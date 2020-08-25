https://ria.ru/20200825/myasnikov-1576268964.html

Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал не торопиться с выводами относительно ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T09:04

2020-08-25T09:04

2020-08-25T09:04

госпитализация алексея навального

александр мясников (врач)

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

омск

берлин (город)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в своем <a href="https://t.me/drmyasnikov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> призвал не торопиться с выводами относительно ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Берлинская клиника "Шарите" заявила, что по результатам диагностики, у Навального отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Мясников, в свою очередь, напомнил, что этот фермент разрушает нейромедиатор ацетилхолин с синапсах.Также он рассказал, что самый распространенный источник "ингибиторов холинэстеразы" — органофосфорные удобрения". Кроме того существуют еще и лекарства ингибиторы холинэстеразы, которые используют при лечении болезни Альцгеймера, а также для улучшения памяти в качестве стимулятора мозговой деятельности. Мясников призвал подождать развития событий, сейчас же, по его словам, ничего еще не ясно."Миллион раз бывало, что очевидные вещи оборачивались пшиком и наоборот, уж поверьте", — написал он, пожелав Навальному здоровья.На прошлой неделе Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, однако на борту самолета ему стало плохо. В результате воздушное судно село в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где мужчину и госпитализировали. Он впал в кому. В субботу по просьбе его жены Навального перевезли в больницу в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>.Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* Кира Ярмыш считает, что его отравили, подмешав ему что-то. Российские врачи не нашли в его мочи и крови ядов. Основным рабочим диагнозом является нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что немецкие медики поблагодарили коллег из Омска за спасение жизни пациенту.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200824/otravlenie-1576262867.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576264531.html

Gloomy Humorist Диагнозы, хронические заболевания - врачебная тайна, что принимал из лекарственных препаратов - тоже тайна, лечащий врач - офтальмолог, омским врачам - нет доверия, выпивал - да, вердикт - отравили 239

Егор Панкратов Без Мясникова никуда..... 228

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), общество