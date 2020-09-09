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Посольство России в Нигерии подтвердило похищение россиян пиратами
Посольство РФ в Нигерии заявило, что двое россиян похищены пиратами при захвате судна Water Phoenix, дипломаты предпринимают усилия по их освобождению... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:05
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россия
нигерия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a> заявило, что двое россиян похищены пиратами при захвате судна Water Phoenix, дипломаты предпринимают усилия по их освобождению. Заявление опубликовано на сайте дипмиссии.
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россия, нигерия, в мире

Посольство России в Нигерии подтвердило похищение россиян пиратами

16:05 09.09.2020 (обновлено: 18:07 09.09.2020)
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© AFP 2020 / Mohamed DahirПират
Пират - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AFP 2020 / Mohamed Dahir
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Нигерии заявило, что двое россиян похищены пиратами при захвате судна Water Phoenix, дипломаты предпринимают усилия по их освобождению. Заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

"Подтверждаем, что 8 сентября в 30 километрах от города Лагоса (Нигерия) в результате пиратского нападения с судна Water Phoenix были похищены двое россиян. Со своей стороны во взаимодействии с правоохранительными органами Нигерии предпринимаем усилия по выяснению местоположения и освобождению заложников", - заявили в посольстве.

Вооруженные пираты на берегу моря - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 17:16
Случаи захвата и освобождения пиратами судов с россиянами на борту
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