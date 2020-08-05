В Турции резко выросло число заражений коронавирусом

"Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", — написал он.

В АТОР сравнили цены на отдых в России и Турции

В АТОР сравнили цены на отдых в России и Турции

За весь период пандемии в Турции выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 5,7 тысячи человек скончались, выздоровели более 218 тысяч.