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АТОР уточнила информацию для туристов, отправляющихся в Турцию
Вопреки ряду сообщений, всех туристов, контактировавших с заболевшим пассажиром, не отправят в карантин, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:09
туризм
коронавирус covid-19
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новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154869/58/1548695895_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_def79fde975af813ca6667898047f3e6.jpg
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

АТОР уточнила информацию для туристов, отправляющихся в Турцию

12:09 03.08.2020
3497
© РИА Новости / Владимир ВяткинАнталья
Анталья
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Вопреки ряду сообщений, всех туристов, контактировавших с заболевшим пассажиром, не отправят в карантин, сообщает АТОР.
Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляют человека с симптомами COVID-19, ему проводят экспресс-тест методом ПЦР (бесплатный для путешественников). Срок ожидания результата — до четырех часов.
В случае положительного результата пассажир отправляется в государственную клинику для обследования и назначения лечения.
"Действуют те же правила, что и с ветрянкой: даже если пациент де-факто выздоровел, но у него не кончился карантин, и он пропустил рейс, обратный билет — на страховой компании", — поясняет исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева.
В отношении попутчиков больного действует следующий алгоритм. Во-первых, всем пассажирам, сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от него, сразу предложат пройти то же бесплатное тестирование на коронавирус.
В случае отрицательного результата турист, сидевший рядом с больным, сможет продолжить свой обычный отдых. Ему не придется сидеть в карантине.
Если же тест выявит коронавирус у соседа заболевшего, его, в зависимости от состояния и наличия симптомов, могут отправить либо в государственную больницу (и в данном случае, так как будет оказываться медпомощь, страховка покроет и лечение, и стоимость обратного билета, если он пропустит рейс), либо в карантин (если болезнь протекает бессимптомно и не требует лечения).
В ситуации, когда у путешественника проявились симптомы заболевания уже в отеле, то ему сделат бесплатный тест и госпитализируют в государственную больницу. В этом случае так же будет работать страховой полис российских страховщиков.
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