МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пираты похитили россиянина с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе, двое членов экипажа ранены и находятся в госпитале, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Пираты похитили россиянина с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе, двое членов экипажа ранены и находятся в госпитале, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Камеруне

"На борту находилось трое граждан, похищен электромеханик, россиянин. Двое раненых находятся в госпитале", - сказал собеседник агентства.

По данным посольства, контакт с похитителями пока установить не удалось.

"В ночь на 9 мая на стоявшее на рейде порта г. Малабо судно Rio Mitong было совершено бандитское нападение. В результате пираты похитили одного россиянина, двое граждан Российской Федерации были ранены и находятся на лечении в госпитале La Paz", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков , владельцем сухогруза является компания ITS international Trades & Services (Бельгия), она же - коммерческий менеджер. У компании 4 судна. Оперативный менеджер - Marine Repair and Supply (Сингапур). Обращений по ситуации к РПСМ не поступало.