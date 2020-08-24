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Токсиколог рассказал о симптомах состояния из диагноза Навального
Отравление веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, о котором говорили немецкие медики при диагностировании Алексея Навального, сопровождается такими... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T21:23
2020-08-24T21:37
госпитализация алексея навального
россия
здоровье - общество
алексей навальный
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Отравление веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, о котором говорили немецкие медики при диагностировании <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сопровождается такими симптомами, как пена изо рта, редкий пульс, учащенное дыхание и расширенные зрачки, брадикардия, также существуют лекарственные препараты из группы ингибиторов холинэстеразы, рассказал РИА Новости врач-токсиколог Евгений Абульханов. О большинстве таких симптомов у Навального в момент резкого ухудшения состояния в самолете и позже не сообщалось.В берлинской клинике Charite ранее сообщили, что блогер Алексей Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество пока не известно, проводятся дополнительные анализы. Врачи немецкой клиники лечат его препаратом атропин.Эксперт уточнил, что существуют лекарственные препараты из группы ингибиторов холинэстеразы. Например, одно из лекарств этой группы, "Прозерин", в хирургии применяется для лечения послеоперационного пареза кишечника, чтобы запустить желудочно-кишечный тракт.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
Навальный скорее всего посасывает баварское пивко и хихикает над якобы отравлением !
25
А что тут непонятного. В Германии этого персонажа доотравили до нужной кондиции, поэтому характерные, и главное НУЖНЫЕ, симптомы и появились. И появились, заметьте, на территории ФРГ, а именно — в Charite...
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россия
томск
омск
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, здоровье - общество, алексей навальный, томск, омск, происшествия

Токсиколог рассказал о симптомах состояния из диагноза Навального

21:23 24.08.2020 (обновлено: 21:37 24.08.2020)
10087
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСъезд движения "Солидарность"
Съезд движения Солидарность
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Отравление веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, о котором говорили немецкие медики при диагностировании Алексея Навального, сопровождается такими симптомами, как пена изо рта, редкий пульс, учащенное дыхание и расширенные зрачки, брадикардия, также существуют лекарственные препараты из группы ингибиторов холинэстеразы, рассказал РИА Новости врач-токсиколог Евгений Абульханов. О большинстве таких симптомов у Навального в момент резкого ухудшения состояния в самолете и позже не сообщалось.
В берлинской клинике Charite ранее сообщили, что блогер Алексей Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество пока не известно, проводятся дополнительные анализы. Врачи немецкой клиники лечат его препаратом атропин.

"Там специфические симптомы. Если происходит отравление как раз таки веществами из группы ингибиторов холинэстеразы... каждый токсиколог уже точно не перепутает. Там всегда из симптомов бронхорея, то есть такая... пена изо рта... Это брадикардия, то есть очень редкий пульс. Это шок, это сердечно-сосудистая недостаточность, это увеличение дыхания, это мидриаз (широкие зрачки - ред.)", - сказал он.

Эксперт уточнил, что существуют лекарственные препараты из группы ингибиторов холинэстеразы. Например, одно из лекарств этой группы, "Прозерин", в хирургии применяется для лечения послеоперационного пареза кишечника, чтобы запустить желудочно-кишечный тракт.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.
В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.
Акции в поддержку Алексея Навального
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
1161592114
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЗдоровье - ОбществоАлексей НавальныйТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Навальный скорее всего посасывает баварское пивко и хихикает над якобы отравлением !
24 августа, 21:31
Дядька Митька
1550005
А что тут непонятного. В Германии этого персонажа доотравили до нужной кондиции, поэтому характерные, и главное НУЖНЫЕ, симптомы и появились. И появились, заметьте, на территории ФРГ, а именно — в Charite...
24 августа, 22:11
ГБГ Б
1100003
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