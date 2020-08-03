АТОР уточнила информацию для туристов, отправляющихся в Турцию

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Вопреки ряду сообщений, всех туристов, контактировавших с заболевшим пассажиром, не отправят в карантин, Вопреки ряду сообщений, всех туристов, контактировавших с заболевшим пассажиром, не отправят в карантин, сообщает АТОР.

Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляют человека с симптомами COVID-19, ему проводят экспресс-тест методом ПЦР (бесплатный для путешественников). Срок ожидания результата — до четырех часов.

В случае положительного результата пассажир отправляется в государственную клинику для обследования и назначения лечения.

"Действуют те же правила, что и с ветрянкой: даже если пациент де-факто выздоровел, но у него не кончился карантин, и он пропустил рейс, обратный билет — на страховой компании", — поясняет исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева.

В отношении попутчиков больного действует следующий алгоритм. Во-первых, всем пассажирам, сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от него, сразу предложат пройти то же бесплатное тестирование на коронавирус.

В случае отрицательного результата турист, сидевший рядом с больным, сможет продолжить свой обычный отдых. Ему не придется сидеть в карантине.

Если же тест выявит коронавирус у соседа заболевшего, его, в зависимости от состояния и наличия симптомов, могут отправить либо в государственную больницу (и в данном случае, так как будет оказываться медпомощь, страховка покроет и лечение, и стоимость обратного билета, если он пропустит рейс), либо в карантин (если болезнь протекает бессимптомно и не требует лечения).