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https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576280192.html
В Кремле ответили на обвинения в адрес властей России из-за Навального
В Кремле назвали утверждения о причастности к "отравлению" блогера Алексея Навального неправдой и пустым шумом: к этому нельзя серьезно относиться. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:00
2020-08-25T13:36
госпитализация алексея навального
алексей навальный
владимир путин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле назвали утверждения о причастности к "отравлению" блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> неправдой и пустым шумом: к этому нельзя серьезно относиться.В берлинской клинике Charite ранее сообщили, что Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество пока неизвестно, проводятся дополнительные анализы. Врачи немецкой клиники лечат его препаратом атропин. В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявления сторонников Навального, которые возлагают ответственность за "отравление" оппозиционера на Кремль и лично на <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.
https://ria.ru/20200825/myasnikov-1576268964.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
Сейчас они на Навальном развернут информационную компанию против России,а потом его сами там в Берлине прихлопнут и сделают из него сакральную жертву.У них это практикуется в порядке вещей,мы с этим сталкивались и не раз.
315
лечат его препаратом атропин ))) вообще-то атропин в скорой уже вкалывают, чтобы стабилизировать сердечный ритм. а если он еще и как антидот действует для различных ФОС - то вообще замечательно. два в одном.
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, владимир путин, происшествия

В Кремле ответили на обвинения в адрес властей России из-за Навального

13:00 25.08.2020 (обновлено: 13:36 25.08.2020)
297064
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельнико
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Кремле назвали утверждения о причастности к "отравлению" блогера Алексея Навального неправдой и пустым шумом: к этому нельзя серьезно относиться.
В берлинской клинике Charite ранее сообщили, что Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество пока неизвестно, проводятся дополнительные анализы. Врачи немецкой клиники лечат его препаратом атропин. В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявления сторонников Навального, которые возлагают ответственность за "отравление" оппозиционера на Кремль и лично на Владимира Путина.
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"Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены", - сказал журналистам Песков.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.
В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйВладимир ПутинПроисшествия
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Сейчас они на Навальном развернут информационную компанию против России,а потом его сами там в Берлине прихлопнут и сделают из него сакральную жертву.У них это практикуется в порядке вещей,мы с этим сталкивались и не раз.
25 августа, 13:35
Яна Городецкая
232102080
лечат его препаратом атропин ))) вообще-то атропин в скорой уже вкалывают, чтобы стабилизировать сердечный ритм. а если он еще и как антидот действует для различных ФОС - то вообще замечательно. два в одном.
25 августа, 13:01
Damir Aliev
82940026
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