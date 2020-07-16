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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574451500.html
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:08
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, великобритания, в мире

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

16:16 16.07.2020 (обновлено: 19:08 16.07.2020)
42166
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛОНДОН, 16 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
В сообщении уточняется, что "занимающаяся кибершпионажем группа" APT29, или Dukes и Cozy Bear, которая "почти наверняка" входит в российскую разведструктуру, на протяжении всего года совершала атаки на различные организации, которые участвовали в создании препарата.
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По информации центра, хакеры использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail и фишинг, чтобы получить доступ к компьютерам разработчиков. С точки зрения разведки многие из этих данных не несли ценности, однако похищенными сведениями якобы могут воспользоваться позже или в случае, если они станут значимыми.
В Великобритании вакцины от SARS-CoV-2 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Английские СМИ со ссылкой на информацию от источников в спецслужбах пишут, что "атакам хакеров" подверглись обе организации. О том, был ли им нанесен какой-либо ущерб, не сообщается.
Хакерская атака
5 июля, 03:33Распространение нового коронавируса
Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
РИА Новости пока не располагает комментариями этих исследовательских групп.
"Абсолютно неприемлемо со стороны российских разведывательных служб атаковать тех, кто борется с пандемией коронавируса. Пока одни безрассудно следуют своим эгоистичным интересам, Британия и ее союзники выполняют сложную работу по поиску вакцины и охране здоровья всего мира. Британия продолжит противостоять подобным кибератакам и будет сотрудничать с союзниками с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности", — сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Как заявил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва не знает, кто мог взламывать компьютеры фармкопаний и исследовательских центров, и однозначно не имеет к этому никакого отношения. Обвинения Лондона в хакерских атаках, как и во вмешательстве в выборы 2019 года, Россия не приемлет, поскольку такие претензии голословны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Ну всё, приехали. Доказательства, как обычно, засекречены? Хайли Лайкли?
16 июля, 16:19
nakιs Kamakιs
211900210
А что тут такого? Все друг за другом следят ъ
16 июля, 16:18
DIDenis Inkognito
864022211
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