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В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:30
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Конечно нормально. Прилетишь, посидишь 2 недели под охраной турекой полиции в каком-нибудь бараке, оплатишь затраты на содержание и домой отдохнувший. Зато маски бесплатные.
208
Это нормально, так сказать, у нас заражённых гораздо больше. Интересно другое, почему у них маски раздают бесплатно, тесты делают бесплатно..., а у нас за деньги? Отправить ребёнка в лагерь или на сборы, делай тест за свой счёт.
180
67
анталья (провинция)
турция
стамбул
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_0:140:2788:1708_1400x0_80_0_0_5779c47f7d094c6075a71786012555e2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, анталья (провинция), турция, стамбул, в мире

В Турции резко выросло число заражений коронавирусом

11:00 05.08.2020 (обновлено: 15:30 05.08.2020)
179170
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", — написал он.

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По словам чиновника, Турция должна приложить все возможные усилия, чтобы не допустить опасных последствий.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.
За весь период пандемии в Турции выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 5,7 тысячи человек скончались, выздоровели более 218 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Анталья (провинция)ТурцияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
Конечно нормально. Прилетишь, посидишь 2 недели под охраной турекой полиции в каком-нибудь бараке, оплатишь затраты на содержание и домой отдохнувший. Зато маски бесплатные.
5 августа, 11:11
IInferno
1552600126
Это нормально, так сказать, у нас заражённых гораздо больше. Интересно другое, почему у них маски раздают бесплатно, тесты делают бесплатно..., а у нас за деньги? Отправить ребёнка в лагерь или на сборы, делай тест за свой счёт.
5 августа, 11:04
Я В ТАНКЕ
841331376
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