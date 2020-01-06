В Нигерии пираты похитили трех человек, среди них могут быть россияне

По данным издания, пираты напали на нефтяной земснаряд AMBIKA еще 2 января и взяли в заложники трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус. После этого на судно были направлены шесть членов спасательной группы для "устранения угрозы", однако между пиратами и спасателями началась перестрелка, в результате которой четверо сотрудников ВМС погибли.