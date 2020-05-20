Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:26
https://ria.ru/20200520/1571716626.html
В России разрабатывают 47 вакцин от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В России разрабатывают 47 вакцин от COVID-19

11:14 20.05.2020 (обновлено: 11:26 20.05.2020)
594
© РИА Новости / Илья ПиталевВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Илья Питалев
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В настоящее время в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В настоящее время в стране ведётся разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат", - сказала Голикова в ходе заседания Совета Федерации.
По состоянию на середину мая в государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, включены сведения о 24 тест системах. Это тест системы, которые осуществляют ПЦР и ИФА диагностику, рассказала Голикова.
Шприц с микрочипом
19 мая, 14:36
Генпрокуратура опровергла фейки о "чипировании" людей с помощью вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1040024
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСовет Федерации РФКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
Рекомендуем
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Жизнь во время режима самоизоляции
Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
Пентагон ожидает новую вспышку коронавируса в мире
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Стационар для лечения пациентов с коронавирусом
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Голикова назвала Россию абсолютным лидером по тестированию на COVID-19
Пермь
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский прокомментировал запись разговора Порошенко и Байдена
Коронавирус
Эксперты объяснили снижение числа новых случаев коронавируса в России
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусом на базе Тверской областной клинической больницы
В России за сутки коронавирус выявили у 8764 человек
Девушка в защитной маске в Москве
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о лечении от COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова заявила о подготовке плана по выходу из кризиса с COVID-19
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В Америке объявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
Лента новостейМолния