Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574489547.html
Мурашко назвал сроки регистрации первой вакцины от COVID-19
Регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в первой декаде августа, сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:52
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_cfb18cd2d0e56ec2e154c5684b6b2d29.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_cfb18cd2d0e56ec2e154c5684b6b2d29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_ae9bc0860bc7dd76ad46ff7e77192ef8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_552:0:2600:2048_1400x0_80_0_0_25d4d129ce32e6a1ba86f2785e4e432f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко назвал сроки регистрации первой вакцины от COVID-19

12:38 17.07.2020 (обновлено: 12:52 17.07.2020)
674
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В лаборатории. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в первой декаде августа, сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА. Появление их вакцин ожидается в этом году.
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - сказал Мурашко.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
610014
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мурашко рассказал, когда начнутся испытания вакцины от COVID-19 "Вектора"
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Эксперты оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал не испытывать стационары на прочность в условиях COVID-19
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
Ишингер прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений
Митинг в Хабаровске
Жителей Хабаровского края призвали отказаться от митингов из-за COVID-19
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил, что бизнес повел себя по-русски в кризис из-за COVID-19
Машина скорой помощи
На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
Верующие во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
В Доме Романовых ждут мнения РПЦ о подлинности останков царской семьи
В лаборатории
В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
Митинг в Хабаровске
В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия выступает против пересмотра итогов исторического прошлого
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
Лента новостейМолния