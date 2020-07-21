Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574623042.html
У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в Сеченовском университете, появляется он обычно уже через несколько дней РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T03:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870092_0:117:3225:1931_1400x0_80_0_0_7dbb7133d7a780db68a6f73a7bec2226.jpg
Ну и славненько, что никто не помер!Как долго будет сохраняться иммунитет от прививки никто не знает- это не славненько. Сарказм. А, если серьёзно, дай бог, чтобы эти люди не пострадали от експеримента.
55
какое производство, там клинических испытаний на 10 лет
49
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870092_0:117:3225:1931_1400x0_80_0_0_7dbb7133d7a780db68a6f73a7bec2226.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870092_247:0:2976:2047_1400x0_80_0_0_84d5f0eb133e7d402aeb04c4021997a7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870092_1177:0:3224:2047_1400x0_80_0_0_3c53ba4bb5d0faa2269ce625f1164c8b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет

03:06 21.07.2020 (обновлено: 03:23 21.07.2020)
8131
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники в лаборатории
Сотрудники в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сотрудники в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в Сеченовском университете, появляется он обычно уже через несколько дней после вакцинации, заявила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
Ранее сообщалось, что вторая группа добровольцев, испытывающих на себе вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выписана в понедельник, первую группу выписали 15 июля.
"У всех добровольцев иммунитет был… Это индивидуальная реакция на введение вакцины, но обычно это составляет несколько дней. Первая защита – буквально через несколько дней", - рассказала Смолярчук, отвечая на вопрос, как быстро после вакцинации вырабатывается иммунитет.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По ее словам, через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты.
Как долго будет сохраняться иммунитет от прививки, сказать пока сложно, пояснила Смолярчук, так как на этот вопрос должны ответить ученые после следующей фазы клинических исследований.
"Если вакцина докажет свою эффективность, будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования, с вовлечением большого количества людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать, чтобы ответить на вопрос, как долго сохраняется иммунитет", - отметила Смолярчук.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
815820155
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну и славненько, что никто не помер!Как долго будет сохраняться иммунитет от прививки никто не знает- это не славненько. Сарказм. А, если серьёзно, дай бог, чтобы эти люди не пострадали от експеримента.
21 июля, 03:36
Elena Talalaeva
34000021
какое производство, там клинических испытаний на 10 лет
21 июля, 06:41
spaceburger
4400005
Рекомендуем
Самолет во время взлета в Международном аэропорту Шереметьево
"Известия": международные полеты разрешат из шести городов России
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
ЗРС С-300
Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
Многоцелевой истребитель Су-27
В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей
Разработка вакцины от коронавируса
Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса
Автомобиль
Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над разводом с Асмус
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Илон Маск
Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
Телефонный аппарат
Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона
Михаил Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Солярий
Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
11:23В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:22Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
11:20Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
11:19Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России
11:19Захвативший заложников в украинском Луцке не выдвигал требований
11:18Фрегат "Адмирал Касатонов" вошел в состав ВМФ
11:17МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok
11:12"Тотальный диктант" разработает образовательную систему для взрослых
11:12Первый замглавы Росатома награжден орденом Александра Невского
Лента новостейМолния