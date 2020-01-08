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В Нигерии освободили двоих россиян, похищенных пиратами
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РИА Новости

В Нигерии освободили двоих россиян, похищенных пиратами

15:55 08.01.2020 (обновлено: 16:05 08.01.2020)
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Двое российских моряков, которых похитили пираты в Нигерии, были освобождены, сообщил представитель нигерийских ВМС Сулеман Дахун.
Ранее местное издание Premium Times со ссылкой на представителя ВМС Нигерии сообщило, что пираты 2 января напали на судно AMBIKA в Нигерии и похитили трех членов экипажа - двух россиян и одного индийца, после чего в перестрелке убили четырех сотрудников спасательной группы ВМС страны.
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Все трое похищенных были освобождены в ночь на среду в результате спецоперации местной команды ВМС в приморском штате Ондо на юго-западе Нигерии. "Освобождение произошло около 23.00 (во вторник)", - заявил представитель флота агентству Франс Пресс. Он добавил, что один из похитителей был арестован.
Источники в нигерийской службе безопасности сообщили об уничтожении нескольких пиратов в ходе операции. Поиски оставшихся на свободе злоумышленников продолжаются.
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