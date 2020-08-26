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https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Урок клиники "Шарите" для России
Кремль назвал пустым шумом и неправдой утверждения о причастности к "отравлению" Алексея Навального, к чему, по словам пресс-секретаря российского президента,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T08:00
2020-08-26T08:01
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
авторы
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Кремль <a href="https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576280192.html" target="_blank">назвал</a> пустым шумом и неправдой утверждения о причастности к "отравлению" Алексея Навального, к чему, по словам пресс-секретаря российского президента, просто невозможно относиться серьезно.Однако в нынешнем скандале есть обстоятельства, которые выделяют его из других инцидентов с обвинением России в самых разнообразных преступлениях, включая сбитые гражданские лайнеры, покушения на бывших шпионов, химические атаки на мирные города и подмены пробирок с биоматериалами спортсменов.Как известно, согласно заявлению берлинской клиники "Шарите", результаты обследования <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> "указывают на интоксикацию субстанцией из группы действующих веществ ингибиторов холинэстеразы". Какое конкретно вещество отравило политика, немецким врачам неизвестно — они продолжают исследования.Обнародование информации повлекло за собой два основных последствия.Во-первых, дикое количество спекуляций, заполонивших страницы СМИ и социальных сетей.Причина в том, что "группа действующих веществ ингибиторов <a href="https://ria.ru/20200825/myasnikov-1576268964.html" target="_blank">холинэстеразы</a>" чрезвычайно велика. В нее входят и лекарства от обширного списка заболеваний (включая болезнь Альцгеймера, передозировку кокаина и послеоперационный парез кишечника, и органофосфорные удобрения, и некоторые препараты бытовой химии (например, всем известный "Дихлофос"), и даже нервно-паралитическое вещество "Новичок". Да-да, тот самый, которым, по утверждению британских спецслужб, в 2018 году были отравлены Скрипали.Ничего удивительного, что при подобных раскладах политики, блогеры и просто неравнодушные граждане мгновенно стали крупными специалистами в области биохимии, медицины и криминалистики.Вторым же — и вполне ожидаемым — последствием стала жесткая официальная позиция Европы в отношении России. Правда, на этот раз выдвигаемые обвинения носят еще более двусмысленный, нежели обычно, характер. Хорошо знакомое "хайли лайкли", с которым страна уже успела сродниться, заменили более замысловатые конструкции.Европейский Союз, в лице своего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, решительно <a href="https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576264688.html" target="_blank">осудил</a> "то, что выглядит как покушение на господина Навального" и потребовал привлечь к ответственности "виновных". Стоит отдать должное риторическим изыскам европейской дипломатии: ведь "то, что выглядит как покушение" может таковым вовсе и не являться, зато Москва в любом случае призвана к ответу за попытку убийства борца с властью.Схоже себя повела и Германия, которая в лице канцлера и министра иностранных дел потребовала от российских властей "до конца" прояснить произошедшее и наказать причастных к нему. Вот только правительство ФРГ <a href="https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576247776.html" target="_blank">использовало</a> изумительную формулировку "с некоторой вероятностью", говоря о возможно криминальном характере болезни Навального. То есть это даже не высоковероятное "хайли лайкли".К происходящему можно было бы отнестись философски: ведущийся Западом список "преступлений России" пополнился новым инцидентом — это далеко не первый и точно не последний случай. А у российского государства, включая его спецслужбы и сам Кремль, шкура достаточно толстая, чтобы не страдать от огульных обвинений.Вот уже почти неделю этих людей смешивают с грязью. Сначала за то, что делали свою работу, следуя при этом протоколам соблюдения медицинской тайны, за то, что не информировали ежечасно взволнованную общественность о состоянии политика, и вообще за все на свете. Причем эта же самая взволнованная общественность с полным пониманием отнеслась к строгому соблюдению протоколов немецкой стороной — и к отложенному ради отдыха пилотов рейсу и к отсутствию всякой информации из клиники на выходных.Теперь же — после заявления "Шарите" — российские врачи и вовсе предстают чудовищами. И вот они уже либо халатные непрофессионалы, не распознавшие отравления ингибитором холинэстеразы, либо вовсе покрывающие убийц преступники.Не имеют значения звучащие в их защиту голоса: что у отравлений подобными веществами слишком характерная клиническая картина, которую <a href="https://ria.ru/20200824/otravlenie-1576262867.html" target="_blank">невозможно пропустить токсикологу</a>; что пониженную холинэстеразу российские медики установили в первые же часы; что они проверяли эту <a href="https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259929.html" target="_blank">версию</a> и отвергли ее; что спасением Алексея Навального занимались как местные омские, так и командированные из столицы специалисты высочайшей квалификации и безупречной репутации. И уж тем более не имеют значения результаты работы врачей, которые говорят сами за себя.Создателю ВДВ генералу Василию Маргелову принадлежит знаменитое высказывание "Не важно, какой оттенок нашей кожи или разрез глаз, — для врагов мы все русские!"Наверняка у медиков, спасавших Алексея Навального, самые разные политические взгляды. Не исключено, что среди них есть симпатизанты блогера. Но прямо сейчас их вместе с остальными работавшими в омской больнице коллегами обвиняют во всех грехах, а Запад, по сути, представляет их то ли соучастниками преступления, то ли бессловесными рабами Кремля.Что ж, происходящее служит нашему обществу очередным болезненным уроком: не имеет значения, каковы ваши убеждения или род занятий, для противников России мы всегда будем русскими, которых нет проблем пустить в расход — политически, профессионально или буквально.
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576264627.html
https://ria.ru/20200824/otravlenie-1576262867.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259016.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259929.html
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576290300.html
А в чём, по мнению автора, урок? В том, что надо было лечить Навального в России, не выпуская его в Германию? Ну а если он не выйдет из комы? Если он вообще умрёт? Россия стала бы виновной в "убийстве". Выпустили, сняли с себя ответственность за последствия - виновны в причинах.. Все эти инсинуации были и ежу понятны. Политические игрища на волне реальной угрозы жизни Навального. Где политика - там принцип "ищи, кому выгодно". Выгоду получили наши западные "партнёры", в виде аргументов для очередного давления на Россию. Соответственно, как выгодополучатели, они могли быть причастны и к отравлению. Кто как не ближайшее окружение Навального могло подсунуть ему отраву по указке от кураторов.. Вот то-то и оно, что свою вину Запад валит на невиновных.
134
Нацизм появился в Европе, его придушили, вот только причины его появления как были так и остались. Они впитывают ксенофобию и чувство превосходства с детства, с молоком матери. Чего стоят высказывания Маркса и Энгельса, задолго до ВОВ. Русские для них всегда были полулюди.
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, авторы

Урок клиники "Шарите" для России

08:00 26.08.2020 (обновлено: 08:01 26.08.2020)
49353
© AP Photo / Markus SchreiberМашина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Кремль назвал пустым шумом и неправдой утверждения о причастности к "отравлению" Алексея Навального, к чему, по словам пресс-секретаря российского президента, просто невозможно относиться серьезно.
Однако в нынешнем скандале есть обстоятельства, которые выделяют его из других инцидентов с обвинением России в самых разнообразных преступлениях, включая сбитые гражданские лайнеры, покушения на бывших шпионов, химические атаки на мирные города и подмены пробирок с биоматериалами спортсменов.
Как известно, согласно заявлению берлинской клиники "Шарите", результаты обследования Алексея Навального "указывают на интоксикацию субстанцией из группы действующих веществ ингибиторов холинэстеразы". Какое конкретно вещество отравило политика, немецким врачам неизвестно — они продолжают исследования.
Обнародование информации повлекло за собой два основных последствия.
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
24 августа, 23:30
Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию
Во-первых, дикое количество спекуляций, заполонивших страницы СМИ и социальных сетей.
Причина в том, что "группа действующих веществ ингибиторов холинэстеразы" чрезвычайно велика. В нее входят и лекарства от обширного списка заболеваний (включая болезнь Альцгеймера, передозировку кокаина и послеоперационный парез кишечника, и органофосфорные удобрения, и некоторые препараты бытовой химии (например, всем известный "Дихлофос"), и даже нервно-паралитическое вещество "Новичок". Да-да, тот самый, которым, по утверждению британских спецслужб, в 2018 году были отравлены Скрипали.
Съезд движения Солидарность
24 августа, 21:23
Токсиколог рассказал о симптомах состояния из диагноза Навального
Ничего удивительного, что при подобных раскладах политики, блогеры и просто неравнодушные граждане мгновенно стали крупными специалистами в области биохимии, медицины и криминалистики.
Вторым же — и вполне ожидаемым — последствием стала жесткая официальная позиция Европы в отношении России. Правда, на этот раз выдвигаемые обвинения носят еще более двусмысленный, нежели обычно, характер. Хорошо знакомое "хайли лайкли", с которым страна уже успела сродниться, заменили более замысловатые конструкции.
Европейский Союз, в лице своего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, решительно осудил "то, что выглядит как покушение на господина Навального" и потребовал привлечь к ответственности "виновных". Стоит отдать должное риторическим изыскам европейской дипломатии: ведь "то, что выглядит как покушение" может таковым вовсе и не являться, зато Москва в любом случае призвана к ответу за попытку убийства борца с властью.
Схоже себя повела и Германия, которая в лице канцлера и министра иностранных дел потребовала от российских властей "до конца" прояснить произошедшее и наказать причастных к нему. Вот только правительство ФРГ использовало изумительную формулировку "с некоторой вероятностью", говоря о возможно криминальном характере болезни Навального. То есть это даже не высоковероятное "хайли лайкли".
Алексей Навальный
24 августа, 19:14
Меркель и Маас призвали расследовать ухудшение здоровья Навального
К происходящему можно было бы отнестись философски: ведущийся Западом список "преступлений России" пополнился новым инцидентом — это далеко не первый и точно не последний случай. А у российского государства, включая его спецслужбы и сам Кремль, шкура достаточно толстая, чтобы не страдать от огульных обвинений.

Беда в том, что на этот раз на передней линии огня оказались вовсе не они, а совсем другие люди — российские медики. Которые вытащили с того света Алексея Навального, сняли угрозу жизни и стабилизировали его до состояния, позволившее транспортировку пациента в Германию.

Вот уже почти неделю этих людей смешивают с грязью. Сначала за то, что делали свою работу, следуя при этом протоколам соблюдения медицинской тайны, за то, что не информировали ежечасно взволнованную общественность о состоянии политика, и вообще за все на свете. Причем эта же самая взволнованная общественность с полным пониманием отнеслась к строгому соблюдению протоколов немецкой стороной — и к отложенному ради отдыха пилотов рейсу и к отсутствию всякой информации из клиники на выходных.
Теперь же — после заявления "Шарите" — российские врачи и вовсе предстают чудовищами. И вот они уже либо халатные непрофессионалы, не распознавшие отравления ингибитором холинэстеразы, либо вовсе покрывающие убийц преступники.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
24 августа, 19:40
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
Не имеют значения звучащие в их защиту голоса: что у отравлений подобными веществами слишком характерная клиническая картина, которую невозможно пропустить токсикологу; что пониженную холинэстеразу российские медики установили в первые же часы; что они проверяли эту версию и отвергли ее; что спасением Алексея Навального занимались как местные омские, так и командированные из столицы специалисты высочайшей квалификации и безупречной репутации. И уж тем более не имеют значения результаты работы врачей, которые говорят сами за себя.
Создателю ВДВ генералу Василию Маргелову принадлежит знаменитое высказывание "Не важно, какой оттенок нашей кожи или разрез глаз, — для врагов мы все русские!"
Наверняка у медиков, спасавших Алексея Навального, самые разные политические взгляды. Не исключено, что среди них есть симпатизанты блогера. Но прямо сейчас их вместе с остальными работавшими в омской больнице коллегами обвиняют во всех грехах, а Запад, по сути, представляет их то ли соучастниками преступления, то ли бессловесными рабами Кремля.
Что ж, происходящее служит нашему обществу очередным болезненным уроком: не имеет значения, каковы ваши убеждения или род занятий, для противников России мы всегда будем русскими, которых нет проблем пустить в расход — политически, профессионально или буквально.
Больница Charite Berlin, куда был госпитализирован Алексей Навальный
Вчера, 15:01
Песков ответил на обвинения в адрес России из-за дела Навального
864711322165
Обсудить 71
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйАвторы
Популярные комментарии
А в чём, по мнению автора, урок? В том, что надо было лечить Навального в России, не выпуская его в Германию? Ну а если он не выйдет из комы? Если он вообще умрёт? Россия стала бы виновной в "убийстве". Выпустили, сняли с себя ответственность за последствия - виновны в причинах.. Все эти инсинуации были и ежу понятны. Политические игрища на волне реальной угрозы жизни Навального. Где политика - там принцип "ищи, кому выгодно". Выгоду получили наши западные "партнёры", в виде аргументов для очередного давления на Россию. Соответственно, как выгодополучатели, они могли быть причастны и к отравлению. Кто как не ближайшее окружение Навального могло подсунуть ему отраву по указке от кураторов.. Вот то-то и оно, что свою вину Запад валит на невиновных.
26 августа, 08:43
mm3minaeva
112201016
Нацизм появился в Европе, его придушили, вот только причины его появления как были так и остались. Они впитывают ксенофобию и чувство превосходства с детства, с молоком матери. Чего стоят высказывания Маркса и Энгельса, задолго до ВОВ. Русские для них всегда были полулюди.
26 августа, 08:17
ДВДмитрий В
99201016
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