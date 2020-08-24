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https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576264688.html
ЕС призвал расследовать ситуацию с Навальным
Европейский союз призывает к немедленному и прозрачному расследованию ситуации с возможным отравлением Алексея Навального, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T23:32
2020-08-24T23:32
госпитализация алексея навального
россия
жозеп боррель
алексей навальный
евросоюз
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Европейский союз призывает к немедленному и прозрачному расследованию ситуации с возможным отравлением <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, говорится в заявлении главы евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>."Важно, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование", - отмечается в заявлении. По словам Борреля, в мире и в РФ хотят знать факты."Предварительные результаты анализов из больницы Шарите в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> указывают на то, что Алексей Навальный был отравлен... Мы благодарны больнице за лечение Навального и желаем ему скорейшего выздоровления", - подчеркивается в документе.В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли.Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite. В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259929.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html
Ишь, как раскраснелся, того гляди, самого удар хватит. Ладно, короче, когда санкции?
14
Да, давайте расследуйте как он вдруг в Берлине отравился если его вся полиция охраняла?1
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россия
РИА Новости
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Новости
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госпитализация алексея навального, россия, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, в мире

ЕС призвал расследовать ситуацию с Навальным

23:32 24.08.2020
1322
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
БРЮССЕЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Европейский союз призывает к немедленному и прозрачному расследованию ситуации с возможным отравлением Алексея Навального, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.
"Важно, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование", - отмечается в заявлении. По словам Борреля, в мире и в РФ хотят знать факты.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Вчера, 19:40
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
"Предварительные результаты анализов из больницы Шарите в Берлине указывают на то, что Алексей Навальный был отравлен... Мы благодарны больнице за лечение Навального и желаем ему скорейшего выздоровления", - подчеркивается в документе.
В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли.
Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite. В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Вчера, 18:36
Послу Германии напомнили об узниках концлагерей на фоне помощи Навальному
912221886
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЖозеп БоррельАлексей НавальныйЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Ишь, как раскраснелся, того гляди, самого удар хватит. Ладно, короче, когда санкции?
24 августа, 23:45
Von Stirliz
950000
Да, давайте расследуйте как он вдруг в Берлине отравился если его вся полиция охраняла?1
24 августа, 23:46
Covid короновирусович
1200000
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