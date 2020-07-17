https://ria.ru/20200717/1574489547.html
Мурашко назвал сроки регистрации первой вакцины от COVID-19
Регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в первой декаде августа, сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:38
2020-07-17T12:52
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество