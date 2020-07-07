Спасительное средство: как разрабатывают вакцины

Лаборатории по всему миру включаются в гонку по созданию вакцины от COVID-19. Когда эпидемиологическая обстановка не подстегивает, разработка подобного средства может растянуться на годы. Например, над препаратом от лихорадки Эбола ученые бились почти шесть лет. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие этапы нужно пройти вакцине-кандидату, чтобы оказаться в прививочном кабинете.