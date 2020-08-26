https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Урок клиники "Шарите" для России

Кремль назвал пустым шумом и неправдой утверждения о причастности к "отравлению" Алексея Навального, к чему, по словам пресс-секретаря российского президента,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T08:00

2020-08-26T08:00

2020-08-26T08:01

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576292281_0:65:2815:1648_1400x0_80_0_0_e35f003511ff46ee7c854683e3f1f4e0.jpg

Кремль <a href="https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576280192.html" target="_blank">назвал</a> пустым шумом и неправдой утверждения о причастности к "отравлению" Алексея Навального, к чему, по словам пресс-секретаря российского президента, просто невозможно относиться серьезно.Однако в нынешнем скандале есть обстоятельства, которые выделяют его из других инцидентов с обвинением России в самых разнообразных преступлениях, включая сбитые гражданские лайнеры, покушения на бывших шпионов, химические атаки на мирные города и подмены пробирок с биоматериалами спортсменов.Как известно, согласно заявлению берлинской клиники "Шарите", результаты обследования <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> "указывают на интоксикацию субстанцией из группы действующих веществ ингибиторов холинэстеразы". Какое конкретно вещество отравило политика, немецким врачам неизвестно — они продолжают исследования.Обнародование информации повлекло за собой два основных последствия.Во-первых, дикое количество спекуляций, заполонивших страницы СМИ и социальных сетей.Причина в том, что "группа действующих веществ ингибиторов <a href="https://ria.ru/20200825/myasnikov-1576268964.html" target="_blank">холинэстеразы</a>" чрезвычайно велика. В нее входят и лекарства от обширного списка заболеваний (включая болезнь Альцгеймера, передозировку кокаина и послеоперационный парез кишечника, и органофосфорные удобрения, и некоторые препараты бытовой химии (например, всем известный "Дихлофос"), и даже нервно-паралитическое вещество "Новичок". Да-да, тот самый, которым, по утверждению британских спецслужб, в 2018 году были отравлены Скрипали.Ничего удивительного, что при подобных раскладах политики, блогеры и просто неравнодушные граждане мгновенно стали крупными специалистами в области биохимии, медицины и криминалистики.Вторым же — и вполне ожидаемым — последствием стала жесткая официальная позиция Европы в отношении России. Правда, на этот раз выдвигаемые обвинения носят еще более двусмысленный, нежели обычно, характер. Хорошо знакомое "хайли лайкли", с которым страна уже успела сродниться, заменили более замысловатые конструкции.Европейский Союз, в лице своего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, решительно <a href="https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576264688.html" target="_blank">осудил</a> "то, что выглядит как покушение на господина Навального" и потребовал привлечь к ответственности "виновных". Стоит отдать должное риторическим изыскам европейской дипломатии: ведь "то, что выглядит как покушение" может таковым вовсе и не являться, зато Москва в любом случае призвана к ответу за попытку убийства борца с властью.Схоже себя повела и Германия, которая в лице канцлера и министра иностранных дел потребовала от российских властей "до конца" прояснить произошедшее и наказать причастных к нему. Вот только правительство ФРГ <a href="https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576247776.html" target="_blank">использовало</a> изумительную формулировку "с некоторой вероятностью", говоря о возможно криминальном характере болезни Навального. То есть это даже не высоковероятное "хайли лайкли".К происходящему можно было бы отнестись философски: ведущийся Западом список "преступлений России" пополнился новым инцидентом — это далеко не первый и точно не последний случай. А у российского государства, включая его спецслужбы и сам Кремль, шкура достаточно толстая, чтобы не страдать от огульных обвинений.Вот уже почти неделю этих людей смешивают с грязью. Сначала за то, что делали свою работу, следуя при этом протоколам соблюдения медицинской тайны, за то, что не информировали ежечасно взволнованную общественность о состоянии политика, и вообще за все на свете. Причем эта же самая взволнованная общественность с полным пониманием отнеслась к строгому соблюдению протоколов немецкой стороной — и к отложенному ради отдыха пилотов рейсу и к отсутствию всякой информации из клиники на выходных.Теперь же — после заявления "Шарите" — российские врачи и вовсе предстают чудовищами. И вот они уже либо халатные непрофессионалы, не распознавшие отравления ингибитором холинэстеразы, либо вовсе покрывающие убийц преступники.Не имеют значения звучащие в их защиту голоса: что у отравлений подобными веществами слишком характерная клиническая картина, которую <a href="https://ria.ru/20200824/otravlenie-1576262867.html" target="_blank">невозможно пропустить токсикологу</a>; что пониженную холинэстеразу российские медики установили в первые же часы; что они проверяли эту <a href="https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259929.html" target="_blank">версию</a> и отвергли ее; что спасением Алексея Навального занимались как местные омские, так и командированные из столицы специалисты высочайшей квалификации и безупречной репутации. И уж тем более не имеют значения результаты работы врачей, которые говорят сами за себя.Создателю ВДВ генералу Василию Маргелову принадлежит знаменитое высказывание "Не важно, какой оттенок нашей кожи или разрез глаз, — для врагов мы все русские!"Наверняка у медиков, спасавших Алексея Навального, самые разные политические взгляды. Не исключено, что среди них есть симпатизанты блогера. Но прямо сейчас их вместе с остальными работавшими в омской больнице коллегами обвиняют во всех грехах, а Запад, по сути, представляет их то ли соучастниками преступления, то ли бессловесными рабами Кремля.Что ж, происходящее служит нашему обществу очередным болезненным уроком: не имеет значения, каковы ваши убеждения или род занятий, для противников России мы всегда будем русскими, которых нет проблем пустить в расход — политически, профессионально или буквально.

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576264627.html

https://ria.ru/20200824/otravlenie-1576262867.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259016.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259929.html

https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576290300.html

m3minaeva А в чём, по мнению автора, урок? В том, что надо было лечить Навального в России, не выпуская его в Германию? Ну а если он не выйдет из комы? Если он вообще умрёт? Россия стала бы виновной в "убийстве". Выпустили, сняли с себя ответственность за последствия - виновны в причинах.. Все эти инсинуации были и ежу понятны. Политические игрища на волне реальной угрозы жизни Навального. Где политика - там принцип "ищи, кому выгодно". Выгоду получили наши западные "партнёры", в виде аргументов для очередного давления на Россию. Соответственно, как выгодополучатели, они могли быть причастны и к отравлению. Кто как не ближайшее окружение Навального могло подсунуть ему отраву по указке от кураторов.. Вот то-то и оно, что свою вину Запад валит на невиновных. 134

Дмитрий В Нацизм появился в Европе, его придушили, вот только причины его появления как были так и остались. Они впитывают ксенофобию и чувство превосходства с детства, с молоком матери. Чего стоят высказывания Маркса и Энгельса, задолго до ВОВ. Русские для них всегда были полулюди. 119

71

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, авторы