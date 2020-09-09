Посольство России в Нигерии подтвердило похищение россиян пиратами

"Подтверждаем, что 8 сентября в 30 километрах от города Лагоса (Нигерия) в результате пиратского нападения с судна Water Phoenix были похищены двое россиян. Со своей стороны во взаимодействии с правоохранительными органами Нигерии предпринимаем усилия по выяснению местоположения и освобождению заложников", - заявили в посольстве.