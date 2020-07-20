МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе

"В нападении участвовали восемь вооруженных пиратов. Каких-либо требований ими пока не выдвигалось. 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону (Бенин). Посольства России в Абудже и Котону находятся в постоянном контакте с компетентными нигерийскими и бенинскими структурами, а также представителями компании-судовладельца. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению", - подчеркнули в МИД РФ.