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Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Лаборатории по всему миру включаются в гонку по созданию вакцины от COVID-19. Когда эпидемиологическая обстановка не подстегивает, разработка подобного средства РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:30
наука
исследования
здоровье - общество
здравоохранение
вакцины
инфографика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наука, исследования, здоровье - общество, здравоохранение, вакцины, инфографика, инфографика

Спасительное средство: как разрабатывают вакцины

09:30 07.07.2020
3134
Лаборатории по всему миру включаются в гонку по созданию вакцины от COVID-19. Когда эпидемиологическая обстановка не подстегивает, разработка подобного средства может растянуться на годы. Например, над препаратом от лихорадки Эбола ученые бились почти шесть лет. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие этапы нужно пройти вакцине-кандидату, чтобы оказаться в прививочном кабинете.
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НаукаИсследованияЗдоровье - ОбществоЗдравоохранениеВакциныИнфографика
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