https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259929.html

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

Версия об отравлении Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T19:40

2020-08-24T19:40

2020-08-24T20:37

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Версия об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых."Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из "Шарите" не прозвучало. <...> Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было", — отметил собеседник агентства.По его словам, атропин, которым сейчас лечат блогера немецкие специалисты, Навальному давали еще в первые минуты после госпитализации."В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения <...>. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни", — сказал Теплых.Медэксперт выразил надежду, что состояние Навального продолжит улучшаться. Он подчеркнул, что врачи готовы к взаимодействию с немецкими коллегами.Ранее в берлинской клинике "Шарите", где находится глава Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что именно принял пациент медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы.Сейчас блогер остается в искусственной коме. Его состояние оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет.Госпитализация НавальногоВ минувший четверг Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Пациента госпитализировали. Блогер впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую больницу. Российские врачи отметили, что готовы предоставить зарубежным коллегам результаты лабораторных исследований и образцы биоматериалов. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский ранее рассказал, что немецкие эксперты выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html

https://ria.ru/20200823/gost-1576198522.html

Руслан Браско А ещё мы делаем такие же машины и играем в футбол, как немцы и т.д. 165

Good Morning Соврали значит, как и с Ющенко 151

71

россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире