Народ Ливии попросит Египет о помощи

"Ливийский народ официально попросит Египет ввести свои вооруженные силы, если это потребуется для защиты национальной безопасности Ливии и Египта. Это будет законная самооборона в случае, если террористические группировки перейдут "красную линию", о которой говорил президент ас-Сиси: попробуют захватить город Сирт или Джуфру и продвинуться дальше", - заявил Салех.