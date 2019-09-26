СК завел дело после захвата пиратами российских моряков у берегов Камеруна

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело о пиратстве по факту нападения на судно "Мармалайта" и похищения россиян в Гвинейском заливе возбуждено в России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 15 августа у берегов Камеруна неустановленные лица напали на морское судно "Мармалайта". На его борту находился экипаж из восьми человек, в том числе троих граждан России. Отмечается, что нападавшие силой заставили экипаж покинуть судно и увезли похищенных в неизвестном направлении. После выполнения незаконных требований похитителей 22 сентября команду корабля освободили.