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https://ria.ru/20200825/myasnikov-1576268964.html
Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал не торопиться с выводами относительно ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:04
2020-08-25T09:04
госпитализация алексея навального
александр мясников (врач)
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
омск
берлин (город)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в своем <a href="https://t.me/drmyasnikov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> призвал не торопиться с выводами относительно ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Берлинская клиника "Шарите" заявила, что по результатам диагностики, у Навального отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Мясников, в свою очередь, напомнил, что этот фермент разрушает нейромедиатор ацетилхолин с синапсах.Также он рассказал, что самый распространенный источник "ингибиторов холинэстеразы" — органофосфорные удобрения". Кроме того существуют еще и лекарства ингибиторы холинэстеразы, которые используют при лечении болезни Альцгеймера, а также для улучшения памяти в качестве стимулятора мозговой деятельности. Мясников призвал подождать развития событий, сейчас же, по его словам, ничего еще не ясно."Миллион раз бывало, что очевидные вещи оборачивались пшиком и наоборот, уж поверьте", — написал он, пожелав Навальному здоровья.На прошлой неделе Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, однако на борту самолета ему стало плохо. В результате воздушное судно село в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где мужчину и госпитализировали. Он впал в кому. В субботу по просьбе его жены Навального перевезли в больницу в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>.Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* Кира Ярмыш считает, что его отравили, подмешав ему что-то. Российские врачи не нашли в его мочи и крови ядов. Основным рабочим диагнозом является нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что немецкие медики поблагодарили коллег из Омска за спасение жизни пациенту.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200824/otravlenie-1576262867.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576264531.html
Диагнозы, хронические заболевания - врачебная тайна, что принимал из лекарственных препаратов - тоже тайна, лечащий врач - офтальмолог, омским врачам - нет доверия, выпивал - да, вердикт - отравили
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Без Мясникова никуда.....
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москва
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), общество

Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального

09:04 25.08.2020
354597
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал не торопиться с выводами относительно ситуации с Алексеем Навальным.
Берлинская клиника "Шарите" заявила, что по результатам диагностики, у Навального отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Мясников, в свою очередь, напомнил, что этот фермент разрушает нейромедиатор ацетилхолин с синапсах.
"Смысл в том, что ситуация с этими "синапсами" проявляется именно клинически, то есть специфичным симптомокомплексом", — отметил Мясников. По его словам, это — пот, пониженное давление, обильная мокрота, бронхоспазм и понос.
Также он рассказал, что самый распространенный источник "ингибиторов холинэстеразы" — органофосфорные удобрения". Кроме того существуют еще и лекарства ингибиторы холинэстеразы, которые используют при лечении болезни Альцгеймера, а также для улучшения памяти в качестве стимулятора мозговой деятельности. Мясников призвал подождать развития событий, сейчас же, по его словам, ничего еще не ясно.
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"Миллион раз бывало, что очевидные вещи оборачивались пшиком и наоборот, уж поверьте", — написал он, пожелав Навальному здоровья.
На прошлой неделе Навальный летел из Томска в Москву, однако на борту самолета ему стало плохо. В результате воздушное судно село в Омске, где мужчину и госпитализировали. Он впал в кому. В субботу по просьбе его жены Навального перевезли в больницу в Берлине.
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что его отравили, подмешав ему что-то. Российские врачи не нашли в его мочи и крови ядов. Основным рабочим диагнозом является нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что немецкие медики поблагодарили коллег из Омска за спасение жизни пациенту.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлександр Мясников (врач)Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваОмскБерлин (город)Общество
Популярные комментарии
Диагнозы, хронические заболевания - врачебная тайна, что принимал из лекарственных препаратов - тоже тайна, лечащий врач - офтальмолог, омским врачам - нет доверия, выпивал - да, вердикт - отравили
25 августа, 09:19
Gloomy Humorist
1133111192
Без Мясникова никуда.....
25 августа, 09:10
Егор Панкратов
9230112102
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