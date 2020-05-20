В России разрабатывают 47 вакцин от COVID-19

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В настоящее время в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В настоящее время в стране ведётся разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат", - сказала Голикова в ходе заседания Совета Федерации.
По состоянию на середину мая в государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, включены сведения о 24 тест системах. Это тест системы, которые осуществляют ПЦР и ИФА диагностику, рассказала Голикова.
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