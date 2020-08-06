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В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
Минздрав Турции не фиксирует роста новых случаев коронавируса в курортных регионах страны, сообщил РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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353
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коронавирус covid-19, турция, в мире

В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах

03:03 06.08.2020 (обновлено: 12:03 06.08.2020)
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© Depositphotos / mikdamПляж Коньяалты в Анталье, Турция
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция
© Depositphotos / mikdam
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Минздрав Турции не фиксирует роста новых случаев коронавируса в курортных регионах страны, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее о вспышке COVID-19 на турецких курортах сообщили российские СМИ, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, который сообщил о росте новых случаев коронавируса по стране в целом. Как рассказал Коджа во вторник, число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 1083, умерли 18 больных. Днем ранее он информировал о выявлении за сутки 995 случаев коронавируса и 19 скончавшихся пациентах.

"Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается, там нет проблем. Мы фиксируем рост числа заболевших в крупных городах — Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе", — сказал собеседник агентства.

Он привел статистику по Средиземноморскому региону Турции, куда входит провинция Анталья, согласно которой в нем за последнюю неделю число новых случаев коронавируса уменьшилось с 70 до 59.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
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