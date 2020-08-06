В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах

Ранее о вспышке COVID-19 на турецких курортах сообщили российские СМИ, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, который сообщил о росте новых случаев коронавируса по стране в целом. Как рассказал Коджа во вторник, число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 1083, умерли 18 больных. Днем ранее он информировал о выявлении за сутки 995 случаев коронавируса и 19 скончавшихся пациентах.