Пираты покинули воды Бенина с заложниками, среди которых трое россиян

Ранее стало известно, что 19 апреля контейнеровоз Tommi Ritscher, стоявший на рейде в порту города Котону, был атакован пиратами.

"К настоящему моменту пираты покинули территориальные воды Бенина вместе с восемью заложниками. К сожалению, среди них есть трое граждан России", - отметил собеседник агентства. По его словам, посольство пока не располагает информацией о состоянии захваченных россиян.