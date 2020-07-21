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В Минобороны заявили о готовности вакцины от коронавируса
Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью газете "Аргументы и факты". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:09
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
руслан цаликов
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https://ria.ru/20200707/1573859338.html
Мда, уж… После статьи идут оценки новостей. На данном этапе, 60 поставили отлично 60 смешно и 20 новость не радует. Вроде новость позитивная и нужно радоваться. Но нет нашлись же люди которым плохо стало.
148
Россия как всегда первая а где нытьё лже патриотов насчёт неэфективности.
145
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россия
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, руслан цаликов

В Минобороны заявили о готовности вакцины от коронавируса

07:26 21.07.2020 (обновлено: 10:09 21.07.2020)
17967
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
Испытания вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью газете "Аргументы и факты".
Накануне стало известно о завершении клинических испытаний и выписке всех добровольцев. В военном ведомстве отметили, что результаты однозначно показывают выработку иммунного ответа у всех участников тестов.
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Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук также заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в этом учреждении.
По ее словам, через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты.
При этом как долго будет сохраняться иммунитет, сказать пока сложно, пояснила Смолярчук, так как на этот вопрос должны ответить ученые после следующей фазы клинических исследований.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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483106305103
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРуслан Цаликов
Популярные комментарии
Мда, уж… После статьи идут оценки новостей. На данном этапе, 60 поставили отлично 60 смешно и 20 новость не радует. Вроде новость позитивная и нужно радоваться. Но нет нашлись же люди которым плохо стало.
21 июля, 07:55
АЛЕКСАНДР ЕНИН
77511361
Россия как всегда первая а где нытьё лже патриотов насчёт неэфективности.
21 июля, 07:30
sstry1967
74100169
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