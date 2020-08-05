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Туризм
https://ria.ru/20200805/1575419131.html
"Очереди за едой". Россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции
Отдыхающие на турецких курортах россияне рассказали изданию "Газета.ru" о неудобствах, с которыми им пришлось столкнуться в стране. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-06T00:01
туризм
коронавирус covid-19
россия
турция
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575388593.html
И зачем именно сейчас туда рваться?! Подождали бы до следующего года, логика и чуйка подсказывают что до той поры отдых будет насмарку, коли даже у себя дома дискомфорт от карантина. А каково за границей?! Странные люди, ей богу...
69
Когда они успели уже оценить изменения ? Вот только открыли Турцию и они сразу ломанулись что ли, прямо 1-го числа ? Такое впечатление, что они толпились в аэропорту полгода, и как только разрешили вылеты в Турцию, побежали с криками. Дикие люди, ей богу. А теперь жалуются на отсутствие шоу. Вы туда за отельными шоу едете, что ли? Так для этого не надо так далеко ехать )
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069173_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_b5dcd8c07bef1cc9bf58c24f3589eea3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, турция, в мире

"Очереди за едой". Россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции

19:26 05.08.2020 (обновлено: 00:01 06.08.2020)
20368
© Depositphotos / slava296Пляж на турецком курорте Бодрум
Пляж на турецком курорте Бодрум
© Depositphotos / slava296
Пляж на турецком курорте Бодрум. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Отдыхающие на турецких курортах россияне рассказали изданию "Газета.ru" о неудобствах, с которыми им пришлось столкнуться в стране.
Приехавшая в отпуск в Мармарис Светлана Мнищенко пожаловалась на очереди.
"Еду накладывает персонал, и если отель заполнен, то возникают существенные очереди, причем за всеми позициями меню", — пояснила собеседница газеты.
О похожей проблеме сообщила и отдыхающая в Анталии Елена Салюцева — еду накладывают в тарелку официанты, что вызывает скопление людей.
"Учитывая количество отдыхающих, ни о каком соблюдении дистанции в очередях не может быть и речи", — пожаловалась женщина.
Она также добавила, что сотрудники отеля не всегда правильно понимают, какие блюда и в каком количестве просят постояльцы.
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Другие туристы обратили внимание на оскудевший выбор питания в этом году.
Мнищенко, в свою очередь, отметила отсутствие анимации и развлечений.
"Только играем в дартс и слушаем живую музыку. Ни о каких шоу-программах речи не идет", — поделилась она.
Во всех отелях гостям регулярно измеряют температуру, однако в масках и перчатках ходит только персонал.
"К обычной уборке добавляется еще и специальная обработка предметов и поверхностей <…> Все предметы в номере упакованы в специальные пакеты, которые запечатаны. Их могут открывать только сами гости", — рассказала Маргарита Израилевич.
Существенно изменилась ситуация в спа-центрах: визиты только по записи и не больше, чем на полчаса. А в тренажерные залы запускают не более трех человек одновременно.
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Отдыхающая в Алании Мария Макаренко пожаловалась на отсутствие кондиционеров в отелях.
"Объясняют это тем, что таким образом вирус не будет распространяться", — объяснила собеседница газеты.
В то же время туристы жалуются на недостаточно ответственное отношение турок к мерам предосторожности, в частности к расстановке лежаков на пляжах.
"С каждым днем заезжает все больше народу, лежаки раздвигаются, ставятся дополнительные — все нормы тают на глазах", — поделилась наблюдением Мнишенко.
При этом при заселении в отель туристов обязывают подписать документ о том, что гостиница не несет ответственность за защиту постояльцев от коронавируса.
С 1 августа Россия начала восстанавливать прерванное из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение. В настоящее время возобновлены рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. Также сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы. С 15 августа станут возможны поездки в Швейцарию, накануне о готовности принимать россиян заявила Черногория.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияТурцияВ мире
Популярные комментарии
И зачем именно сейчас туда рваться?! Подождали бы до следующего года, логика и чуйка подсказывают что до той поры отдых будет насмарку, коли даже у себя дома дискомфорт от карантина. А каково за границей?! Странные люди, ей богу...
5 августа, 19:53
Александр К.
6321102
Когда они успели уже оценить изменения ? Вот только открыли Турцию и они сразу ломанулись что ли, прямо 1-го числа ? Такое впечатление, что они толпились в аэропорту полгода, и как только разрешили вылеты в Турцию, побежали с криками. Дикие люди, ей богу. А теперь жалуются на отсутствие шоу. Вы туда за отельными шоу едете, что ли? Так для этого не надо так далеко ехать )
5 августа, 19:35
Алексей Ттт
4781001
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