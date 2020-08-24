ЕС призвал расследовать ситуацию с Навальным
1322
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
БРЮССЕЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Европейский союз призывает к немедленному и прозрачному расследованию ситуации с возможным отравлением Алексея Навального, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.
"Важно, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование", - отмечается в заявлении. По словам Борреля, в мире и в РФ хотят знать факты.
"Предварительные результаты анализов из больницы Шарите в Берлине указывают на то, что Алексей Навальный был отравлен... Мы благодарны больнице за лечение Навального и желаем ему скорейшего выздоровления", - подчеркивается в документе.
В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли.
Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite. В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.