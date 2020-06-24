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Народ Ливии попросит Египет о помощи
Ливийцы официально попросят Египет вмешаться в ситуацию в Ливии в случае, если лояльные Правительству национального единства (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:09
акиля салех
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
триполи
ливия
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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акиля салех, халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, триполи, ливия, сша, в мире

Народ Ливии попросит Египет о помощи

12:09 24.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБоец сил ливийской оппозиции у автомобиля с зенитным пулеметом, замаскированный ветками от атак с воздуха, у города Брега
Боец сил ливийской оппозиции у автомобиля с зенитным пулеметом, замаскированный ветками от атак с воздуха, у города Брега
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КАИР, 24 июн – РИА Новости. Ливийцы официально попросят Египет вмешаться в ситуацию в Ливии в случае, если лояльные Правительству национального единства (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем силы захватят город Сирт и провинцию Джуфра и продвинутся дальше на восток, заявил агентству MENA глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акила Салех.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
"Ливийский народ официально попросит Египет ввести свои вооруженные силы, если это потребуется для защиты национальной безопасности Ливии и Египта. Это будет законная самооборона в случае, если террористические группировки перейдут "красную линию", о которой говорил президент ас-Сиси: попробуют захватить город Сирт или Джуфру и продвинуться дальше", - заявил Салех.
Салех отметил, что главной причиной проблем Ливии является иностранное вмешательство в том или ином виде. Ранее ливийский парламент обвинял в таком вмешательстве Турцию. "Хватит нам войн... призываем всех остановить кровопролитие", - заявил спикер.
Ливийская национальная армия (ЛНА) ввела в воскресенье бесполетную зону вокруг города Сирт и приветствовала готовность Египта оказать помощь Ливии. Заседающее в столице Триполи ПНС отвергло озвученные президентом Египта идеи и заявило, что субботнее выступление ас-Сиси равноценно объявлению войны.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Акиля СалехХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиТриполиЛивияСШАВ мире
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