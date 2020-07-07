Лаборатории по всему миру включаются в гонку по созданию вакцины от COVID-19. Когда эпидемиологическая обстановка не подстегивает, разработка подобного средства может растянуться на годы. Например, над препаратом от лихорадки Эбола ученые бились почти шесть лет. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие этапы нужно пройти вакцине-кандидату, чтобы оказаться в прививочном кабинете.
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Лаборатории по всему миру включаются в гонку по созданию вакцины от COVID-19. Когда эпидемиологическая обстановка не подстегивает, разработка подобного средства РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:30
2020-07-07T09:30
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инфографика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573955265_1:0:1000:562_1400x0_80_0_0_c8100dc1d2b54b95a8e22c582d82e27d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, исследования, здоровье - общество, здравоохранение, вакцины, инфографика, инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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