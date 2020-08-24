https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576247776.html

Правительство Германии не исключило отравление Навального

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт не исключил, что блогера Алексея Навального могли отравить. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:50

2020-08-24T15:50

2020-08-24T15:50

штеффен зайберт

мвд германии

алексей навальный

москва

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости</strong>. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт не исключил, что блогера Алексея Навального могли отравить.Это дело передали на федеральный уровень."Это значит, что у <…> уголовной полиции есть правовые основания для этого", — отметил Зайберт.Госпитализация НавальногоВ минувший четверг Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Пациента экстренно госпитализировали. Навальный впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую больницу.Российские медики предполагают, что у блогера - нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш считает, что Навального отравили. Главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 города Омска Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии". При этом немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и также не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти"."Готовы сотрудничать"Кроме того, как отметил Мураховский, российские специалисты выразили готовность сотрудничать с немецкими медиками.По его словам, лечение осуществлялось оперативно, и врачи действовали с Навальным, как с любым другим пациентом."БСМП-1 в Омске с большими усилиями спасли жизнь Алексея Навального, в этом сомневаться нельзя", - отметил он.Ранее телеканал <a href="https://www.zdf.de/nachrichten/politik/berlin-nawalny-charite-zustand-koma-100.html" target="_blank">ZDF</a> со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии сообщил, что Навального доставили на лечения в Берлин в качестве "гостя канцлера". Отмечалось, что присвоение этого статуса — "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить блогеру максимальную полицейскую защиту.

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576230007.html

https://ria.ru/20200823/navalnyy-1576188436.html

https://ria.ru/20200823/pismo-1576206276.html

Sergey Samoylov Геббельс также считал, что восточнее его Германии живут одни варвары. Но мы помним, чем он закончил. 130

Валерий Малышкин Интересное медицинское заявление)) 73

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штеффен зайберт, мвд германии, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), происшествия