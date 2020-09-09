https://ria.ru/20200909/pokhischenie-1576993680.html
Посольство России в Нигерии подтвердило похищение россиян пиратами
Посольство РФ в Нигерии заявило, что двое россиян похищены пиратами при захвате судна Water Phoenix, дипломаты предпринимают усилия по их освобождению... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:05
2020-09-09T16:05
2020-09-09T18:07
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a> заявило, что двое россиян похищены пиратами при захвате судна Water Phoenix, дипломаты предпринимают усилия по их освобождению. Заявление опубликовано на сайте дипмиссии.
https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нигерия, в мире