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РИА Новости

СК завел дело после захвата пиратами российских моряков у берегов Камеруна

12:41 26.09.2019 (обновлено: 12:45 26.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело о пиратстве по факту нападения на судно "Мармалайта" и похищения россиян в Гвинейском заливе возбуждено в России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 15 августа у берегов Камеруна неустановленные лица напали на морское судно "Мармалайта". На его борту находился экипаж из восьми человек, в том числе троих граждан России. Отмечается, что нападавшие силой заставили экипаж покинуть судно и увезли похищенных в неизвестном направлении. После выполнения незаконных требований похитителей 22 сентября команду корабля освободили.
Сотрудники полиции Камеруна
22 сентября, 10:40РИА Новости
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков
"Действия указанных лиц квалифицированы следствием по части 1 статьи 227 и пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 126 УК РФ (пиратство; похищение человека). Следственный комитет России принимает предусмотренные международными нормами и российским законодательством меры для установления обстоятельств этих преступлений и привлечения виновных к ответственности", - сказала Петренко.
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