https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259929.html
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
Версия об отравлении Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T19:40
2020-08-24T19:40
2020-08-24T20:37
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_0:4:2281:1287_1400x0_80_0_0_edb6f706749121a954d921c02f57b08c.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Версия об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых."Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из "Шарите" не прозвучало. <...> Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было", — отметил собеседник агентства.По его словам, атропин, которым сейчас лечат блогера немецкие специалисты, Навальному давали еще в первые минуты после госпитализации."В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения <...>. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни", — сказал Теплых.Медэксперт выразил надежду, что состояние Навального продолжит улучшаться. Он подчеркнул, что врачи готовы к взаимодействию с немецкими коллегами.Ранее в берлинской клинике "Шарите", где находится глава Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что именно принял пациент медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы.Сейчас блогер остается в искусственной коме. Его состояние оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет.Госпитализация НавальногоВ минувший четверг Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Пациента госпитализировали. Блогер впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую больницу. Российские врачи отметили, что готовы предоставить зарубежным коллегам результаты лабораторных исследований и образцы биоматериалов. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский ранее рассказал, что немецкие эксперты выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html
https://ria.ru/20200823/gost-1576198522.html
Руслан Браско
А ещё мы делаем такие же машины и играем в футбол, как немцы и т.д.
165
Good Morning
Соврали значит, как и с Ющенко
151
71
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_97:0:2172:1556_1400x0_80_0_0_89226055667aa8da6d2f75e1706d1cd4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Версия об отравлении Алексея Навального
рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых.
"Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из "Шарите" не прозвучало. <...> Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было", — отметил собеседник агентства.
По его словам, атропин, которым сейчас лечат блогера немецкие специалисты, Навальному давали еще в первые минуты после госпитализации.
"В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения <...>. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни", — сказал Теплых.
Медэксперт выразил надежду, что состояние Навального продолжит улучшаться. Он подчеркнул, что врачи готовы к взаимодействию с немецкими коллегами.
Ранее в берлинской клинике "Шарите", где находится глава Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что именно принял пациент медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы.
Сейчас блогер остается в искусственной коме. Его состояние оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет.
Госпитализация Навального
В минувший четверг Навальный летел из Томска
в Москву
. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в Омске
. Пациента госпитализировали.
Блогер впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую больницу. Российские врачи отметили, что готовы предоставить зарубежным коллегам результаты лабораторных исследований и образцы биоматериалов. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский ранее рассказал, что немецкие эксперты выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.