В Нигерии пираты похитили трех человек, среди них могут быть россияне

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Пираты напали на судно в Нигерии и похитили трех членов экипажа, после чего в перестрелке убили четырех сотрудников спасательной группы ВМС страны, сообщает местное издание Premium Times со ссылкой на представителя ВМС Нигерии.
По данным издания, пираты напали на нефтяной земснаряд AMBIKA еще 2 января и взяли в заложники трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус. После этого на судно были направлены шесть членов спасательной группы для "устранения угрозы", однако между пиратами и спасателями началась перестрелка, в результате которой четверо сотрудников ВМС погибли.
Поиск похищенных членов экипажа продолжается.