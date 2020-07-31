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Выяснилось, сколько туристов смогут отдохнуть в Турции в этом году
Число российских туристов в Турции по итогам 2020 года упадет в два раза по сравнению с прошлым годом и составит не более 3-3,5 миллиона человек, такой прогноз... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, бодрум, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, стамбул, грузия

Выяснилось, сколько туристов смогут отдохнуть в Турции в этом году

10:45 31.07.2020 (обновлено: 15:33 31.07.2020)
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум, туристы на торговой улочке
Бодрум, туристы на торговой улочке
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Число российских туристов в Турции по итогам 2020 года упадет в два раза по сравнению с прошлым годом и составит не более 3-3,5 миллиона человек, такой прогноз приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Пандемия коронавируса серьезно сказалась на въездном туризме Турции. Страна, которая в 2019 году приняла 45 миллионов иностранных гостей, в 2020 году получит в лучшем случае 15-16 миллионов зарубежных путешественников, подсчитали турецкие эксперты", — отметили в АТОР.
Турпоток из России, самого большого въездного рынка, упадет в два раза. "Если в 2019 году в Турции побывало порядка семи миллионов россиян, то в этом году — в оптимистичном варианте составит около 3-3,5 миллиона человек", — сообщили в ассоциации.
Там ссылаются на данные министерства туризма и культуры Турции, согласно которым в первом полугодии 2020 года страну посетили 322 тысячи россиян (на 88 процентов меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года). По количеству прибытий туристов Россия вошла в пятерку лидеров въездных рынков, заняв четвертое место. Активнее наших соотечественников посещали Турцию только туристы из Болгарии, Германии и Грузии.
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"Ситуацию с российским рынком (авиасообщение между РФ и Турцией закрыто до 1 августа) турецкие СМИ описывают как "катастрофу": турпоток из РФ снизился в 250 раз. Если в июне 2019 года в Турции побывало чуть более миллиона наших соотечественников, то в июне 2020 года этот показатель составил всего четыре тысячи человек. По итогам июня Россия не вошла даже в первую десятку въездных рынков", — резюмировали в АТОР.
Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.
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