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Китайская вакцина от COVID-19 одобрена для военного использования
Рекомбинантная вакцина от COVID-19, разработанная китайскими специалистами, получила одобрение для военного использования в стране, говорится в заявлении... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:42
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, китай, в мире

Китайская вакцина от COVID-19 одобрена для военного использования

13:42 29.06.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
Вакцина от коронавируса. Архивное фото
ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Рекомбинантная вакцина от COVID-19, разработанная китайскими специалистами, получила одобрение для военного использования в стране, говорится в заявлении компании CanSino Biologics.
Рекомбинантная вакцина от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV, совместно разработанная CanSino Biologics, Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая, 25 июня получила специальное разрешение сроком на один год от управления по вопросам гигиены и здравоохранения объединённых сил материально-технического обеспечения при Центральном военном совете (ЦВС) КНР.
Сообщается, что первая и вторая фазы клинических тестов указанной вакцины прошли на территории Китая, полученные в результате испытаний данные показали хороший уровень безопасности и высокий уровень гуморального и клеточного иммунного ответа.
"Общие клинические результаты показывают, что вакцина Ad5-nCoV обладает потенциалом для предотвращения возникновения заболеваний, вызываемых коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что вакцина Ad5-nCoV в настоящий момент ограничена лишь военным использованием, для более широкого применения необходимо будет отдельное разрешение соответствующего департамента ЦВС КНР.
В лаборатории
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Как ранее сообщил комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC), к концу этого года или в начале следующего разработанная инактивированная вакцина от COVID-19 может поступить на рынок. В SASAC уточнили, что вакцинам необходимо пройти три этапа клинических тестов, и если эффективность и безопасность будут доказаны, только тогда вакцину можно будет допустить на рынок.
По имеющимся сведениям, в Китае уже шесть вакцин были допущены до клинических испытаний. Китайские специалисты ведут исследования и разработки различных видов вакцин от COVID-19 еще с самого начала эпидемии, однако до испытаний на людях пока допущены лишь рекомбинантные вакцины и инактивированные вакцины.
Лаборатория
25 июня, 15:42Россия-Китай: Главное
Началась 3-я фаза клинических испытаний китайской вакцины от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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