МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пираты похитили россиянина с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе, двое членов экипажа ранены и находятся в госпитале, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Камеруне.
По его словам, инцидент произошел в марине порта Малабо, столицы Экваториальной Гвинеи.
"На борту находилось трое граждан, похищен электромеханик, россиянин. Двое раненых находятся в госпитале", - сказал собеседник агентства.
По данным посольства, контакт с похитителями пока установить не удалось.
"В ночь на 9 мая на стоявшее на рейде порта г. Малабо судно Rio Mitong было совершено бандитское нападение. В результате пираты похитили одного россиянина, двое граждан Российской Федерации были ранены и находятся на лечении в госпитале La Paz", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Как сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков, владельцем сухогруза является компания ITS international Trades & Services (Бельгия), она же - коммерческий менеджер. У компании 4 судна. Оперативный менеджер - Marine Repair and Supply (Сингапур). Обращений по ситуации к РПСМ не поступало.
Ранее компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщила, что пираты атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, похитив двух членов экипажа - предположительно, россиянина и украинца. По ее данным, инцидент произошел в двух морских милях от Малабо. Пираты, предположительно, воспользовались лестницами для высадки на судно, "в результате чего были похищены два члена экипажа, предположительно, один россиянин и один украинец".
По данным сайта Marinetraffic, судно Rio Mitong ходит под флагом Коморских Островов.