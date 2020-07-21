Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574653697.html
Запад проигрывает гонку по созданию вакцины от COVID-19
Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов сообщил, что отечественная вакцина от COVID-19 готова — результаты клинических испытаний показали выработку... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:17
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дональд трамп
руслан цаликов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
сша
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574380274_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_b41ff1fbe8effcd8ea8f34ab2223a825.jpg
https://ria.ru/20200720/1574592245.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574593274.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574613393.html
Рано радоваться. Вакцинировали я так понял здоровых ребят до 30 лет (добровольцев из армии). Так они и коронавирус не почувствовали бы. Как вакцина будет себя чувствовать на больных и пожилых людях - вот что самое главное.
79
Совершенно точно. Данных о реальной защищающей способности разработанных прототипов нет ни у кого пока. Работают все, примерно на одной и той же стадии. Пока ясно, что есть несколько образцов, вызывающих выработку антител. Будет этого достаточно и насколько продлится эта защита - только время покажет.
62
16
россия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574380274_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_b41ff1fbe8effcd8ea8f34ab2223a825.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574380274_28:0:2759:2048_1400x0_80_0_0_7fca8aabcacf5f3bfe9d90654388bd8c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574380274_369:0:2417:2048_1400x0_80_0_0_bd533542df38bbd1d70b092a536379bb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дональд трамп, руслан цаликов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, сша, авторы

Запад проигрывает гонку по созданию вакцины от COVID-19

15:18 21.07.2020
8673
© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкМедики филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
Медики филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов сообщил, что отечественная вакцина от COVID-19 готова — результаты клинических испытаний показали выработку иммунного ответа у всех участвовавших добровольцев. Правда, в Центре клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета уточнили, что предстоит следующая фаза тестирования препарата по проверке его эффективности.
Всего же в России идет разработка почти пяти десятков вакцин от COVID-19 на 14 платформах. Лидерами в этом процессе считаются НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
Регистрация первой отечественной вакцины от коронавируса, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ожидается в августе.
Это очень быстро.
В обычной ситуации создание вакцины, да и любого лекарственного препарата, занимает годы. Существующие протоколы исследований крайне строги, поскольку продукт должен доказать свою как эффективность, так и безопасность для здоровья людей.
Разработка вакцины от коронавируса
20 июля, 13:21
Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса
Однако вызов, брошенный коронавирусом, заставил существенно пересмотреть принятые процедуры в сторону их интенсификации. Так что еще в апреле британские ученые заявили, что их целью является получение препарата к сентябрю.
На разработку вакцин направлены действительно колоссальные силы и средства. В частности, администрация Дональда Трампа выделила более двух миллиардов долларов как американским, так и европейским фармацевтическим компаниям. Условием столь щедрого финансирования, разумеется, является ведение работ в пользу Соединенных Штатов.
Фактически в мире развернута гонка по созданию вакцины от коронавируса, причем она имеет как финансовую, так и политическую составляющую.

С деньгами все просто: кто первым начнет продавать на мировом рынке вакцину, тот больше всех заработает. Именно поэтому в идущие исследования активно включены не только государственные и академические структуры, но и фармацевтические компании — для них это потенциальная золотая жила.

С политикой — а вернее, большой политикой — все несколько сложнее. Суть сводится к тому, что нынешняя история с разработкой вакцины рассматривается как показатель развитости державы и ее возможностей. Для создания (тем более ускоренного) фармпрепарата недостаточно просто выделить деньги. Необходимы уже наличествующие академические центры и научные кадры, причем соответствующего профессионального уровня. А также нужны структуры, способные максимально эффективно организовать процесс и оперативно решать возникающие проблемы.
В подобном подходе действительно есть определенная сермяга. Однако в последние недели на Западе по отношению к России он получил откровенно неожиданный поворот.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
20 июля, 13:29Сказано в эфире
Онищенко о "тайной вакцинации" элит от COVID: страшилки здесь не работаютПредставители деловой и политической элиты России еще в апреле получили экспериментальную вакцину от коронавируса, пишет Bloomberg. В интервью радио Sputnik депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко прокомментировал эту информацию.
С самого начала лидерами в разработке вакцины стали считаться три страны: США, Великобритания и Китай, раньше всех начавшие работу.
В адрес России звучала скорее снисходительная интонация: что-то там русские, конечно, делают, но просто несерьезно рассчитывать, что они смогут посостязаться с самыми фармакологически развитыми странами.
А The Wall Street Journal и вовсе назвал отечественный подход "вакцинным национализмом". Под этим словосочетанием подразумевалось, что наша страна в разработке препарата сделала ставку полностью на собственные ресурсы и даже посмела заявить, что ее приоритетом является сначала вакцинация россиян, а потом уже решение прочих задач.

Ответ на вопрос "а что в этом плохого-то?" требует отдельных пояснений. Дело — в банальном лицемерии. Разумеется, любое государство ставит во главу угла свои интересы, а потом уже остального человечества. Но прямо и открыто сказать об этом — возмутительно по прогрессивным меркам, за что Россия и удостоилась неодобрительного ярлыка.

Как бы то ни было, за последний месяц произошло серьезное изменение западной позиции касательно отечественных усилий по созданию вакцины от COVID-19 — и мир узнал об очередных "преступлениях Кремля".
Сначала Россию обвинили в попытках с помощью хакеров похитить у трех стран — Великобритании, США и Канады — информацию о ведущихся ими разработках. А вчера случилось и вовсе удивительное: агентство Bloomberg сообщило, что экспериментальная вакцина есть в распоряжении Москвы аж с апреля, но получают ее — тайно — исключительно представители российской элиты.
Элитный укол или прикол: топ-менеджеры получили вакцину еще в апреле?
20 июля, 18:04Слышали новость?
Элитный укол или прикол: топ-менеджеры получили вакцину еще в апреле?
Если попытаться найти здравое зерно в этих обвинениях, то самым простым объяснением будут опасения Запада, что России вновь удалось сделать считавшееся невозможным: войти в группу стран — лидеров по разработке вакцины от коронавируса.
Китай еще в конце июня одобрил одну из своих экспериментальных вакцин для использования в армии. Теперь Россия рапортует о внушающих оптимизм результатах.
А вот успехи самого Запада далеко не столь очевидны.

По сообщениям СМИ, фармацевтические компании США планируют начать производство вакцины к концу лета. Только этим сообщениям явно не хватает для внушительности официального статуса и деталей происходящего.

Что касается британцев, то буквально вчера они также отчитались об очередных итогах работы над оксфордской вакциной и, судя по официальной риторике, те далеко не столь позитивны, как хотелось бы. Председатель государственной рабочей группы по вакцинации от коронавируса Кейт Бингэм призвала не питать слишком больших надежд: "Факт в том, что мы, возможно, никогда не получим вакцину, а если и получим, то это может оказаться не такая вакцина, которая предотвращает заражение, а такая, которая снижает остроту симптомов", — сказала она.
Злорадство тут неуместно. Речь идет об интересах человечества, а уж язвить над жизненно важной работой и возможными неудачами ученых — и вовсе последнее дело.
Вот только хорошо бы об этом помнил и сам Запад.
41317413465
Обсудить 16
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДональд ТрампРуслан ЦаликовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайСШААвторы
Популярные комментарии
Рано радоваться. Вакцинировали я так понял здоровых ребят до 30 лет (добровольцев из армии). Так они и коронавирус не почувствовали бы. Как вакцина будет себя чувствовать на больных и пожилых людях - вот что самое главное.
21 июля, 18:25
white rabbit
7100008
Совершенно точно. Данных о реальной защищающей способности разработанных прототипов нет ни у кого пока. Работают все, примерно на одной и той же стадии. Пока ясно, что есть несколько образцов, вызывающих выработку антител. Будет этого достаточно и насколько продлится эта защита - только время покажет.
21 июля, 19:41
BJBaba Jaga
5800004
Рекомендуем
Мужчины у синагоги в Нью-Йорке
Американские демократы рискуют "потерять евреев"
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Чем закончатся хабаровские протесты?
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
Торжественная церемонии закладки двух подводных лодок проекта Ясень-М — АПЛ Воронеж и АПЛ Владивосток
В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствуют друг друга на первом очном саммите ЕС после пандемии
"Распад неминуем". Почему ЕС так горячо спорил о помощи слабым
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Первый "Форд" комом. Почему суперавианосец ВМС США остается небоеготовым
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро снизился более чем на рубль
Завершение расследования дела о реабилитации нацизма. Кадры СК РФ
СК завершил расследование дела о фотографии Гитлера в "Бессмертном полку"
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов
Захват заложников в Луцке
Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников
Разработка вакцины от коронавируса
Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
Евгений Комаровский
Доктор Комаровский назвал признаки плохих отцов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
Лента новостейМолния