В Ростуризме рассказали, что ждет отправляющихся в Турцию россиян

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ростуризм опубликовал памятку для россиян, которые планируют отправиться в Турцию , информация размещена на сайте ведомства.

"Перед поездкой настоятельно рекомендуем приобретать медицинские страховки, покрывающие расходы на лечение COVID-19", - говорится в памятке

Во время полета пассажиры должны заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах.

"В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры", - отмечает Ростуризм.

В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира будет измеряться температура. При выявлении в аэропорту лица с подозрением на COVID-19 пассажир будет помещен в карантин (изоляцию) и направлен в госпиталь для обследования.

"В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки информация о лицах, в соответствии с информационными формами пассажира находившихся с ним в контакте в самолете (лица, сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода - лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес будут сообщены в Управление здравоохранения", - добавляет ведомство.

Стамбул, Ростуризм указывает, что тесты на COVID-19 в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, не будет требоваться и предъявление справки о проведенном тестировании. При этом ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару Измир , Муглу. "За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир (около 9 300 рублей)", - отмечается в памятке.

При возвращении на родину россиянам необходимо заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкету в электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).