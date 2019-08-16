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РИА Новости

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

14:59 16.08.2019 (обновлено: 20:40 16.08.2019)
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© AFP 2019 / Mohamed DahirПират
Пират
© AFP 2019 / Mohamed Dahir
Пират. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пираты напали на судно "МарМалайта" у берегов Камеруна и захватили трех граждан России, сообщает МИД.
По данным ведомства, инцидент произошел 15 августа в районе порта Дуала, корабль шел под флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщает петербургское рекрутинговое агентство "Марлоу Навигейшн Россия", пираты захватили восемь членов экипажа, среди которых трое россиян.
Сомалийский пират
Вчера, 03:43РИА Новости
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Пресс-атташе российского посольства в Камеруне Гарегин Мартиросян в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что, по предварительной информации, моряков захватили нигерийские пираты. По его словам, посольство контактирует с властями для освобождения российских граждан.
Компания MarConsult Schiffahrt, которой принадлежит атакованное судно, подтвердила похищение восьми членов экипажа.
"Группа пиратов проникла на борт судна и похитила 8 из 12 членов экипажа <…> Мы создали оперативную группу и в сотрудничестве с соответствующими властями делаем все возможное для разрешения ситуации", — говорится в сообщении на сайте компании.
Источник РИА Новости в компании-работодателе сообщил подробности об инциденте.
По его словам, судно стояло на рейде, в ночь с 14 на 15 августа подошли пираты, поднялись на борт и "погромили там все". Все похищенные россияне офицеры — капитан, старший помощник и старший механик. Они из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга.
Источник уточнил, что семьи моряков оповестили о ситуации, при необходимости им окажут помощь.
Собеседник агентства также отметил, что от похитителей пока не поступало никаких требований, оставшимся на борту четверым морякам они сказали, что свяжутся насчет выкупа.
На место уже прибыли переговорщики, а также представители судовладельца и компании по найму моряков.
Координатор в Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов сообщил РИА Новости, что угрозы жизням моряков нет.
"Это бизнес, будет затребован выкуп", — уверен собеседник агентства.
Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя
5 февраля, 19:38РИА Новости
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В последнее время пираты все чаще нападают на торговые суда в Гвинейском заливе, у берегов Камеруна и Нигерии. Так, в начале января они захватили шесть человек из экипажа контейнеровоза MSC Mandy, на борту которого находились 23 россиянина и один гражданин Украины. Моряков удалось освободить почти месяц спустя.
Позже у берегов Нигерии произошло еще несколько пиратских нападений, в том числе с похищением людей.
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МИД РФКамерунРоссияВ мире
Популярные комментарии
И? наши опять промолчат в тряпочку? Мне вот интересно, если бы граждан США захвати в плен пираты, то через сколько дней на всей территории этих пиратов тусовались американские военные с техникой, и производили зачистку?
16 августа, 16:07
xx-dx
41012116
Происки США
16 августа, 15:41
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