Все включено? Чего ждать от путешествия в Турцию в этом году

Тем, кто отправится в Турцию, во время полета нужно будет заполнить анкету — указать контактные данные, номер кресла на борту, где остановитесь и телефон для связи. А также отметить отсутствие симптомов коронавируса.
В аэропорту у всех измеряют температуру.
Тем, кто отправится в Турцию, во время полета нужно будет заполнить анкету — указать контактные данные, номер кресла на борту, где остановитесь и телефон для связи. А также отметить отсутствие симптомов коронавируса.
В аэропорту у всех измеряют температуру.
Министр здравоохранения Турции на днях заявил о вспышке заболеваемости. Но в ведомстве гостей и туроператоров заверили, что речь идет только о крупных городах, а на курортах "нет проблем".
"Там обязательная сертификация безопасности Safe Tourism для отелей вместимостью более 50 номеров. К этой категории относится большинство гостиниц уровня пять звезд", — говорит представитель одного из туроператоров Екатерина Бойко.
Министр здравоохранения Турции на днях заявил о вспышке заболеваемости. Но в ведомстве гостей и туроператоров заверили, что речь идет только о крупных городах, а на курортах "нет проблем".
"Там обязательная сертификация безопасности Safe Tourism для отелей вместимостью более 50 номеров. К этой категории относится большинство гостиниц уровня пять звезд", — говорит представитель одного из туроператоров Екатерина Бойко.
Например, по новым правилам, у шведского стола теперь предусмотрен дополнительный персонал, обслуживающий отдыхающих, рассказывает частный гид по Анталье Никита Королев. "Это даже удобнее. Разметку для социальной дистанции тоже везде сделали", — добавляет он.
Однако некоторые российские туристы уже успели пожаловаться на очереди в ресторанах переполненных отелей.
Например, по новым правилам, у шведского стола теперь предусмотрен дополнительный персонал, обслуживающий отдыхающих, рассказывает частный гид по Анталье Никита Королев. "Это даже удобнее. Разметку для социальной дистанции тоже везде сделали", — добавляет он.
Однако некоторые российские туристы уже успели пожаловаться на очереди в ресторанах переполненных отелей.
Туроператоры рекомендуют путешественникам приобретать страховку на случай, если понадобится лечение от коронавируса.
Если гость заразится, страховка покроет стоимость медуслуг. При бессимптомном течении болезни турист отправится на карантин (также покрывается полисом). Если путешественник пропускает обратный рейс из-за самоизоляции, страховая компания приобретет ему новый билет.
Кстати, ПЦР-тест для всех туристов бесплатный. Результат — в тот же день.
И если в самолете вы оказались соседом заболевшего, на карантин вас не отправят. Это произойдет только при положительном результате анализа на вирус.
Туроператоры рекомендуют путешественникам приобретать страховку на случай, если понадобится лечение от коронавируса.
Если гость заразится, страховка покроет стоимость медуслуг. При бессимптомном течении болезни турист отправится на карантин (также покрывается полисом). Если путешественник пропускает обратный рейс из-за самоизоляции, страховая компания приобретет ему новый билет.
Кстати, ПЦР-тест для всех туристов бесплатный. Результат — в тот же день.
И если в самолете вы оказались соседом заболевшего, на карантин вас не отправят. Это произойдет только при положительном результате анализа на вирус.
"Август — самый востребованный месяц для Турции. Наибольший спрос на Анатолийское побережье, далее — на Даламан и Бодрум", — отмечает Екатерина Бойко.
Недельный тур в Анталью по тарифу "все включено" с проживанием в трехзвездочном отеле стоит от 50 тысяч рублей на двоих. Четыре звезды обойдутся минимум в 65-70 тысяч.
"На городских пляжах и в анталийских кафе цены выросли раза в полтора по сравнению с прошлым годом", — уточняет Никита Королев.
"Август — самый востребованный месяц для Турции. Наибольший спрос на Анатолийское побережье, далее — на Даламан и Бодрум", — отмечает Екатерина Бойко.
Недельный тур в Анталью по тарифу "все включено" с проживанием в трехзвездочном отеле стоит от 50 тысяч рублей на двоих. Четыре звезды обойдутся минимум в 65-70 тысяч.
"На городских пляжах и в анталийских кафе цены выросли раза в полтора по сравнению с прошлым годом", — уточняет Никита Королев.
В Анталье главное — правильно выбрать пляж.
Коньяалты — широкий, галечный, протяженностью около семи километров — находится на западе региона. Вдоль береговой линии — сосны и яркие кусты гибискуса. Есть платная и бесплатная зоны. В платной можно пользоваться душем, зонтиками и шезлонгами.
"Если дать пять долларов за лежак с зонтом, вас обслужат по высшему разряду. И лучше брать с собой шлепки, босиком по гальке ходить проблематично", — советует туристка из Москвы Елена Доронина.
"На пляжах ограничений нет. Утром шезлонги расставляют так, чтобы сохранять социальную дистанцию, но потом все расслабляются. Маски нужны только в магазинах и общественном транспорте", — объясняет Королев.
В Анталье главное — правильно выбрать пляж.
Коньяалты — широкий, галечный, протяженностью около семи километров — находится на западе региона. Вдоль береговой линии — сосны и яркие кусты гибискуса. Есть платная и бесплатная зоны. В платной можно пользоваться душем, зонтиками и шезлонгами.
"Если дать пять долларов за лежак с зонтом, вас обслужат по высшему разряду. И лучше брать с собой шлепки, босиком по гальке ходить проблематично", — советует туристка из Москвы Елена Доронина.
"На пляжах ограничений нет. Утром шезлонги расставляют так, чтобы сохранять социальную дистанцию, но потом все расслабляются. Маски нужны только в магазинах и общественном транспорте", — объясняет Королев.
Капуташ в 200 километрах от Антальи — один из самых живописных пляжей Турции: лазурная вода, белый песок и уютная бухта. Вход бесплатный, но зонтики и лежаки обойдутся по восемь лир (около 80 рублей). По сравнению с Коньяалты пляж совсем небольшой — всего 200 метров в длину и 30 в ширину.
Добраться от города можно на арендованном автомобиле или маршрутном автобусе. С трассы придется спуститься по лестнице, преодолев почти 200 ступенек.
Капуташ в 200 километрах от Антальи — один из самых живописных пляжей Турции: лазурная вода, белый песок и уютная бухта. Вход бесплатный, но зонтики и лежаки обойдутся по восемь лир (около 80 рублей). По сравнению с Коньяалты пляж совсем небольшой — всего 200 метров в длину и 30 в ширину.
Добраться от города можно на арендованном автомобиле или маршрутном автобусе. С трассы придется спуститься по лестнице, преодолев почти 200 ступенек.
Анталья интересна не только пляжным отдыхом. Например, здесь стоит полюбоваться на Нижний Дюденский водопад, местные зовут его Карпузкалдыран.
Самый прекрасный вид на эту природную достопримечательность открывается с моря, так что лучше всего отправиться на экскурсию на туристическом корабле из порта в старом городе Антальи.
"Водопады открыты, как и все прогулочные зоны. Можно заходить в парки, музеи. Все как до пандемии. Настроение у местных позитивное, и все уже забыли про карантин", — добавляет Никита Королев.
Анталья интересна не только пляжным отдыхом. Например, здесь стоит полюбоваться на Нижний Дюденский водопад, местные зовут его Карпузкалдыран.
Самый прекрасный вид на эту природную достопримечательность открывается с моря, так что лучше всего отправиться на экскурсию на туристическом корабле из порта в старом городе Антальи.
"Водопады открыты, как и все прогулочные зоны. Можно заходить в парки, музеи. Все как до пандемии. Настроение у местных позитивное, и все уже забыли про карантин", — добавляет Никита Королев.
В 75 километрах к востоку от Антальи находится древнегреческий Сиде. С анатолийского диалекта его название переводится как "гранат" — этот фрукт был одним из символом богини Артемиды, покровительницы города.
Погуляйте по этому уголку античного мира, полюбуйтесь садами, отдохните на пляжах с белым песком. Соргун, окаймленный хвойными лесами, понравится сторонникам спокойного времяпрепровождения. А Кумкой предпочтут любители вечеринок и новых знакомств — это очень популярное место у молодежи.
"Еще в Сиде стоит посетить пещеру Алтынбешик с подземными озерами. Это не самая известная достопримечательность, там не многолюдно, но невероятно красиво", — говорит гид.
В 75 километрах к востоку от Антальи находится древнегреческий Сиде. С анатолийского диалекта его название переводится как "гранат" — этот фрукт был одним из символом богини Артемиды, покровительницы города.
Погуляйте по этому уголку античного мира, полюбуйтесь садами, отдохните на пляжах с белым песком. Соргун, окаймленный хвойными лесами, понравится сторонникам спокойного времяпрепровождения. А Кумкой предпочтут любители вечеринок и новых знакомств — это очень популярное место у молодежи.
"Еще в Сиде стоит посетить пещеру Алтынбешик с подземными озерами. Это не самая известная достопримечательность, там не многолюдно, но невероятно красиво", — говорит гид.
Из Антальи за 100-120 долларов можно отправиться на двухдневную экскурсию в Каппадокию.
"В этом году, к сожалению, там не летают воздушные шары", — уточняет Никита Королев.
Но вы увидите древний подземный город Каймаклы — убежище ранних христиан.
Из Антальи за 100-120 долларов можно отправиться на двухдневную экскурсию в Каппадокию.
"В этом году, к сожалению, там не летают воздушные шары", — уточняет Никита Королев.
Но вы увидите древний подземный город Каймаклы — убежище ранних христиан.
"Очень рекомендую сходить на деревенский турецкий завтрак — это целая церемония. В окрестностях Антальи есть специальные заведения, там туристы за столом сидят на топчанах, пьют чай из самовара, едят местные блюда. Очень атмосферное мероприятие, позволяет поближе познакомиться с местной культурой", — отмечает гид.
"Очень рекомендую сходить на деревенский турецкий завтрак — это целая церемония. В окрестностях Антальи есть специальные заведения, там туристы за столом сидят на топчанах, пьют чай из самовара, едят местные блюда. Очень атмосферное мероприятие, позволяет поближе познакомиться с местной культурой", — отмечает гид.
Регион Даламан называют турецким Лазурным берегом.
По словам Екатерины Бойко, цены на недельный отдых тут — от 66 тысяч рублей на двоих в трехзвездочном отеле.
Одноименный небольшой курортный городок стоит на стыке Эгейского и Средиземного морей. Пляжей не так много, самый известный — каменистый Сарсала. Отсюда открываются живописные виды на побережье. Зонтик и шезлонг — четыре турецкие лиры в час (около 40 рублей).
Регион Даламан называют турецким Лазурным берегом.
По словам Екатерины Бойко, цены на недельный отдых тут — от 66 тысяч рублей на двоих в трехзвездочном отеле.
Одноименный небольшой курортный городок стоит на стыке Эгейского и Средиземного морей. Пляжей не так много, самый известный — каменистый Сарсала. Отсюда открываются живописные виды на побережье. Зонтик и шезлонг — четыре турецкие лиры в час (около 40 рублей).
Изтузу (в переводе с турецкого — "черепаший") — песочный пляж с очень плавным входом в море. Шезлонг — также от четырех турецких лир в час.
Изтузу (в переводе с турецкого — "черепаший") — песочный пляж с очень плавным входом в море. Шезлонг — также от четырех турецких лир в час.
Черепахи логгерхед каждый год приплывают сюда, чтобы отложить около 100 яиц.
Тут популярен дайвинг: прозрачная вода и разнообразная морская фауна радуют глаз.
Черепахи логгерхед каждый год приплывают сюда, чтобы отложить около 100 яиц.
Тут популярен дайвинг: прозрачная вода и разнообразная морская фауна радуют глаз.
Не пожалейте времени на экскурсию к горячим термальным источникам Памуккале. "Глядя на белоснежные травертиновые террасы, думаешь: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", — делится впечатлениями Александра из Москвы.
Однодневная поездка обойдется в 60 долларов. Двухдневная — в 100.
Не пожалейте времени на экскурсию к горячим термальным источникам Памуккале. "Глядя на белоснежные травертиновые террасы, думаешь: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", — делится впечатлениями Александра из Москвы.
Однодневная поездка обойдется в 60 долларов. Двухдневная — в 100.
В Бодрум, как правило, летят любители тусовок. Здесь много баров, ночных клубов и европейской молодежи. Курорт делится на две части: в восточной бурлит ночная жизнь, а западная сосредоточена вокруг марины и яхт-клуба. Постоянный ветер привлекает еще и серфингистов.
Неделя на двоих — от 70 тысяч рублей. Это в четырехзвездочном отеле с завтраками. Система "все включено" примерно на десять тысяч дороже.
В Бодрум, как правило, летят любители тусовок. Здесь много баров, ночных клубов и европейской молодежи. Курорт делится на две части: в восточной бурлит ночная жизнь, а западная сосредоточена вокруг марины и яхт-клуба. Постоянный ветер привлекает еще и серфингистов.
Неделя на двоих — от 70 тысяч рублей. Это в четырехзвездочном отеле с завтраками. Система "все включено" примерно на десять тысяч дороже.
На бодрумском побережье множество живописных бухт. Вода в Эгейском море теплая и прозрачная. Пляжи в основном галечные, но есть исключения.
Например, в Битезе длинный песчаный берег, окруженный соснами и мандариновыми рощами. Здесь тихо и спокойно. Для туристов, привыкших к дискотекам, — бухта Гюмберт, там тоже песок и пологий вход в воду.
На бодрумском побережье множество живописных бухт. Вода в Эгейском море теплая и прозрачная. Пляжи в основном галечные, но есть исключения.
Например, в Битезе длинный песчаный берег, окруженный соснами и мандариновыми рощами. Здесь тихо и спокойно. Для туристов, привыкших к дискотекам, — бухта Гюмберт, там тоже песок и пологий вход в воду.
На берегу Эгейского моря высится средневековая крепость — замок Святого Петра XV века. Он построен на месте одного из Семи чудес света — мавзолея карийского сатрапа Мавсола. Из-за землетрясений усыпальница не сохранилась. Но именно благодаря ей слово "мавзолей" стало нарицательным.
На берегу Эгейского моря высится средневековая крепость — замок Святого Петра XV века. Он построен на месте одного из Семи чудес света — мавзолея карийского сатрапа Мавсола. Из-за землетрясений усыпальница не сохранилась. Но именно благодаря ей слово "мавзолей" стало нарицательным.
На севере Бодрума стоит посетить грандиозный античный амфитеатр IV века до нашей эры, рассчитанный на тринадцать тысяч зрителей. Гладиаторских боев здесь давно нет, зато проходят концерты и музыкальные фестивали.
На севере Бодрума стоит посетить грандиозный античный амфитеатр IV века до нашей эры, рассчитанный на тринадцать тысяч зрителей. Гладиаторских боев здесь давно нет, зато проходят концерты и музыкальные фестивали.
Кстати, в Бодруме есть знаменитая дискотека "Галикарнас" — огромный ночной клуб, стилизованный под древний амфитеатр, который вмещает до пяти тысяч человек. Клуб расположился на берегу Эгейского моря с видом на замок Святого Петра.
Кстати, в Бодруме есть знаменитая дискотека "Галикарнас" — огромный ночной клуб, стилизованный под древний амфитеатр, который вмещает до пяти тысяч человек. Клуб расположился на берегу Эгейского моря с видом на замок Святого Петра.