https://ria.ru/20200805/1575388593.html
В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:00
2020-08-05T15:30
туризм
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анталья (провинция)
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https://ria.ru/20200728/1575032396.html
https://ria.ru/20200729/1575123027.html
Inferno
Конечно нормально. Прилетишь, посидишь 2 недели под охраной турекой полиции в каком-нибудь бараке, оплатишь затраты на содержание и домой отдохнувший. Зато маски бесплатные.
208
Я В ТАНКЕ
Это нормально, так сказать, у нас заражённых гораздо больше. Интересно другое, почему у них маски раздают бесплатно, тесты делают бесплатно..., а у нас за деньги? Отправить ребёнка в лагерь или на сборы, делай тест за свой счёт.
180
67
анталья (провинция)
турция
стамбул
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, анталья (провинция), турция, стамбул, в мире