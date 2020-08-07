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В Ростуризме рассказали, что ждет отправляющихся в Турцию россиян
Ростуризм опубликовал памятку для россиян, которые планируют отправиться в Турцию, информация размещена на сайте ведомства. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, стамбул, общество

В Ростуризме рассказали, что ждет отправляющихся в Турцию россиян

18:57 07.08.2020 (обновлено: 19:14 07.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинТуристы загорают на пирсе в Анталье
Туристы загорают на пирсе в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ростуризм опубликовал памятку для россиян, которые планируют отправиться в Турцию, информация размещена на сайте ведомства.
"Перед поездкой настоятельно рекомендуем приобретать медицинские страховки, покрывающие расходы на лечение COVID-19", - говорится в памятке.
Во время полета пассажиры должны заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах.
"В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры", - отмечает Ростуризм.
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В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира будет измеряться температура. При выявлении в аэропорту лица с подозрением на COVID-19 пассажир будет помещен в карантин (изоляцию) и направлен в госпиталь для обследования.
"В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки информация о лицах, в соответствии с информационными формами пассажира находившихся с ним в контакте в самолете (лица, сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода - лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес будут сообщены в Управление здравоохранения", - добавляет ведомство.
Ростуризм указывает, что тесты на COVID-19 в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, не будет требоваться и предъявление справки о проведенном тестировании. При этом ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу. "За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир (около 9 300 рублей)", - отмечается в памятке.
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При возвращении на родину россиянам необходимо заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкету в электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).
В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате в портале госуслуг. "В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций", - заключается в памятке.
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