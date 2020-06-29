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США так надеялись на "русский след" в Ливии, что упустили египетский
Пока Запад старательно ищет — и даже якобы находит — свидетельства участия России в войне в Ливии на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА), все более... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:01
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
уинстон черчилль
сша
египет
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564939758_0:649:2487:2048_1400x0_80_0_0_344b570deb1c19eedfad803adcf6019d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, уинстон черчилль, сша, египет, авторы, в мире

США так надеялись на "русский след" в Ливии, что упустили египетский

08:00 29.06.2020 (обновлено: 08:01 29.06.2020)
23872
© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные Правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные Правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
Бойцы, лояльные Правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи. Архивное фото
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Пока Запад старательно ищет — и даже якобы находит — свидетельства участия России в войне в Ливии на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА), все более вероятным становится вмешательство в конфликт там совсем другой страны.
Египет получает внушительную поддержку своих планов тренировать и вооружать ливийские племена. На прошедшей неделе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заверил, что "если ливийский народ попросит вмешаться, Каир поможет". Через несколько дней глава ливийского парламента, заседающего на востоке страны (контролируемом как раз ЛНА), заявил, что соответствующее обращение к египетским властям может последовать, если войска Правительства национального согласия (ПНС) захватят город Сирт и провинцию Джуфра, а затем двинутся дальше на восток.
Мотивы, подталкивающие египтян к вмешательству, множественны: тут и сильные позиции в ПНС исламистов (включая "Братьев-мусульман"*, которым Египет обязан периодом внутренней нестабильности в начале 2010-х), и нефтяные богатства соседней страны, и желание дать по рукам слишком уж активно действующей там Турции.
Стоит напомнить, что новый виток обострения в Ливии начался около полугода назад и оказался связан в первую очередь с амбициями двух человек: главы ЛНА маршала Халифы Хафтара и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Боец сил ливийской оппозиции у автомобиля с зенитным пулеметом, замаскированный ветками от атак с воздуха, у города Брега
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Народ Ливии попросит Египет о помощи
В прошлом году Хафтар активизировал военные действия против ПНС и даже добился определенных успехов, вплотную подступив к Триполи. Причем военные действия ЛНА сопровождались резким ужесточением риторики ее командующего, объявившего, в частности, о переходе власти в стране к армии.
А затем в очередной раз подтвердилась мудрость старой пословицы "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь".
Зимой Турция поддержала ПНС и ее руководителя Файеза Сарраджа, направив на помощь подконтрольные ей вооруженные формирования. В результате ЛНА не только откатилась от Триполи, но теперь вынуждена сама обороняться, причем в крайне чувствительной для себя точке: Сирт считается воротами в "нефтяной полумесяц" — район на востоке страны, где сосредоточены основные нефтетерминалы, а авиабазу Джуфра называют "ключом к контролю над всей Ливией".
Впрочем, теперь уже и сам Эрдоган оказался в положении Хафтара: как для него была неприемлема победа ЛНА, так для целого ряда государств Ближнего Востока категорически недопустим триумф Анкары в Ливии. Наиболее остро этот вопрос стоит именно для Египта (что подтверждают и последние заявления Каира), а также для Саудовской Аравии и ОАЭ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
23 июня, 13:12
МИД опроверг слухи о российских наемниках в Ливии
Более того, нынешние успехи турок несильно радуют и американцев. Реагируя на упомянутое выше заявление египетского президента, Вашингтон сделал акцент на своих усилиях по прекращению огня в воюющей стране, а не на планах вмешательства в ливийский конфликт.
За известным высказыванием Уинстона Черчилля про генералов, всегда готовящихся к прошлой войне, стоит критика военачальников за склонность многих из них к консервативной зашоренности и неспособности адекватно оценивать изменившиеся реалии. Однако в наши дни этот афоризм в неменьшей степени подходит для характеристики США и их внешней политики в целом.
На международной арене тема "Россия оказывает Хафтару военную поддержку" является одной из популярнейших в приложении к ливийскому конфликту. А уж в последние месяцы она звучит из каждого "утюга", включая AFRICOM (Африканское командование Вооруженных сил США). Американские военные, в частности, обвинили Москву в переброске в Ливию военных самолетов для поддержки ЛНА. Про такие мелочи, как утверждения о "русских наемниках, под покровительством Кремля участвующих в ливийском конфликте", можно даже не упоминать — настолько расхожими они стали.
Халифа Хафтар
20 мая, 14:58Сказано в эфире
"Благородный жест". Почему Хафтар отводит армию от ТриполиЛивийская национальная армия Халифы Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи. В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян рассказала, с чем, по ее мнению, связаны эти действия.
Без сомнения, одна из главных причин подобной позиции — желание вбить клин и, может быть, даже спровоцировать прямой конфликт между Россией и Турцией, которые умудряются развивать конструктивное сотрудничество вопреки длинному списку диаметрально противоположных интересов (в том числе, действительно, и в Ливии).
Свою роль явно играет и стремление США продолжить антироссийскую пропагандистскую кампанию, выставляющую нашу страну в роли главного мирового зла.
Но не стоит недооценивать и такой фактор, как явное стремление современных Соединенных Штатов к упрощению.
В период своей глобальной гегемонии Америка навязывала планете максимально незамысловатую картину мира, делившую его на однозначные дихотомии: черное и белое, хорошее и плохое, однозначно верная точка зрения и принципиально ошибочная, силы света и силы тьмы, победители и побежденные.
Вот только распад однополярного мира повлек возвращение в политику многообразной сложности, множественность центров силы, у каждого из которых своя правда и свои интересы. Управлять подобной системой — тем более директивными методами — просто невозможно, хотя Америка упорно пытается это делать.
Мужчина держит фото Халифы Хафтара во время демонстрации в Бенгази
12 декабря 2019, 08:00
Джамахирия раздора. США нашли "виновного" в Ливии
Фактически продолжающиеся обвинения американцев в адрес Москвы по Ливии — это частный случай усилий, призванных загнать выпущенного джинна запутанной и противоречивой многополярности обратно в бутылку черно-белой системы американской гегемонии.
Ведь как все красиво и стройно выглядит на бумаге: ЛНА против ПНС, признанного международным сообществом, где Россия — за Хафтара, Турция — за Сарраджа. Стравить Москву и Анкару, подкидывая дровишек в костер конфликта и ослабляя обеих. Помочь Эрдогану против ЛНА и его руками нанести поражение Кремлю. А потом разобраться и с самим слишком много о себе возомнившим турецким лидером.
Вот только в реальности все иначе.
Москва и Анкара не позволяют имеющимся между ними противоречиям доходить до крайности. В Ливии переплетены интересы множества держав, причем за ЛНА стоит своя — весьма внушительная — группа поддержки. Россия никак не поддается на провокации, подталкивающие ее к военному участию в ливийском конфликте. Зато все более отчетливо выражает свою готовность к подобному шагу Египет, являющийся влиятельной региональной державой, чьи военно-политические возможности таковы, что игнорировать это просто невозможно. А есть еще ОАЭ, саудиты — и даже Франция, которая также практически открыто симпатизирует Хафтару.
В результате вместо простой и элегантной двухходовки, которую американцы себе вообразили — и мысленно в ней уже победили, они вынуждены иметь дело с запутанным ближневосточным узлом, никак не реагирующим на привычные и любимые Вашингтоном методы работы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Халифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиУинстон ЧерчилльСШАЕгипетАвторыВ мире
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