.2020
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© AFP 2020 / Mohamed DahirВооруженные пираты на берегу моря
Вооруженные пираты на берегу моря - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AFP 2020 / Mohamed Dahir

2020

8 сентября в Нигерии в 30 километрах от города Лагоса пираты напали на судно Water Phoenix и похитили двух граждан России. По сообщению СМИ, были захвачены капитан и один член экипажа, 16 членам команды удалось укрыться в специально оборудованном помещении. Всего на борту было 18 человек – семь россиян и 11 филиппинцев. Судно принадлежит нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen, оно шло под флагом Либерии.
17 июля в нейтральных водах Гвинейского залива, в 210 морских милях от побережья Бенина восемь вооруженных пиратов совершили нападение на танкер Curacao Trader. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа, в их числе – семь россиян. 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону (Бенин). Оператором танкера является греческая компания Alison Management Corp, порт приписки – город Монровия (Либерия).
В ночь на 9 мая у берегов экваториальной Гвинеи пиратами было совершено два нападения на судна с россиянами на борту. На рейде порта города Малабо во время атаки на судно Rio Mitong бандиты похитили одного россиянина – электромеханика, двое других граждан РФ были ранены и госпитализированы. Второй инцидент произошел в порту Луба, пираты похитили двух россиян с грузового судна Djibloho. Россияне удерживаются на территории Нигерии.
19 апреля контейнеровоз Tommi Ritscher, стоявший на рейде в порту города Котону (Бенин), был атакован пиратами. В заложниках оказались восемь членов экипажа, из них трое россиян. Позднее пираты покинули территориальные воды Бенина вместе с заложниками. 23 мая россияне были освобождены.
2 января пираты напали на судно AMBIKA в Нигерии и похитили трех членов экипажа, среди которых были двое граждан России и один индус, после чего в перестрелке убили четырех сотрудников спасательной группы ВМС страны. В ночь на 8 января все трое похищенных были освобождены в результате спецоперации местной команды ВМС в приморском штате Ондо на юго-западе Нигерии.

2019

15 августа в районе камерунского порта Дуала подверглось нападению пиратов грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании "Ультрабалк". Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян – старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. После выполнения незаконных требований похитителей 22 сентября команду корабля освободили. Освобождением моряков занималась компания-работодатель из Германии, сумма выкупа не разглашалась.
В ночь на 2 января контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы подвергся пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе. На его борту находились 24 человека – 23 гражданина России и один украинец. Захватчики похитили шесть россиян и потребовали выкуп за моряков. 30 января все российские моряки были освобождены.

2018

21 апреля в прибрежных водах Нигерии пиратами был похищен экипаж нидерландского судна "ФВН Рапид", включая его капитана – гражданина России. В результате усилий правоохранительных органов Нигерии и компании-судовладельца захваченный экипаж был освобожден 23 мая.
В ночь с 13 на 14 августа у берегов Габона пропал с радаров нефтяной танкер Pantelena под панамским флагом греческой компании Lotus Shipping, среди членов экипажа находилось двое россиян и 17 граждан Грузии. Для поиска судна были подключены военно-морские силы региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO). 23 августа, благодаря американским спутникам, корабль был обнаружен пришвартованным в порту Габона Овендо. По словам капитана судна, танкер захватили пираты и девять дней удерживали экипаж. Они не причинили морякам вреда и освободили их 23 августа. При этом капитан не сообщил, на каких условиях произошло освобождение. 24 августа судно прибыло в порт Ломе (Того).

2017

15 мая в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение, в результате которого были похищены несколько моряков, в том числе гражданин России. 8 июня российский моряк (судно MV Glory) был освобожден.
5 февраля у берегов Нигерии примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе произошло нападение на многоцелевое двухпалубное судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой кампании Briese. Оно шло без груза из города Дуала (Камерун) в город Тема (Гана). Пираты подплыли на моторной лодке, открыли стрельбу и взяли судно на абордаж. Восемь членов экипажа – семь россиян и один украинец – оказались в плену, их отвезли в пиратский лагерь на берегу. При этом само судно с частью моряков не было захвачено пиратами. После сложных переговоров, в которых, помимо судовладельца, участвовали полиция Германии, посольства России и Украины в Нигерии, удалось договориться об освобождении экипажа. 5 марта семь граждан России и один гражданин Украины были отпущены из плена.

2016

27 ноября в территориальных водах Бенина в результате бандитского нападения на судно-рефрижератор "Сароник Бриз", принадлежащего судоходной компании ООО "Дальрифер", были захвачены трое моряков – российских граждан, которые были увезены нападавшими в неизвестном направлении. Судно с остальными членами экипажа возвратилось в порт Котону (Бенин). 20 декабря похищенные российские моряки были освобождены.
23 февраля пираты захватили судно французской компании MV Bourbon, обсуживающее нефтяные месторождения. ВМС Нигерии провели спасательную операцию по освобождению судна, однако пиратам удалось захватить двух членов экипажа. Одним из захваченных заложников оказался гражданин России. 25 марта российский МИД сообщил об освобождении россиянина Ивана Рудного, который содержался в плену в Нигерии в джунглях.
В начале февраля группа боевиков в Нигерии атаковала танкер MT Leon Dias, взяв в заложники двух россиян. Позже заложников удалось освободить.
30 января в нейтральных водах Атлантического океана на расстоянии 100 морских миль от берега Нигерии группа из 13 человек, угрожая оружием, совершила пиратское нападение на принадлежащий судоходной компании Leon Shipping танкер Leon Dias, следовавший с дизельным топливом из морского порта Ломе (Того) в морской порт Бата (Экваториальная Гвинея). На борту танкера, шедшего под флагом Либерии с портом приписки Монровия, находился 21 член экипажа, из которых двое были из России. С целью выкупа пираты захватили в заложники пять членов экипажа танкера, в том числе 60-летнего гражданина России, и покинули судно. Позже судовладелец передал требуемый выкуп, и заложники были освобождены.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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