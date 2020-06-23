МИД опроверг слухи о российских наемниках в Ливии

"Многие сведения, особенно касающиеся упомянутых в докладе российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на самом деле не выезжали из нашей страны. Так называемые "раненые" вполне здоровы. Это всё доступно в публичном пространстве и опять-таки проверяемо. Примечательно, что подобранные экспертами списки скопированы с одиозной украинской базы данных "Миротворец", - сказал Ильичев.