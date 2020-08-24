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https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576247776.html
Правительство Германии не исключило отравление Навального
Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт не исключил, что блогера Алексея Навального могли отравить. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:50
2020-08-24T15:50
штеффен зайберт
мвд германии
алексей навальный
москва
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости</strong>. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт не исключил, что блогера Алексея Навального могли отравить.Это дело передали на федеральный уровень."Это значит, что у &lt;…&gt; уголовной полиции есть правовые основания для этого", — отметил Зайберт.Госпитализация НавальногоВ минувший четверг Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Пациента экстренно госпитализировали. Навальный впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую больницу.Российские медики предполагают, что у блогера - нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш считает, что Навального отравили. Главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 города Омска Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии". При этом немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и также не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти"."Готовы сотрудничать"Кроме того, как отметил Мураховский, российские специалисты выразили готовность сотрудничать с немецкими медиками.По его словам, лечение осуществлялось оперативно, и врачи действовали с Навальным, как с любым другим пациентом."БСМП-1 в Омске с большими усилиями спасли жизнь Алексея Навального, в этом сомневаться нельзя", - отметил он.Ранее телеканал <a href="https://www.zdf.de/nachrichten/politik/berlin-nawalny-charite-zustand-koma-100.html" target="_blank">ZDF</a> со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии сообщил, что Навального доставили на лечения в Берлин в качестве "гостя канцлера". Отмечалось, что присвоение этого статуса — "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить блогеру максимальную полицейскую защиту.
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576230007.html
https://ria.ru/20200823/navalnyy-1576188436.html
https://ria.ru/20200823/pismo-1576206276.html
Геббельс также считал, что восточнее его Германии живут одни варвары. Но мы помним, чем он закончил.
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Интересное медицинское заявление))
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москва
омск
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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штеффен зайберт, мвд германии, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), происшествия

Правительство Германии не исключило отравление Навального

15:50 24.08.2020
90402
© REUTERS / Christian MangМедработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
© REUTERS / Christian Mang
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт не исключил, что блогера Алексея Навального могли отравить.
"Было ясно, что после его прибытия должны были быть задействованы меры по охране, поскольку речь идет о пациенте, в отношении которого с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления", - сказал он.
Это дело передали на федеральный уровень.
"Это значит, что у <…> уголовной полиции есть правовые основания для этого", — отметил Зайберт.
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Госпитализация Навального

В минувший четверг Навальный летел из Томска в Москву. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в Омске. Пациента экстренно госпитализировали.
Навальный впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую больницу.
Российские медики предполагают, что у блогера - нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш считает, что Навального отравили.
Алексей Навальный
23 августа, 01:20
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Главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 города Омска Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии". При этом немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и также не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".

"Готовы сотрудничать"

Кроме того, как отметил Мураховский, российские специалисты выразили готовность сотрудничать с немецкими медиками.
По его словам, лечение осуществлялось оперативно, и врачи действовали с Навальным, как с любым другим пациентом.
"БСМП-1 в Омске с большими усилиями спасли жизнь Алексея Навального, в этом сомневаться нельзя", - отметил он.
Ранее телеканал ZDF со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии сообщил, что Навального доставили на лечения в Берлин в качестве "гостя канцлера".
Отмечалось, что присвоение этого статуса — "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить блогеру максимальную полицейскую защиту.
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
23 августа, 17:39
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
44288419156
Обсудить 16
Штеффен ЗайбертМВД ГерманииАлексей НавальныйМоскваОмскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Геббельс также считал, что восточнее его Германии живут одни варвары. Но мы помним, чем он закончил.
24 августа, 16:09
Sergey Samoylov
119100010
Интересное медицинское заявление))
24 августа, 16:10
Валерий Малышкин
38301004
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