Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574617388.html
МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе
МИД РФ в своем сообщении подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, пираты пока не выдвигали требований. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T20:31
бенин
либерия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:128:1500:972_1400x0_80_0_0_1fc2e42e4e2a71603902e19c5755b004.jpg
https://ria.ru/20190816/1557557128.html
бенин
либерия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:128:1500:972_1400x0_80_0_0_1fc2e42e4e2a71603902e19c5755b004.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:1125_1400x0_80_0_0_55b9bc4144f833f14c8d27b27c041c3a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_375:0:1500:1125_1400x0_80_0_0_540f98f9ad57b38ef01b09441ae66474.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бенин, либерия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе

20:17 20.07.2020 (обновлено: 20:31 20.07.2020)
2129
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МИД РФ в своем сообщении подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, пираты пока не выдвигали требований.
"По информации посольств России в Абудже и Котону, 17 июля в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах совершено нападение на танкер Curacao Trader. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа. В их числе – семь россиян", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что оператором танкера является греческая компания Alison Management Corp, порт приписки – город Монровия (Либерия).
"В нападении участвовали восемь вооруженных пиратов. Каких-либо требований ими пока не выдвигалось. 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону (Бенин). Посольства России в Абудже и Котону находятся в постоянном контакте с компетентными нигерийскими и бенинскими структурами, а также представителями компании-судовладельца. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению", - подчеркнули в МИД РФ.
Сомалийский пират
16 августа 2019, 03:43
Профсоюз моряков назвал территории с самым высоким риском нападения пиратов
112095
Обсудить 0
БенинЛиберияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
Рекомендуем
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Египетские военные в аэропорту Каира. Архивное фото
Парламент Египта одобрил возможную отправку военных за пределы страны
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон объяснил, почему провалился вотум недоверия правительству Молдавии
Сотрудник полиции
В квартире на Рублевском шоссе в Москве произошла стрельба
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД опроверг сообщения о разногласиях с Дамаском
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
В России более 8,1 тысячи военных вылечились от COVID-19
Продажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах
Новый вертолет Ми-8, созданный для проведения поисково-спасательных работ, поступил на Дальний Восток
Центр поиска не подтвердил аварийную посадку вертолета под Новосибирском
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Спикера парламента Венесуэлы госпитализировали с острой пневмонией
Снятие денег с банковской карты
В Госдуму внесли проект о запрете комиссий за переводы внутри банка
Инспектор ГИБДД
Полиция ищет устроивших танцы на МКАД
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Машина скорой помощи
В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 74
Города мира. Ашхабад
В Туркмении введут новые ограничения
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51В Чите рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
04:42Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
Лента новостейМолния